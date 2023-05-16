Tablet kullanıcılarının ortak bir problemi var. Bu problem klavye. Tablet ekranları çok büyükler bundan mütevellit klavyede yazı yazması oldukça zor oluyor. Bazı kullanıcılar fiziki klavye alarak bu sorunun üstesinden geliyor. Apple gibi markalar bu sıkıntının farkına varıp çuval para vererek alabileceğiniz fiziki klavyeler satıyor. Android kanadından ise bu soruna ücretsiz bir çözüm geldi. Google’ın klavyesi Gboard artık bölünmüş klavyeyi destekliyor. Peki bölünmüş klavye nedir?

İlginizi Çekebilir: Google Chrome Performansı WebGPU ile Artacak

İsminden de anlayacağınız üzere bölünmüş klavye, klavyeyi ortadan ikiye bölerek kullanım kolaylığı sağlıyor. Klavye tuşları ekranın elinizle ulaşabileceğiniz yerlerine konumlandırılıyor. Bu sayede kullanım kolaylığı sağlanıyor.

Bu özelliği nasıl aktif edeceğiz dediğinizi duyar gibiyim. Tabletinizde öncelikle klavyenizi açın. Bunun için Google arama çubuğuna dokunabilirsiniz. Klavyede sayıların üstünde yer alan sekmede çark şeklinde bir ayarlar butonu göreceksiniz. Bu butona tıkladığınızda ise karşınıza klavye ayarları çıkacak. Buradan ise tercihler sekmesine girin. Artık karşınızda başka ayarlar var. Burada dizilim kısmında bölünmüş klavyeyi göreceksiniz. Bunu aktif ettiğinizde klavyenizi kolaylıkla kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tabii çuval ile para vererek “Magic Keyboard” benzeri ürünler de satın alınabilir. Apple ekosisteminden çıkıp birçok sorunu yazılım ile çözebilen Android ekosistemine girmek de bir çözüm. Ancak bugün geldiğimiz noktada bildiğimiz şu ki, Gboard artık bölünmüş klavyeyi destekliyor.

Siz Gboard’ın bölünmüş klavye desteği hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.