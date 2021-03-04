Diğer
LinkedIn, Apple cihazlarda reklam amaçlı kişisel veri toplamayacak
LinkedIn, iş amaçlı olarak kullanılan sosyal ağların tartışmasız şekilde en popülerlerinden biri. Her meslek kolundan profesyonellerin kullandığı platform, dünya çapında 500 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Tıpkı her popüler ve ücretsiz platform gibi, LinkedIn de gelirinin önemli bir kısmını kullanıcı verisi toplayarak elde etmekte. Ancak görünen o ki, Apple tarafında bu gelir kaynakları ciddi bir darbe alacak…
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LinkedIn, Apple tarafında IDFA verisi toplamayacak
Amerikalı sosyal ağ, bugün bir blog gönderisiyle beraber artık Apple tarafında IDFA (Identifier for Advertisers) verisi toplamayacağını açıkladı. Yazımıza geçmeden önce, gelin kısaca IDFA’in ne olduğuna bir göz atalım. IDFA, Apple’ın uygulama geliştiricilerine sağladığı bir kullanıcı takip etme gereci. Başka bir deyişle, bunu internet sitelerinin kullandığı çerezlerin Apple uygulamalarındaki versiyonu diye de tanımlayabiliriz. IDFA’ler sayesinde kullanıcı reklamla etkileşime girdiği her zaman, reklama tıklamak; reklamdaki uygulamayı indirmek vb., reklam veren bu konuda bilgi alıyor. Bunun sayesinde, reklam verenler kişiselleştirilmiş reklam kampanyaları hazırlayabiliyorlar. Son olarak, bu IDFA sisteminin verilerinizi kişisel bilgilerinizi ortaya çıkarmadan reklamcılara aktardığını belirtelim. Gelelim işin Apple kısmına…
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Peki bayram değil seyran değil, LinkedIn, bu kendisine gelir sağlayan IDFA kullanımından neden vazgeçiyor? Tabi, tıpkı Google gibi, bunu kendi iyi niyetinden yapmadığını tahmin etmek pek de zor değil. LinkedIn’in IDFA’leri kullanmayı bırakmasının nedeni önümüzdeki aylarda uygulamaya girecek olan ‘Apple App Tracking Transparency’ özelliği. Bu özellik, kullanıcılara ilgili uygulamanın kişisel veri topladığını ve isterlerse bunun dışında kalabileceklerini söyleyecek. Görünen o ki, platform, birçok Apple kullanıcısının seçeneğin sunulmasıyla zaten verisini toplatmayacağını ön görmüş olacak ki, kendiliğinden IDFA kullanımını bırakıyor. Şirket, bu hamlenin bazı sponsorlu eşleştirmeler ve ilanlar gibi özellikleri az da olsa etkileyeceğini düşünüyor. Ancak, firma, platformun performansında ve işlevselliğinde herhangi bir düşüş beklememekte. Özetle, Apple’ın gizlilik konusunda yaptığı hamleler meyvesini veriyor gibi. Bakalım, LinkedIn ve Google’ın bu iyi örneklerini başka hangi teknoloji devleri izleyecek…
Kaynak: iMore, AppleInsider
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Spotify çalışanları pandemiden sonra da evden çalışabilecek
Spotify, 350 milyona yaklaşan aktif kullanıcı sayısı ve 5 binden fazla çalışanı ile en büyük dijital müzik platformlarından. Öyle ki, İsveçli müzik devi, Covid-19 pandemisinin başından beri çalışanlarının büyük bir kısmını evden çalıştırıyordu. Görünüşe göre, bu durum pandemi bitiminde de devam edecek. Twitter, Salesforce, Facebook ve Square gibi teknoloji devlerine ek olarak, Spotify da “nerden çalışırsan çalış” trendine katılıyor. Hem de belki de diğerlerinden daha güçlü bir şekilde…
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Spotify çalışanları istedikleri yerden, istedikleri şekilde çalışabilecek
Spotify, pandeminin hayatımıza soktuğu evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor. Dahası, şirket bunu bir adım daha ileri taşıyacağı konusunda iddialı. Öyle ki, dijital müzik devi, bu konuda neden bu kadar iddialı olduklarını dün paylaştığı bir blog gönderisinde açıkladı. Aynı zamanda, şirket, bu gönderide yeni çalışma modelinin ayrıntılarını da listeledi. İlk olarak, bu yeni modelin adının “Work From Anywhere (İstediğin Yerden Çalış)” olduğunu belirtelim. Adından da anlaşılacağı üzere, bu yeni model Spotify çalışanlarına çalışma alanları seçme konusunda komple bir özgürlük sunuyor. Başka bir deyişle, çalışanların ofisten çalışma; evden çalışma ve hem ofis hem evden dönüşümlü çalışma şeklinde 3 ana seçeneği olacak. Bu karar ise tamamen çalışan ve müdürünün olacak.
