Apple, Hindistan’da Geliştiriciler için App Accelerator Açtı

Apple gelişen geliştirici topluluğunda avantaj sağlamak amacıyla bugün Hindistan’ın Bangalore kentinde App Accelerator açtı.

Apple’ın Hindistan’a verdiği önemi biliyor. Şirket yakında iPhone modellerinin bir kısmını Hindistan’da üretmeye başlayacak. Bununla beraber App Accelerator programını da Hindistan’a taşıması sürpriz olmadı.

App Accelerator adından da anlaşılabileceği gibi uygulama geliştirme sürecini hızlandıran bir servis. Haftalık eğitimler, rehberlik servisleri ve bire bir uygulama güncellemeleri ile bu merkezlerde uygulama geliştiricilerine yardımcı olunuyor. Şirket daha önce Brezilya ve Nepal’de de App Accelerator merkezi açmıştı. Bu iki merkezde daha çok öğrenciler hedef alınıyor.

Hindistan’da bulunan merkezde öğrencileri hedef alsa da genel olarak bütün uygulama geliştiricilerine hitap ediyor. Şirketin Pazarlama Bölümü Yöneticisi Phil Schiller yaptığı açıklamada bu merkez ile beraber yerel markete uygulama geliştiren geliştiricilerin sayısını artırmak ve hali hazırda bulunan geliştiricilere yardımcı olmak.

Şirketin CEO’su Tim Cook bu merkezi ilk olarak geçen sene Mayıs ayında duyurmuştu. Merkezin açılışının neredeyse 1 yıl sürmesi şaşırtıcı. Hindistan giderek büyüyen bir marken ve Çin’de olduğu gibi burada da iPhone oldukça az bir pazar payına sahip. Şirket bu merkez ile hem pazar payını büyütmek hem de Google’ın ekosisteminden çıkmak isteyenlere bir alternatif sunmak istiyor. apple