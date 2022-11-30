Apple Hisseleri, haberlerin Çin’deki Foxconn fabrikasındaki huzursuzluk nedeniyle şirketin yaklaşık 6 milyon iPhone Pro modelinde üretim açığı yaşayabileceğini bildirmesinin ardından Pazartesi günü %2,6 düştü. Ana kaynak Bloomberg, haberinde Apple ve fason üreticisi Foxconn’un bu açığı 2023 yılında kapatmayı beklediğini söyledi. Apple’dan iddialara yönelik bir cevap henüz gelmedi.

iPhone Fabrikalarındaki Huzursuzluk Hisselerin Düşmesine Sebep Oldu

Foxconn’daki huzursuzluk, Çin’de ülkenin sıfır Covid politikasına karşı yapılan protestoların ortasında geldi. Çin anakarasında Covid-19 vakaları artarak birçok büyük şehirde konutların kilitlenmesine ve işyerlerinin kapanmasına neden oldu. Zhengzhou’daki Foxconn iPhone montaj tesisi de dahil olmak üzere ülke genelinde sokağa çıkma yasaklarına karşı protestolar patlak verdi.

Foxconn çalışanları gıda kıtlığını, ödemelerle ilgili sorunları ve şirketin Covid-19 salgınına karşı olan politikasını protesto etti. Reuters Çarşamba günü, işçilerin bazı protestolar sırasında kameraları ve camları kırdığını söyledi. Foxconn Çarşamba günü yaptığı açıklamada, benzer şiddet olaylarının yaşanmasını önlemek için çalışanlar ve hükümetle iletişim kurmaya devam edeceğini söyledi. Ayrıca ödeme endişeleri konusunda çalışanlarla iletişim kurmaya devam ettiğini ve “çalışanların endişelerini ve makul taleplerini aktif bir şekilde çözmek için elinden geleni yapacaklarına söz verdiklerini” söyledi.

iPhone Teslimatları Gecikiyor

Analistler de tatil sezonu öncesinde yaşanan son üretim kesintilerinden endişe duyuyor. Counterpoint Research Pazartesi günü yayınladığı kılavuzda iPhone 14 Pro ve Pro Max için teslimat sürelerinin önemli ölçüde geciktiğini belirtti. Geçen hafta telefonları sipariş eden müşterilerin teslimat için 37 gün bekleyebileceklerini, bu sürenin modellerin piyasaya sürülmesinden bu yana en uzun bekleme süresi olduğunu söyledi.

Wedbush analisti Dan Ives, Pazartesi günü yayınladığı ayrı bir notta, Çin’in “kafa karıştırıcı sıfır Covid politikası” nedeniyle büyük iPhone kıtlığı yaşanacağını öngördü. Ives yatırımcılara gönderdiği bir notta, “Apple’ın şu anda çeyrekte birimlerin kabaca en az %5’ini ve Çin’de Foxconn üretimi ve protestolarla ilgili önümüzdeki birkaç haftaya bağlı olarak potansiyel olarak %10’a kadar çıkabilecek önemli iPhone eksiklikleri olduğunu tahmin ediyoruz.” dedi.

JPMorgan Pazar günü yayınladığı bir notta daha iyimserdi. Ancak yine de Çin’deki yavaşlamaya ilişkin endişelerini dile getirdi. Firma, “Zhengzhou tesisinde normal üretim seviyesine dönülmesindeki gecikmelerle ilgili devam eden zorluklar, önümüzdeki aylarda arz-talep dengesine ulaşılma hızını sınırlayabilir, ancak arzın dip seviyelerden toparlandığı görülüyor.”

Ayrıca bkz: Apple Music Replay 2022 Yeni Tasarımla Yayınlandı!