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Evden çalışmadan fazlası da var
Spotify’ın bu yeni çalışma modelinin tek özelliği evden çalışmak değil. Ayrıca, şirket bunun yanında modelin iki önemli getirisini daha açıkladı. İlk olarak, çalışanlar, dünyada istedikleri yerde – Spotify’ın ofisi olsun ya da olmasın – çalışabilecek. Evet, bu ülkenizde Spotify ofisi olmasa da şirkette işe girebileceğiniz anlamına geliyor. Ancak, bunun tabi ki de belli limitleri var. Firma, saat farklılıkları ve yerel yasalar gibi durumların bazen bu uygulamanın önüne geçebileceğini söylüyor. Bu yüzden, bu şartları göz önüne alarak başvuru özelinde değerlendirme yapacağını belirtiyor. Yeni modelin getirdiği diğer bir yenilik ise, Spotify’ın talep etmeniz durumunda size ofis alanı kiralayacak olması. Yani, hem herhangi bir Spotify ofisine uzaksanız hem de evinizden çalışmak istemiyorsanız, ofisiniz Spotify’dan olacak. Şirket bu yeni modelle verdiği sözlere ne kadar bağlı kalır bilinmez. Ancak, klasik çalışma modelimizin yavaş yavaş ama kalıcı bir şekilde değişmeye başladığı yadsınamaz bir gerçek…
Kaynak: CNBC, Gizmodo, SpotifyHrBlog
Bitcoin
PancakeSwap’a 10 Bin TL Yatırdık
Pancakeswap olarak geçen kripto para swap platformlarında bir deneme yapıyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Hep beraber görelim. Kripto para dünyasının son zamanlarda en merak edilen, üzerine en çok konuşulan ve tabii ki en riskli yatırım araçları Swap platformları. Bu platformlarla ilgili şimdiden şehir efsanesine dönen “X500 kazanmış” gibi söylentiler olduğu gibi tüm parasını kaybedenlerin olduğunu da unutmamalısınız.
İlginizi çekebilir; Tüm kripto para gelişmeleri için HWP Coin sitemizi ziyaret edin.
PancakeSwap’a 10 Bin TL Yatırdık
Son birkaç ayın en popüler Swap platformu ise kesinlikle PancakeSwap. Sosyal medyada birçok yatırımcı PancakeSwap üzerinde ne kadar para kazandığını paylaşıyor. Bazı yatırımcılar ise bu platformdan ne kadar umutlu olduklarını dile getiriyorlar.
HWP Olarak Biz de PancakeSwap’a Yatırım Yaptık
Konu çok popüler olunca HWP olarak biz de PancakeSwap platformuna yatırım yapma kararı aldık. Daha doğrusu öncelikle platforma nasıl yatırım yapılacağını öğrendik, sonra da 10 bin TL’lik bir yatırım yaptık.
2 Şubat 2021 tarihinde yaptığımız yatırım için belirlediğimiz vade ise 8 Mart 2021. Neden bu tarihi seçtik? Çünkü yaptığımız yatırımı bankaya bir aylık vadeli mevduat olarak yatırsaydık vade bitimi 8 Mart 2021 olacaktı.
O nedenle kendimize ölçüt olarak aylık banka faizinin getirisini ve T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen USD değerini alacağız.
Bu arada unutmadan başta PancakeSwap olmak üzere benzer tüm platformlara yatırım yapmanın çok riskli olduğunu lütfen unutmayın.
2 Şubat 2021 Yatırım Başlangıcı
1 USD = 7,2 TL
EnPara’da 32 gün vadeli (vade sonu hafta sonuna geldiği için) vade bitişi 8 Mart 2021 olan hesabın getirisi net 143,80 TL
PancakeSwap platformuna giriş yaptığımızda 1 Cake = 2,3 USD
48,727 Cake – BNB çiftini PancakeSwap platformunda bağlayarak Farm yatırıma başladık. Yatırım sonucunda kazanacağımız Cake token’ların tamamını da yine platformun Farms veya Pools bölümlerinde yatırıma aktaracağız.
Cake/BNB çiftinin Binance borsasındaki değerini https://www.binance.com/en/trade/CAKE_BNB adresinden günlük olarak siz de takip edebilirsiniz. Cake’in BNB karşısında değerlenmesi bizim için daha çok kazanç anlamına gelecek.
Ayrıca merak edenler BNB/TRY çiftinin değerini de https://www.trbinance.com/trade/BNB_TRY adresinden günlük olarak takip edebilir. BNB’nin TL karşısında değerlenmesi de bizim için daha çok kazanç anlamına gelecek.
