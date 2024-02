Samsung cephesi Galaxy AI özelliklerini hem iPhone hem de Android tüm telefonlarda deneyimlemenizi sağlayan Try Galaxy uygulamasını güncelledi. Try Galaxy uygulaması sayesinde tüm mobil cihazlarınızda Samsung’un en yeni yazılımı olan One UI 6.1 arayüzünü ve şu an Galaxy S24 serisine özel olan Galaxy AI yapay zeka özelliklerini deneyebilirsiniz. İşte iPhone’da Samsung telefon kullanmayı sağlayan Try Galaxy uygulamasının tüm yenilikleri.

Samsung Try Galaxy ile Galaxy AI Deneyimi Artık Herkesin Parmak Ucunda!

Samsung, iPhone ve Android kullanıcılarının Galaxy telefon deneyimini yaşayabilmeleri için sunduğu “Try Galaxy” hizmetini güncelledi. Yeni güncellemeyle birlikte Galaxy AI özellikleri de deneyimlenebilecek. Bu özellikleri deneyip de hayran kalmamak elde değil.

Try Galaxy Nedir?

Try Galaxy, Samsung’un Galaxy S serisi telefonlarının sunduğu deneyimi iPhone ve Android telefonlara taşıyan bir hizmet. Bu sayede Apple ve diğer Android markaların kullanıcıları, Samsung’un One UI arayüzünü ve Galaxy AI’ın sunduğu yenilikleri deneme fırsatı yakalıyor.

Try Galaxy’nin en önemli yeniliği, Galaxy S24 ailesiyle tanıtılan Galaxy AI özelliklerine de destek vermesi. Bu sayede kullanıcılar, Canlı Çeviri, Sohbet Yardımı, Not Yardımı, Fotoğraf Yardımı ve “Daire Çizerek Arama” (Circle to Search) gibi AI odaklı özellikleri deneyebilecekler.

Try Galaxy, One UI 6.1 arayüzünü de simüle ediyor. Bu sayede kullanıcılar, Galaxy S24’ün ana ekranı ve diğer arayüz öğeleriyle tanışma imkanı bulacaklar. Try Galaxy, Galaxy S24’ün Nightography Zoom, Super Steady ve Portre Modu gibi kamera odaklı özelliklerini de deneyimleme imkanı sunuyor.

Try Galaxy Nasıl İndirilir? Try Galaxy Nasıl Kullanılır?

Eğer siz de Try Galaxy üzerinden One UI 6.1 ve Galaxy AI’ın sunduğu yenilikleri denemek isterseniz, direkt olarak bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bununla beraber, aşağıda sizlerle paylaşacağımız QR kodu okutmak da yeterli olacaktır.

Samsung’un Try Galaxy hizmetiyle Galaxy deneyimini bir adım öteye taşıyarak daha fazla kullanıcıya ulaşmayı amaçladığını görüyoruz. Bu hizmet, Samsung’un Galaxy ekosistemini genişletmek ve kullanıcıları cezbetmek için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

