Apple CEO’su Tim Cook, Mark Zuckerberg’in metaverse önerisine inanmıyor. Steve Jobs’un yerine geçen kişi, geçen hafta (30) Hollandalı Bright dergisine verdiği bir röportajda, dünyadaki çoğu insanın, hayatlarının bir bölümünü metaverse içinde geçirmek istemek bir yana, metaverse’in ne olduğunu bile tanımlayamadığını savundu.

Cook, Apple ile “çok derin bir felsefi rekabet” içinde olduğunu iddia eden Meta sahibine olası bir yanıt olarak, “İnsanların bir şeyin ne olduğunu anlamasının her zaman önemli olduğunu düşünüyorum” diyerek konuyu basitleştirmeye çalıştı. Şöyle ekledi: “Ortalama bir insanın size metaverse’in ne olduğunu söyleyebileceğinden gerçekten emin değilim.

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Elbette bu durum Cupertino şirketinin yeni artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) donanım formatlarını araştırmaya devam etmesini engellemiyor. Ancak Cook, Meta’nın interaktif duruşunun aksine Zuckerberg’in kapalı bir yaklaşım olarak gördüğü metaverse’e girmeyi reddetmeye devam ediyor.

Diğer Büyük Teknoloji Şirketleri ne diyor?

Cook’un bir VR inkârcısı olmadığını belirtmek önemlidir. “Bu gerçekten içine dalabileceğiniz bir şey. Ve bu olumlu bir şekilde kullanılabilir” diyor. Bununla birlikte, “VR belirli dönemler içindir, ancak iyi iletişim kurmanın bir yolu değildir.”

Apple CEO’sunun şüpheciliği, Nisan ayında Financial Times’a verdiği bir röportajda “birkaç yüz kişiye metaverse’in ne olduğunu düşündüklerini sorsanız 205 farklı yanıt alırsınız” diyen Amazon’un cihazlar başkanı David Limp gibi diğer yöneticiler tarafından da paylaşılıyor, çünkü bu terimin ortak bir tanımı yok.

Yine Nisan ayında Snap’in patronu Evan Spiegel, bir odada toplanan insanların “metaverse “i tanımlayamayacağı argümanını tekrarladı. Şirketinin bu terimi kullanmaktan kaçındığını çünkü “oldukça muğlak ve varsayımsal” olduğunu söyledi.

Kaynak: The Verge