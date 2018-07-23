Apple HomePod artık daha da akıllı

Apple HomePod ile telefon görüşmesi yapabilmek mümkün olabilecek. WWDC etkinliğinde HomePod konusunda sessizliğini koruyan Apple, gelen haberler ile ilgileri tekrar üzerine çekmiş durumda.

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Apple HomePod yeni kabiliyetlere kavuşuyor

iGeneration adlı Fransız internet sitesinde yayınlanan habere göre IOS 12 ile birlikte HomePod, yeni özellikler kazanmış olacak gibi görünüyor. Bu özellikler arasında, telefonunuz bağlı olduğu süre zarfında gelen aramalara cevap verme ve arama yapabilme yer almakta.

Aralık 2017’de 349 dolar karşılığında satışa sunulan HomePod, rakipleri olan Google Home ve Amazon Echo‘ya nazaran oldukça az özellikler sunuyordu. Rakipleri olan Google ve Amazon, yayınladığı güncellemelerle çağrı desteği ve interkom dahil olmak üzere yeni ses komutlarını yetenekleri arasına eklerken , AirPlay 2 ile Mayıs ayında getirilen çoklu oda ses kontrolü özelliğinin bile HomePod’a eklenmesinde uzun süren problemler yaşadı.

Rakiplerinden daha az kabiliyetler sunmasına rağmen büyük bir fiyat etiketine sahip olması HomePod satışlarının hızla düşmesine neden oldu. HomePod’un yeni özelliklerine kavuşacağı güncellemeyi ne zaman alacağı da henüz bilinmemekte.