PancakeSwap platformunda yaptığımız yatırımın kârla veya zararla sonuçlanmasını genel anlamda bu iki çiftin (Cake/BNB ve BNB/TRY) hareketi belirleyecek.
1.gün 3 Şubat 2021
1 USD = 7,1 TL
1 Cake = 2,3 USD
1. gün değerlendirmesi: Doların düşmesi olumlu, Cake’in USD fiyatının artmamış olması iyi değil ama en azından düşmemesi sevindirici. Farm ettiğimiz için Cake kazanmaya devam ediyoruz. Yani toplam Cake coin sayımız artıyor bu da sevindirici.
2. gün 4 Şubat
1 USD = 7,1 TL
1 Cake = 2,3 USD
2. gün değerlendirmesi: Değerlendirecek bir şey yok 😊 Ülkemizdeki USD kuru bir önceki günle aynı. Cake’in USD değeri de aynı. Yani değişen bir şey yok!!!
Yanlış!!! Değişen şey sahip olduğumuz Cake sayısı. Her gün düzenli olarak artıyor 😉 Çünkü biz Cake farm ediyoruz 👍
3. gün 5 Şubat
1 USD = 7,1 TL
1 Cake = 2,6 USD
3. gün değerlendirmesi: Kurda değişiklik olmaması bizim yaptığımız yatırım için olumlu 👍 Cake fiyatının dolar bazlı artışı olumlu 👍 Her geçen gün Cake sayımızın artması olumlu 😊😊😊
4. gün 6 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 3,0 USD
4. gün değerlendirmesi: TCMB hafta sonları kur açıklamıyor ama serbest piyasada gerçekleşen rakamlar bizim pozisyonumuzun aleyhine değil. Üstelik Cake fiyatında da dolar bazlı artışlar var. Dördüncü güne de umutlu uyanıyoruz 😉😉😉 Bir yandan da Cake kazanmaya devam ediyoruz. Ofisteki arkadaşlar iş günleri “Kaç Cake kazandık?” veya “Cake fiyatı ne oldu?” diye sorarken bugün hafta sonu olduğu için kimsenin aklına Cake gelmedi sanırım. Çünkü kimse sormadı 😊
Öte yandan ben PancakeSwap platformundaki Cake BNB çiftinin faiz oranına da toplamda kaç Cake kazandığımıza da bakmıyorum. Hedef 8 Mart 2021 👍 👍 👍
5. gün 7 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 3,2 USD
5. gün değerlendirmesi: Günlük değerlendirmelerin yavaş yavaş eski Türk filmlerindeki iyi aileler tarafından mürebbiyeler eşliğinde yetiştirilen kızların günlüğüne dönmesine korkuyorum. Çünkü sanırım bir süre sonra kısır bir döngüye girecek 😰
Farm’dan ve Pool’dan Cake kazanmaya devam ediyoruz. Farm’dan ve Pool’dan kazandığımız Cake’leri doğrudan Pool yatırımına devam ediyorum. Ödediğimiz komisyonun artmaması için her 15 Cake kazanımında bir Harvest etmeye karar verdim. 15 rakamı üzerinde çalışarak bulduğum bir rakam değil bu arada. Tamamen atmasyon 🤣 🤣 🤣 O nedenle lütfen aranızda mantıklı olan rakamı hesaplayan varsa yorumlarda belirtsin.
Bu arada tahmin edeceğiniz gibi Cake üretimi tam gaz devam ediyor. Dolar kurunda üzülmemizi gerektirecek bir hareketlilik yok gibi. Yarın sabah TCMB’nın açıklayacağı rakama bakarak daha mantıklı bir yorum yapmak mümkün olacak.
6. gün 8 Şubat
1 USD = 7 TL (Evet ondalık farkıyla 😊 😊 😊 ama olsun. Sonuç olarak virgülden sonra tek basamak kullanıyorum 😉 😉 😉)
1 Cake = 3,4 USD
6. gün değerlendirmesi: Merkez bankası kuru olumlu, Cake fiyatı olumlu. Dünya bana güzel 👍👍👍 Daha fazla konuşup nazar değdirmek istemiyorum.
7. gün 9 Şubat
1 USD = 7 TL
1 Cake = 4,6 USD
7. gün değerlendirmesi: Cake token dünden bugüne çok güzel prim yaptı. Dolarda da olumsuz bir gelişme yok. Keyifler yerinde yani 👍👍👍
Ancak ben bugün GEÇİCİ KAYIP denilen şeyi keşfettim ve bu nedenle yatırımımızı Farms’dan daha az riskli olan Polls’a geçirmeye karar verdim. Evet Farm’a göre daha az kazanacağız ama bugünden sonra toplam kazancımız sadece kazandığımız Cake token sayısına ve Cake’in fiyatına bağlı olacak.
