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Apple, Hindistan’daki ilk mağazasını 2021’de açmayı planlıyor
Apple, Hindistan pazarına herhangi bir aracı olmadan girebilmek adına kendi mağazasını açma planları yapıyor. Şirketin yıllık hissedar toplantısında konuşan CEO Tim Cook, öncelikli olarak bu yıl içerisinde Hindistan‘da bir online mağaza, ardından 2021 yılı itibariyle de kendi fiziki mağazalarını açmayı hedeflediklerini söyledi.
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Apple, uzun süredir üçüncü parti satıcılar aracılığı ile Hindistan pazarında kendine yer ediniyor. Şirket, yaptığı planlamalar ile bu yıl içerisinde Hindistan‘da bir online mağaza açarak bu düzeni değiştirmek istiyor. Online mağazanın açılış tarihi şu an için net değil. Fakat TechCrunch‘ın haberine göre Apple, online mağazasını 2020 yılının üçüncü çeyreğinde açmayı planlıyor. Fiziki mağazanın ise 2021 yılında açılması hedefleniyor.
Apple, premium akıllı telefon piyasasında Hindistan’da neler yapabilir?
Hindistan, akıllı telefon piyasası satışlarında Çin‘den sonra ikinci sırada yer alıyor. Bu da pazarın ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi. Apple‘ın böylesine büyük bir pazardan kendine yer edinmeye çalışması anlaşılabilir. Fakat bir araştırma şirketi olan Counterpoint verilerine göre, Hindistan‘daki akıllı telefon satışlarının büyük bir çoğunluğunu 150 dolar ve altı modeller kapsıyor.
Apple için diğer bir zorluk ise Hindistan hükümetinin elektronik eşyalara getirdiği ağır ithalat vergisi. Bu ek bir maliyet oluşturduğu için Hindistan‘daki kullanıcılar iPhone‘a daha yüksek fiyattan sahip olmak zorunda kalıyor.
Apple ürünleri şu an için üçüncü parti mağazalar aracılığı ile halihazırda Hindistan‘da satılıyor. Fakat satış konusunda rakipleri Huawei ve Samsung‘un gerisinde kalmış durumdalar. Ancak Apple‘ın açacağı online mağaza aracılığı ile bir takım kampanyalar düzenleyerek daha uygun fiyattan ürünlerini satabileceği de konuşuluyor.
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Apple kulak üstü kulaklık yakın zamanda tanıtılacak
Sızıntılara göre Apple tarafından “Apple AirPods (X Generation)” kod adında bir cihazın hazırlıkları tamamlandı. Büyük ihtimalle bu cihaz yeni piyasaya çıkacak olan Apple kulak üstü kulaklık olacak.
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Sızıntılar Apple kulak üstü kulaklık ile ilgili neler söylüyor?
Apple’ın 2016 yılında satışa sunduğu ve büyük başarı yakalayan Airpods’larından sonra firma muhtemelen pazardan biraz daha pay toplayabilmek için kulak üstü kulaklık da üretmeye karar verdi. Firmanın üreteceği kulaklıkların nasıl olacağını bizler de çok merak ediyoruz fakat sızıntılar tasarımından ve teknik özelliklerinden ziyade fiyatı ve çıkış tarihi üzerine. İlk sızıntıya göre ürünün Amerika’da 399 Dolar’lık bir fiyatla satışa sunulacağı yönünde.
Apple’ın kulak üstü kulaklık çıkaracağına dair ilk dedikodular 2018 yılının başlarında gelmişti. O günden bugüne konuyla ilgili sessizliğini koruyan Apple belki de bu yıl bu çok beklenen kulaklık modelini piyasaya sürecek. Sızıntılar ise kulaklığın 2020’nin ilk yarısında piyasaya çıkacağı yönünde. 2020’nin ilk iki ayını geride bıraktığımıza göre önümüzdeki dört ay içinde Apple bu kulaklıklarla karşımıza çıkabilir. Apple “Beats” markası altında kulak üstü kulaklık satışı yapıyordu ama eğer sızıntılar doğru ise ilk defa doğrudan Apple’ın kendi bünyesi altında bir kulak üstü kulaklık göreceğiz. Acaba bu kulaklıklar da Airpods’lar kadar yenilikçi olup başarıyı yakalayabilecekler mi?
