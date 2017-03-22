Apple’ın Yeni Uygulaması Clips ile İlginç Videolar Oluşturmak Mümkün

Apple’ın duyurduğu yeni uygulaması Clips ile iPhone ve iPad üzerinden hızlı ve eğlenceli videolar oluşturmak mümkün olacak.

Apple tarafından bugün tanıtılan Clips ile video klipler, fotoğraflar ya da müzikler bir araya getirilerek oluşturulan videoları iMessage uygulaması üzerinden göndermek ya da Instagram, Facebook ve diğer popüler sosyal ağlarda paylaşmak mümkün. Clip isle birlikte kullanıcılar sadece seslerini kullanarak animasyonlu alt yazılar ve başlıklar oluşturabilecek. Bunun özellik Canlı Başlıklar adıyla yer alıyor.

Clips, iPhone ve iPad kullanıcılarına video aracılığı ile yeni bir ifade şansı getiriyor. Clips ile kullanıcılar zaman çizelgeleri, izler ya da diğer karmaşık düzenleme araçları olmadan kolay bir şekilde içerik oluşturabilecek. Uygulama Nisan ayının başında ücretsiz olarak App Store üzerinde yerini alacak. Uygulamayı iPhone 5S ve üeri modeller, 9.7 inç iPad, tüm iPad Air ve iPad Pro, iPad Mini 2 ve üzeri iPad modelleri destekleyecek. Uygulama ayrıca 6. nesil iPod Touch modellerinde çalışabilecek. Uygulamayı kullanabilmek için iOS 10.3 yükllü olması gerekiyor.