8. gün 10 Şubat
1 USD = 7 TL
1 Cake = 7,4 USD
8. gün değerlendirmesi: Açıkça söylemek gerekirse bu kadar erken “tüm zamanların en yükseği” bir Cake fiyatı göreceğimizi hiç düşünmemiştim. Cake bir anda patladı ve biz de o patlamayı yakaladık gibi görünüyor; 8. günde yatırdığımız para neredeyse 3 misline çıktı. Ülkemizdeki dolar kurunun artmıyor olması da bu açıdan bizim elimizi kuvvetlendiriyor. Umutluyuz 👍👍👍
9.gün 11 Şubat
1 USD = 7 TL
1 Cake = 6,4 USD
9. gün değerlendirmesi: Dolar cephesinde bizi üzecek bir şey yok. Cake fiyatına bakacak olursak dün yaşanan tüm zamanların en yükseğinden sonra epey volatil anlar yaşandı. Şu an 6,4 USD değerinde. Biz yatırıma 2,3 USD iken başladığımız ve sürekli Cake ürettiğimiz için bizim için bir sakınca görmüyorum. Çünkü her geçen saat Cake üretmeye devam ediyoruz. Cake sayımız artarken Cake’in de fiyatını artıyor olması (en azından düşmüyor olması) bence süper 😊 😊 😊
10. gün 12 Şubat
1 USD = 7 TL
1 Cake = 6 USD
10. gün değerlendirmesi: Dolar cephesinde bizi üzecek bir şey yok. Ama Cake fiyatı iki gündür çok güçlü durmuyor. “Merakla izliyorum” derken maliyetimiz çok aşağılarda olduğu için pek de dert etmiyorum 😉 😉 😉 Hatta bana soracak olursanız önümüzdeki bir hafta içinde biraz daha aşağı sarkması uzun vadeli Cake yatırımcısının yararına olacaktır. Ancak biz o kadar uzun kalmayacağımız için çok derin bir düzeltmenin gelmemesini umuyorum. Cake sayımızın düzenli olarak artmasına seviniyoruz 👍👍👍
11. gün 13 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 6,8 USD
11. gün değerlendirmesi: Hafta sonu olduğu için dolar konusunu geçiyorum ama ani bir yükseliş için sanırım geçerli bir neden de yok Cake ise USD bazında yükseliyor ve ben buna tabii ki seviniyorum 😉 😉 😉 Daha önce de belirttiğim gibi aniden yükselmesindense her gün 10 – 20 cent, veya 5 cent artmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
Bu arada bazı arkadaşlar özel mesajla Farm kazancının daha fazla olduğunu belirtip, neden Farm’dan çıktığımızı soruyorlar. Haklılar Farm’ın yıllık faiz kazancı bizim şu an kullandığımız Pool kazancına göre daha fazla. Ancak biz göreceli olarak daha garantili bir yatırım yapmak istediğimiz için Farm ile giriş yaptığımız PancakeSwap platformuna şu an sadece Pool ile devam ediyoruz. Yani platformdaki tüm paramızı (Cake’lerimizi) Cake Pool’una bağladık ve karşılığında Cake kazanıyoruz 👍👍👍 Kazandığımız Cake sayısı 20’ye ulaştığında da Compound komutu vererek kazandıklarımızı anaparamıza ekliyoruz.
Burada dikkat edilmesi gereken şöyle bir konu var: Her ne kadar PancakeSwap platformunun en büyük özelliği düşük komisyon olsa da kazandığınız Cake’leri önce Harvest edip (toplayıp) sonra anaparanızın üzerine eklerseniz iki kere komisyon verirsiniz. Compound tuşunu kullanırsanız tek bir komisyonla aynı işlemi yaparsınız. Benim kazandığımız Cake sayısının 20’ye ulaşmasını bekleme nedenim de tamamen ödediğimiz komisyon oranı ile ilgili. Kendimce en mantıklı yatırımı yapmak için 20 Cake kazanmayı beklediğimi söyleyebilirim.
12. gün 14 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 6,8 USD
12. gün değerlendirmesi: İstanbul’a kar yağdı, acaba yarın dolar yükselir mi? Şaka şaka, hiç böyle endişelerim yok. Çünkü kurun büyük oranlı değişimler yaşaması için mantıklı bir neden görünmüyor. Cake fiyatı ise kafasına göre 7,1 – 6,7 arasında dolaşıyor ki bu beni hiç rahatsız etmiyor. Pool sayesinde akmasa da damlayan pasif bir Cake gelirimiz var. Allah bin bereket versin 👍👍👍
13. gün 15 Şubat
1 USD = 7 TL
1 Cake = 6,4 USD
13. gün değerlendirmesi: Ülkemizdeki dolar kurunda bariz bir değişiklik yok. Cake ise biraz volatil olmaya başladı. Türkiye saati ile sabah başka bir değer akşam başka bir değer görüyoruz. Bence bu hayra alamet değil. Sanırım geçen hafta yaşanan yükselişin sancıları bunlar. Beklemeye, beklerken de Cake kazanmaya devam.