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Apple
Apple Lightning girişi olmayan iPhone patenti aldı!
Lightning girişinin 2021 yılında iPhone’lardan kaldırılacağı duyumlarının etrafta dolandığı şu günlerde, Apple tarafından alınan yeni bir patent ortaya çıktı. Patentin detaylarını haberimizde yakından inceliyoruz.
iPhone’lardan Lightning girişinin çıkarılacağı haberleri ilk olarak Aralık 2019’da Apple analisti Ming Chi Kuo’dan gelmişti. Son olarak Apple Insider tarafından ortaya çıkarılan patent bu haberleri doğruladı. Patente sahip telefonun “Cam ile çevrili elektronik cihaz” olarak etiketlendiği görülüyor. Buna ek olarak cihaz “İç ve dış hacmi tanımlayan birinci ve ikinci cam elemana sahip 6 tarafı cam ile çevrili elektronik cihaz” şeklinde tanımlanıyor. Oldukça garip olan bu isim ve tanım kafaları karıştırdı. Apple’ın patent başvurusunu 15 Agustos 2019 tarihinde yaptığı ve patent onayının ise geçtiğimiz 20 Şubat 2020 günü alındığı ortaya çıkan haberler arasında.
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Ortaya çıkan patente ait görüntüde telefonun tasarım detayları açıkça görülebiliyor. Lightning girişinin olmayışına ek olarak telefonun cam ile kaplı olması sebebiyle ses açma, kısma ve kilit tuşlarının yerini dokunmatik kontrollere bıraktığını söylemek mümkün. Patent tanımlamasında bahsedildiği gibi telefonun 6 tarafından da cam ile kaplı olması yalnızca kablosuz olarak şarj edilebileceği anlamına da geliyor. Apple, patent detayları arasında kamera tasarımına dair bir bilgi vermiyor.
Tabii ki böyle bir ürünün Apple tarafından patent altına alınmış olması ürünün piyasaya çıkacağı anlamına gelmiyor. Firmalar fikirlerini patent altına alsalarda bu ürünlerin çoğu son kullanıcıya ulaşmıyor. Apple’ın bu tasarıma sahip bir iPhone’u yakın zamanda piyasaya sürme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtelim.
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Coronavirüs etkisi: Apple üretimini Tayvan’a taşıyor
Apple, coronavirüs nedeniyle üretimini sınırlandırmaya devam ediyor. Firma AirPods, iPad ve Apple Watch üretiminin en azından bir kısmını Çin’den, Tayvan’a taşıma sürecine başladığını bildirdi. Bu gelişme ile birlikte MacBook Air ve MacBook Pro montaj çalışmaları Tayvan topraklarında devam edecek.
Taiwan News üzerinden yayınlanan raporla birlikte, tedarik zinciri haberleriyle gündeme gelen Digitemis tarafından hazırlanan yerel bir rapor ortaya çıktı. Mevcut rapor Apple’ın gelecekte atacağı adımları gözler önüne seriyor.
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Apple, Çin devletiyle yaşadığı sorunlar ve Coronavirüs salgınının ciddi bir risk oluşturması sebebiyle, tedarik zincirini yavaş yavaş başka bölgelere aktarıyor. Şimdilik kısa ama net adımlarla bu alanda ilerleyen firma, Tayvan’da üretimini kademeli olarak artırmayı planlıyor. Çin’de bulunan üretim hatlarının en az üçte birinin bu yılın ilk çeyreğinde boşta kalacağı ve şubat ayı sonundan önce üretimlerin normale dönemeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Anlaşılan o ki mart ayıyla beraber, firma bir süre daha rutin üretim sistemine dönüş yapamayacak.
Çin’in üretim verimine kocaman bir darbe olarak yansıyan Coronavirüs salgını tüm teknoloji devleri için ciddi sorunlar oluşturuyor. Dün yayınlanan WHO raporu, 24 saat içerisinde neredeyse hepsi Çin vatandaşı olan 1.909 yeni vakanın ve 98 ölümün gerçekleştiğini ortaya koymuştu. Apple mevcut kararıyla birlikte yayınladığı metinde, önceliklerinin tedarik sürecinde ve firma bünyesinde çalışan insanlar olduğunu da sıkı bir dille açıkladı.