Apple iMac Pro satışlarını sonlandırıyor

9to5Mac tarafından gelen bilgilere göre Apple iMac Pro bilgisayar satışlarını sona erdiriyor. Apple firmasının hepsi bir arada iş istasyonu site üzerinden hala satın alınabiliyor. Ancak 10 çekirdekli Xeon işlemcili versiyonunu içeren bilgisayarın ulaşılabilirliği için “stoklar tükenene kadar geçerlidir” yazısı görülebiliyor. Aynı zamanda siparişlerin gelme sürecinin de bir hayli sürdüğünü belirtelim.

Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 882-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.

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Bunun nedeni ise Engadget tarafından toplanılan bilgilere göre bilgisayarın nispeten eskiliğinden kaynaklı. Öyle ki Apple firmasına göre birçok profesyonel kullanıcı için SSD diskleri standart hale getiren, daha yeni grafikler sunan ve 128GB’a kadar RAM barındıran 2020 model iMac bilgisayarlar daha uygun bir deneyim sağlıyor. Bunun dışında nano doku özellikli ekran da önemli bir eklenti sağlıyor. Firmaya göre daha da fazlasına ihtiyacı olanlar ise Mac Pro kasalarını tercih edebiliyorlar.

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Bilgisayarların stok yenilemesinin olup olmayacağı net olmasa da pek mümkün gözükmüyor. Çünkü iMac Pro 2017 model bir bilgisayar olduğundan ve Apple firması işlemci sekiz çekirdeğini on çekirdeğe çıkartmaktan başka bir donanım güncellemesi yapmadığından dolayı iş odaklı kullanıcılar daha yeni cihazlara yönelebiliyorlar.

Dediğimiz gibi cihazın geleceği şu anda netleşmiş değil. Ancak firmanın kendi işlemcilerine de geçmesiyle birlikte böyle bir düzenlemenin gelmesi muhtemeldi. Yeni gelen 16 çekirdeğe kadar iMac cihazlar ve mini Mac Pro masaüstü sızıntılarıyla da doğruysa; iMac Pro cihazlarına gerek kalmayabilir gibi.