14. gün 16 Şubat
1 USD = 6,9 TL
1 Cake = 7,1 USD
14. gün değerlendirmesi: Dolar kuruş bazında da olsa 6 TL’ye düştü 😊 Bizim Cake yatırımı yaptığımız günden bu yana 20 kuruş değer kaybetti. Cake de bugün 7,1 dolara tekrar yükseldi. Bugünün özel yanı ise Berry isimli coin’in PancakeSwap platformunda işleme açılması. Bu yeni coin’in platforma daha fazla güven getirmesi bekleniyor. Olumlu bir şey yani 👍👍👍
Ben IFO konusunda dersime çalışmadığım için Berry IFO’suna katılmadık. Muhtemelen arzdan daha fazla talep olacak ve Berry, PancakeSwap platformundaki hayatına çok kârlı başlayacak ama dediğim gibi biz bu işi sadece Cake’in değerini arttıracağı için gönülden destekliyoruz 😊
Her yeni gün başlangıç yatırımımıza bağlı olarak Cake sayımız artıyor, dolar düşüyor (çok düşmese bile yükselmiyor), Cake tekrar 7 USD’nin üzerinde. Keyfimiz bugün de yerinde 👍👍👍
15.gün 17 Şubat
1 USD = 6,9 TL
1 Cake = 8,1 USD
15. gün değerlendirmesi: TL dolara karşı değer kazanmaya devam ediyor. Bu durum bizim yatırımımızın başarıya ulaşmasını sağlamıyor, başarısızlığa ulaşmasını engelliyor. Bir arkadaş gönderdiği özel mesajda “Ersincim kendini yatırım gurusu sanma doların düşmesi senin için iyi olmaz. Aklını basına topla.sen toplamazsan bu borsa alır anahtarını” yazmış (imla hataları ona ait). Doların düşmesi bence ülke ekonomisi için çok faydalı. O nedenle ben bireysel olarak düşmesini desteklerim. Bu her şeyin en iyisini bilen ama tüm benzerleri gibi kendi adıyla hiçbir paylaşım yapamayıp nick ardından saydıran zavallının haklı olduğu nokta şu. Bizim yaptığımız Cake kazancı USD bazlı. TL’nin aşırı değerlenmesi Cake kazancımızı TL’ye dönüştüreceğimiz 8 Mart günü kazançlarımızın azalmasına neden olabilir. Ancak ben 10 kuruş düşen doların bize kaybettireceklerine üzülmektense 10 kuruş düşen doların Türk halkına kazandıracaklarına sevinmekten yanayım. O nedenle bu gereksiz kişinin yorum diye ortaya çıkarttığı şey üzerine daha fazla zaman harcamadan asıl konumuza geri dönelim.
Bugün Cake fiyatı tekrar 8 USD üzerini deniyor 😊 😊 😊 Sanırım bu artışta dünkü Berry coin’inin de etkisi büyük.
Cake’in USD bazlı fiyatı artıyor, bizim sahip olduğumuz Cake sayısı artıyor, yani sorun yok 👍👍👍 “Güzel günler göreceğiz çocuklar” demek istiyorum ama yatırım tavsiyesi olarak algılanabileceği için diyemiyorum 😉 😉 😉
16. gün 18 Şubat
1 USD = 7,0 TL
1 Cake = 10,7 USD
16. gün değerlendirmesi: Sanırım şu an kripto para dünyasının en popüler konularından biri Cake oldu. Herkes Cake hacmini, PancakeSwap platformunun gelişimini konuşuyor. Ben son gün yaşanan büyük yükselişi biraz tehlikeli buluyorum açıkçası. Ancak yine de girişimimizin başarılı olmasından dolayı mutluyum.
Günlük değerlendirmeye gelecek olursa USD’nin tekrar 7 TL’ye çıkması bizim için hiçbir sorun oluşturmuyor. Sonuç olarak biz bu projeye girdiğimizde de buna yakın rakamlardaydı. Ancak Cake’in dolar bazındaki artışı kelimenin tam anlamıyla baş döndürücü. Hep söylediğim gibi Cake sayımız da artıyor 😊 😊 😊
Berry projesi PancakeSwap platformunun çok daha fazla insana ulaşmasını sağladı. Bana soracak olursanız eğer yakın zamanda Berry benzeri birkaç proje daha açıklanırsa Cake’in bu yükselişi durmaz gibime geliyor.
