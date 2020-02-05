Apple iCloud’a, artık Android’den erişmek çok daha kolay!

Apple, yazılım çözümlerine hem mobil taraftan hem de bilgisayar üzerinden erişim imkanı sunuyor. Fakat Apple cihazlardaki erişim kolaylığını maalesef ki Android safında göremiyoruz.

İlginizi çekebilir: Apple Çin’deki tüm ofislerini ve mağazalarını kapatıyor

Apple, Android tarafında iCloud verilerine ulaşmak isteyen kullanıcılarına senelerdir azap çektiriyordu. Herhangi bir mobil panel erişimi sunmayan şirket, en sonundan mobil tarafta bir düzenlemeye giderek özel bir sayfa hazırladı.

Dikey şekilde hazırlanan sayfada Fotoğraflar, Hatırlatıcılar, Notlar ve iPhone’u Bul olmak üzere dört ikon bulunuyor. Fakat bunların dışında iCloud’a kaydedilebilen Elektronik Mail, Kişiler, Takvim, iCloud Drive ve iWork suite seçenekleri burada mevcut değil.

Özellikle iOS’tan Android’e geçen kullanıcılara büyük dert yaratan, kişi aktarma derdine hala bir çözüm bulunmadı. News Landed’ın ilk olarak yazıya döktüğü haberde, Notlar panelinde hatalar bulunduğu aktarılıyor. Ayrıca, sadece bu kısıma notlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Telefondan kaydettiğiniz notlar bu kısımda gözükmüyor.

Uygulama kısmında da da toplam yedekleme oranlarını görebileceğiniz bir panel gözüküyor. 2020 yılında, böyle bir sistemin aktif edileceği bilgisi hiçbir yerde daha önce gösterilmemişti.

Kullanıcılar isterlerse iCloud’un yeni mobil servisine Chrome tarayıcı üzerinden ulaşabilirler. Hatta, telefonlarının ana ekranlarına da bu siteyi koyabilirler.

Fakat belirtmekte fayda görüyorum. iCloud’un var olan hantallığı mobil tarafta da sürmeye devam ediyor. Sitenin açılması biraz zaman alabiliyor.