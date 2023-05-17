Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple’ın Siri’de “Hey Siri” tetikleyici ifadesine olan ihtiyacı ortadan kaldıracak önemli bir değişiklik üzerinde çalışıyor. Apple bu komut yerine, kullanıcıların yalnızca “Siri” demeleri ve ardından bir komut vermeleri yeterli olacak. Bu değişiklik, Siri’yi Amazon’un sesli asistanı Alexa’ya yaklaştırmayı amaçlıyor.

Apple’ın Siri’si ‘Hey Siri’ İfadesini Bırakmaya Hazırlanıyor

İki kelimelik tetikleyici ifadeden tek kelimeye geçiş, Siri’nin tekil “Siri” ifadesini çeşitli aksan ve lehçelerde doğru bir şekilde yorumlaması gerekeceğinden teknik zorluklar ortaya çıkarıyor. Mevcut “Hey Siri” ifadesi, sistemin tetikleyiciyi doğru bir şekilde tanıma şansını artırıyor.

Bu tetikleyici ifade değişikliğine ek olarak, Apple’ın Siri’nin üçüncü taraf uygulamalar ve hizmetlerle daha derin entegrasyonları üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Bu entegrasyon, ek bağlamsal bilgilerden yararlanarak kullanıcılara daha iyi yardım sağlayacaktır.

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Kesin zaman çizelgesi doğrulanmamış olsa da Siri’deki bu değişikliklerin 2023 veya 2024’te kullanıma sunulması bekleniyor. Apple’ın bu güncellemeyi iOS 17 ile bu yaz düzenleyeceği Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) duyurması mümkün. Ancak, etkinliğin ana odağının Apple’ın karma gerçeklik başlığı olması bekleniyor, bu nedenle Siri tetikleyici ifade değişikliği etkinliğin en önemli parçası olmayabilir.

Söylentiler, iOS 17’nin el feneri parlaklığı üzerinde ayrıntılı kontrol, özelleştirilebilir Kilit Ekranı seçenekleri, daha fazla grafik içeren yenilenmiş bir Apple Music ve Uygulama Kitaplığı’nı özelleştirme ve düzenleme yeteneği gibi iyileştirmeler getireceğini gösteriyor. Yeniden tasarlanmış bir Kontrol Merkezi ve uygulama yan yükleme olasılığı da spekülasyonlar arasında yer alıyor.