Açıkça söylemek gerekirse ben Binance borsasının sahibi olan CZ’den pek hoşlanmıyorum. Ancak Berry sonrası CZ’nin attığı şu tweet’in de Cake’i daha kalabalık kitlelerle buluşturduğunu düşünüyorum.
$CAKE becomes the first billion dollar project on #BSC.
Congrats to @PancakeSwap team! Well done! 👏👏👏 pic.twitter.com/y3cnEwuFXs
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) February 17, 2021
17. gün 19 Şubat
1 USD = 7,0 TL
1 Cake = 17,3 USD
17. gün değerlendirmesi: Cake müthiş bir patlama yaptı yaptı 17 dolara yükseldi. Sahip olduğumuz Cake’lerin yarısını bu fiyattan sattık. Daha doğrusu sahip olduğumuz Cake’lerin yarısını Unskate edip, karşılığında 4970 BUSD aldık. Yani Binance’ın sabit USD coin’i olan BUSD’ye döndük. Kaba taslak bir hesapla PancakeSwap platformuna yatırdığımız 10 bin TL’nin karşılığı olarak bu gün bir ara 10 bin dolar gördük ve yarısını (yaklaşık 35 bin TL olarak) sistemden çektik. Halen sisteme yatırdığımız paranın yarısı Cake olarak PancakeSwap platformunda değerlenmeye devam ediyor 👍👍👍
Projemizde herhangi bir değişiklik yok; 8 Mart gününe kadar sistemde kalmaya devam edeceğiz ve durum güncellemelerine devam edeceğiz.
Bu arada bugün için başka bir değerlendirme yapmamız sanırım gerekmiyor!!!
18. gün 20 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 16 USD
18. gün değerlendirmesi: Cake fiyatında Son günlerde yaşanan yükseliş bugün hız kesiyor ve neredeyse ilk kez Cake grafiğinde büyük kırmızı bir bar görüyoruz. Tabii daha gün bitmedi ancak hep söylediğim gibi hızlı yükselişlerin bir rahatlama sezonu mutlaka olmalı. Ve umarım Cake bu rahatlama sürecine giriyordur.
Yükselişin nedenini iyi anlasak düşüşü de hesaplayabileceğimizi düşünüyorum. Birkaç gün içinde önce Berry isimli token’ın PancakeSwap platformu üzerinde işlem görmeye başlaması, sonra Berry’nin aşırı değerlenmesi, Binance’ın Cake/BTC ve Cake/USDT parametrelerini işleme alması Cake’in popülaritesini arttırdı. Buna bağlı olarak da coin çok kısa bir süre içinde 20 dolar fiyata ulaştı.
Biz dün de duyurduğumuz gibi 17 dolar civarında bir fiyattan sahip olduğumuz Cake’lerin yarısını sattık.
Yani “kâr cebe yakışır” mantığını uyguladık. Şu anda neler olacağını uzaktan izliyoruz.
Ülkemizde dolar kurunun pek hareketli olmaması, faiz oranlarının hızla değişmemesi işimizi kolaylaştırıyor 👍👍👍
19. gün 21 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 16,9 USD
19. gün değerlendirmesi: Cake artık Binance borsasında BNB, BUSD, BTC ve USDT çiftlerinde işlem görüyor. Ben dolar bazlı olanları takip etmeyi tercih ediyorum ve aralarındaki cent’lik tutarsızlıkları kendime dert etmiyorum. Sonuç olarak şu ana kadar hiçbir borsada Cake alıp satmadım, tüm işlemlerimi PancakeSwap platformu üzerinde yaptım. Zaten platform üzerindeki hacim de tüm borsalardakinden fazlaydı. Ancak zamanla Binance tarafındaki toplam hacmin yükselmesini bekliyorum ve bunun Cake için olumlu bir gelişme olacağını düşünüyorum.
Bu teorik bilgiden sonra Cake’in 20 dolar ve üzerini gördükten sonra çok güzel bir düzeltme yaptığını görüyorum. Bana soracak olursanız düzeltme henüz bitmemiş olmalı. Grafiğe baktığımda önümüzdeki 24 saat içinde bir kez daha 16 dolar altını görmesinin ama 15,5’in de altına düşmemesinin çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
Bunun olup olamayacağını tabii ki bilemeyiz ve aslında Cake fiyatının yükselmesini isteriz. Beklentim de hızlı bir ralli daha yapmasından yana.
Sahip olduğumuz Cake’lerin yarısını sattıktan sonra elimizde kalanlarla yola devam ediyoruz. Ana Cake sayımız yarı yarıya azaldığı için Pool kazancımız da azaldı.
Daha önce söyledim mi bilmiyorum ama ben Pool’da veya Farm’da 15 Cake birikmeden hasat etmiyorum. Bunun nedeni ödediğim toplam masrafları arttırmamak. Ayrıca Pool’da biriken Cake’leri Harvest değil Compound etmeyi tercih ediyorum.
Harvest etmek kazandığımız Cake’leri cüzdana çekmek anlamına geliyor. Eğer kazandığınız Cake’leri Cake olarak saklıyor veya başka bir para birimine çeviriyorsanız bu mantıklı olabilir. Ancak benim gibi anaparanıza ekleyerek yatırıma devam ediyorsanız cüzdana çektiğiniz Cake’leri ana paraya eklemek için tekrar masraf ödemeniz gerekiyor.
Compound ettiğinizde ise kazandığınız Cake’ler tek bir masrafla anaparaya ekleniyor!!!
19. günümüde Cake fiyatında yaşanan göreceli düşüşlerden şikayetçi değilim, umutluyum 😉 😉 😉
20. gün 22 Şubat
1 USD = 6,9
1 Cake = 15,5 USD
20. gün değerlendirmesi: Bugün Merkez Bankası’nın açıkladığı dolar kuru bizim için risk oluşturmuyor. Ancak Cake’in dolar bazlı fiyatı kendini toplamakta zorlanıyor gibi görünüyor. Bizim maliyetimiz çok aşağılarda kaldığı için bu durum bizim için dert değil ama şu an zararda olan çok fazla insan var.
Dünkü yorumda “Grafiğe baktığımda önümüzdeki 24 saat içinde bir kez daha 16 dolar altını görmesinin ama 15,5’in de altına düşmemesinin çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum” demiştim.
Şu an Cake tam olarak belirttiğim noktalarda dolaşıyor. Bakalım nasıl ilerleyecek?
Cake kazanmaya tam gaz devam ediyoruz. Enseyi karartmaya henüz gerek yok 👍👍👍
21. gün 23 Şubat
1 USD = 6,9
1 Cake = 11,1 USD
21. gün değerlendirmesi: Bitcoin fiyatlarında yaşanan düşüş tüm kripto paraları etkiliyor. Doğal olarak biricik kripto para birimimiz Cake fiyatı da düşüyor. Ben 15 doları sağlıklı bulurken Cake fiyatı 11 dolara kadar düştü. 10 dolar altındaki 4 saatlik mum kapanışlarında pozisyonumuzu korumamaya karar verdim. Bu tabii ki benim fikrim.
Bu arada ülkemizdeki dolar kuru aleyhimize değil, Cake kazanımına da devam ediyoruz. Ancak stop noktası olarak belirlediğimiz 10 dolara da çok yakınız. Dikkatle takip edelim…
22. gün 24 Şubat
1 USD = 7,0
1 Cake = 13,9 USD
22. gün değerlendirmesi: Hatırlarsanız bir süre önce elimizdeki Cake’lerin yarısını satmıştık. Dün (23 Şubat) 19:40 gibi tekrar elimizdeki tüm par aile Cake aldık. Bu sizlere önerdiğimiz bir hareket değil. Çünkü farkındaysanız Cake fiyatı benim beklentimin çok daha altına indi; dün az daha elimizdeki Cake’leri de satacaktık ama 10 dolar altında 4 saatlik mum kapatmadığı için satmadık. Ancak kelimenin tam anlamıyla direkten döndüğümüzü de kabul etmek lazım 😉 😉 😉
Bugün TCMB verilerine göre dolar tekrar 7 TL ama bu bizi bence çok etkilemiyor. Cake fiyatı bir önceki günün üstünde olduğu sürece bunu dert etmemek gerektiğini düşünüyorum. Ancak Cake’deki (Bitcoin fiyatına bağlı) dalgalanmanın da bitmediğini unutmamak lazım.
Takibe devam, oturduğumuz yerden Cake kazanmaya devam 👍👍👍
23. gün 25 Şubat
1 USD = 7,1
1 Cake = 13,3 USD
23. gün değerlendirmesi: Dolar kuru bir anda yükselmeye başladı ama bunu çok dert etmiyorum. Cake fiyatı dünkünden daha yukarıda olmasına rağmen bunu dert ediyorum 😊 😊 😊 Çünkü dün güzel bir yükseliş sergilemesine rağmen yükselişi koruyamadı ve tekrar geri geldi. Stop noktamızda değişen bir şey yok; 10 dolar altında 4 saatlik bar kapanışı yapması durumunda çıkarız.
Bu arada Binance’teki hacmin her geçen gün artıyor olduğunu görmek sevindirici.
Yatırım süremizin sonlarına yaklaşırken bir sıcak bastı 😊 😊 😊
24. gün 26 Şubat
1 USD = 7,3
1 Cake = 11,2 USD
24. gün değerlendirmesi: Dün de söylediğim gibi bizim yatırımımızın daha girdiğimiz gün belirlediğimiz bir vadesi var ve her geçen gün sona biraz daha yaklaşıyoruz. Ancak son günlerde yaşananlar pek de sevindirici değil 😊
Kısaca söylemek gerekirse Cake’in hareketleri pek keyifli değil. Dolar bazında 10 – 13 dolar bandına sıkışmış olması beni endişendiriyor.
Merkez Bankası’nın açıkladığı dolar kuru da aniden yükselmeye başladı. Yatırımımızın geri dönüşünü dolar olarak alacağımız için bu temelde beni rahatsız etmemeli ancak ülke ekonomisi için iyi değil.
Her gün Cake kazanmaya devam ediyoruz ve Cake fiyatının 4 saatlik grafikte 10 dolar altında kapanış yapması durumunda pozisyonumuzdan çıkmaya hazır bekliyoruz.
25. gün 27 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 11,7 USD
25. gün değerlendirmesi: Cake’in hareket yaptığı alan daraldıkça daralıyor. Ben bu daralmanın olumlu sonuç vereceğini ve patlamanın yukarı yönlü olacağını düşünmek istiyorum 😊
Ancak bir yandan da 4 saatlik grafikten gözümü alamıyorum çünkü 10 dolar bizim stop loss noktamız.
İzlemeye, izlerken de Cake kazanmaya devam 👍👍👍
26.gün 28 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 8,9 USD
26. gün değerlendirmesi: Cake stop loss kararı verdiğimiz noktaya geldi. Yani 4 saatlik mumda 10 dolar altı kapanış yaptı. Ben 4 saatlik mum kapandığında uyuduğum için anında satış yapamadım ancak sabah uyanır uyanmaz elimizdeki Cake’lerin tamamını sattım.
Böylece 2,3 USD ortalama ile girdiğimiz, daha sonra yarısını 17 dolar civarından sattığımız bu yatırımdan tamamen çıkmış olduk 👍👍👍
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Diğer
Nvidia Arm anlaşması Avrupa Birliği tarafından araştırılacak
Nvidia firmasının Arm firmasıyla yaptığı işbirliği bir engele daha uğradı. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık anlaşma için soruşturma başlatacağını duyurdu.
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Geçtiğimiz Eylül ayında İngiliz işlemci firması Arm’yi 40 milyar Dolara almak için anlaştığını duyurmuştu. O günden bu yana ise anlaşma hakkında çeşitli eleştiriler gözlemlemiştik. Çünkü Arm işlemcileri akıllı telefonların çoğunda yer alan işlemciler olup; şirketin müşteri tarafsızlığına dayalı açık lisans bir iş modeli vardı. Dolayısıyla Nvidia firmasının satın alışıyla bu yaklaşımda değişimler olabileceği endişeleri kol geziyordu.
Yeni gelen bilgiler de Avrupa Birliği ve Birleşik Krallığın anlaşmayı daha da fazla araştıracağını söylüyor. Bu süreçte ise yapılan itiraz kabul edilmeyecek ve anlaşma duracak. Bunun yanı sıra ise bekleyen imtiyazlara izin vermeleri mümkün.
Arm sahibi SoftBank ve Nvidia anlaşmasının koydukları zaman sınırı ise 18 ay olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreç içerisinde başka prosedürler de devreye girecek gibi. Misal geçen yılın sonlarında Birleşik Devletler Federal Ticaret Komisyonu da; anlaşmanın rekabet kurallarını ihlal etmediğinden emin olmak için araştırmalar yapacağını bildirmişti.
Araştırmanın Avrupa Birliği’nden önce başlayan İngiltere tarafında işletmelerden anlaşmayla alakalı görüşlerini iletmeleri istenmiş durumda. Bununla beraber iki araştırmanın da başlangıç aşamalarında olduklarını hatırlatmakta fayda var.
Anlık olarak ise anlaşmayla alakalı durum pek de iyi gözükmüyor. Öyle ki Amerikan firmasının piyasa rekabetinde bir yarar görmemesi durumunda Arm’yi satın almak için böylesine yüksek bir ücret vermek istemesi pek muhtemel değil. Dolayısıyla da akıllı telefon alanlarındaki rakiplerin bu durumdan oldukça zararlı çıkabileceği düşünülüyor. Bu da yetmezmiş gibi Birleşik Krallık tarafında Nvidia anlaşmasının ulusal güvenliğe etkisi de araştırılanlar arasında yer alıyor.
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