Apple
Apple Haritalar’a yoldaki kazaları ve tehlikeleri görme özelliği geliyor
Apple, iOS 14.5 beta sürümüne Haritalar uygulamasının kullanım kalitesini artıracak özellikler ekledi. Yeni gelen özellikler sayesinde, artık yolda giderken güzergâhımızdaki kazaları görebileceğiz.
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Apple’ın iOS ve iPadOS işletim sistemleriyle uyumlu çalışan birden fazla navigasyon uygulaması yer alıyor. Apple’ın kendi Haritalar’ı ve Google Haritalar’ın da aralarında olduğu bu popüler uygulamaların başında Waze isimli navigasyon yazılımı geliyor. Waze’in popülaritesinin arkasında yatan en büyük neden ise, kullanıcılarına güzergâh boyunca kazaları, radarları ve tehlikeleri bildirebilmelerine imkân vermesi.
Apple Haritalar; kaza, tehlike ve hız kontrol radarlarını gösterecek
Bu yönüyle iOS’in en çok tercih edilen navigasyon yazılımlarından birisi haline gelen Waze’e Apple’dan rakip geliyor. Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, iOS 14.5 beta sürümünde Haritalar uygulamasına kaza, tehlike, hız kontrol radarı bildirme özellikleri ekledi. Şu anda geliştiricilere ve beta test kullanıcılarına açık olan Apple Haritalar’ın yeni sürümünde, yolda giderken güzergâhınız boyunca bildirilen kazaları görebiliyorsunuz.
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Bununla birlikte de, isterseniz gittiğiniz yolda gördüğünüz kazaları da Haritalar’a ekleyebiliyorsunuz. Apple’ın iOS 14.5 beta işletim sistemini kullanıyorsanız, yeni Haritalar’a telefonunuzun uygulamalar menüsünden erişebilirsiniz. Dilerseniz Apple Haritalar uygulamasının arayüzünü yukarı kaydırarak güzergâhınızdaki tehlikeli durumları bildirebilir; aynı zamanda bildirilen tehlikeli durumları da bu menüden görebilirsiniz.
Bu arada güzergâhınızdaki tehlikeli durumları bildirmek için illa Haritalar’a manuel olarak girmenize gerek yok; eğer ki o an eliniz müsait değilse, bu işlemi Siri’ye de yaptırabiliyorsunuz. Yani “Hey Siri, yolda kaza var.” gibi bir cümle kurduğunuzda, Siri otomatikman onu Apple Haritalar’a bildiriyor.
Apple, Haritalar uygulamasındaki yeni özellikleri şimdilik yalnız ABD’de erişime açmış durumda. Türkiye ve diğer ülkelere ne zaman geleceğiyse bilinmiyor.
Apple
MacBook eski modellerinin şarj sorunlarına çözüm geliyor
2016 veya 2017 model Macbook sahibi olan kullanıcılar cihazın şarj olmasını engelleyen bir hatayla karşılaşabiliyorlar. Ancak artık bu soruna resmi bir güncelleme getiriliyor.
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AppleInsider tarafından tespit edildiği üzere Apple; geçen hafta çıkardığı macOS 11.2.1 versiyonuna bugün bir ek güncelleme yayınladı. Güncelleme sadece iki değişiklik içeriyor. Bunlardan birisi de bahsettiğimiz şarj sorununun düzeltilmesi.
Söz konusu problemde güç kablosu takılı olduğu zaman cihazlar çalışıyor; ancak bazı durumlarda MacBook bilgisayarının pili şarj olmuyor. Getirilen 11.2.1 güncellemesiyle birlikte ise Apple, bu sorunun çözüleceğinin sözünü veriyor.
Söylediğimiz gibi yeni macOS 11.2.1 eklentisiyle gelen tek özellik bu değil. Öyle ki güncelleme aynı zamanda sistemdeki önemli bir açığı da kapatıyor. Bu hata da bir süredir mevcut durumda. Bahsi geçen durum, bilgisayar korsanlarının herhangi bir Mac bilgisayar kullanıcısının cihazına, Sudo açıklarını kullanarak erişmesini sağlama potansiyeline sahip bir sistem açığı olarak karşımıza çıkıyor. Bu hatayı gideren benzer güncellemeler aynı şekilde macOS Catalina ve Mojave için de yayınlanmış durumda.
Her güncellemede olduğu gibi güncelleme manuel olarak işletim sistemi üzerinden indirilebiliyor. Bunun için ise Sistem>Seçenekler>Yazılım Güncellemesi yollarının izlenmesi gerekiyor. Onun dışında otomatik güncelleme özelliğinizin açık olması durumunda sistemin bu güncellemeyi otomatik bir şekilde indirmesi de mümkün.
Apple
macOS Big Sur güncellemesi için Mac sahipleri dikkatli olmalı
macOS Big Sur güncellemesine geçecek olan Mac sahipleri eğer az yere sahiplerse dikkatli olmalılar. Çünkü böyle bir durumda süreç sonunda veri kaybı oluşabiliyor.
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Big Sur için gelen güncellemenin ilk kısmı 35.5GB boyutunda bir indirme gerektiriyor. Ardından ayriyeten bir 13GB indirme de gerekiyor. Böylelikle 48.5GB’lık bir güncellemeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bununla ilgili Mr Macintosh, yeterince yer olmaması durumunda işlerin kötüye gidebileceğini bildiriyor.
Sorun macOS sisteminin sürücüde o boyutta bir yer olup olmadığını kontrol etmemesiyle oluşuyor. Böylelikle kurulum sürecini bu şekilde başlatan sistem, yer kalmayınca hata mesajı veriyor. Sonrasında bu durumda sıkışık kalan işletim sistemiyle birlikte, diskteki veriler kaybolma tehlikesi yaşıyor.
Hatanın 11.2’den 11.3’e geçilmesi gibi farklı bir versiyona geçen kişileri etkilemediğini iletelim. Ancak direkt olarak 11.2 veya 11.3 beta tam kurulumu yapacak kişilerde bu durum görülebiliyor.
Sorunun çözümü ise farklı durumlara göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak Mr Macintosh’un paylaşımında belirttiğine göre sistemde FileVault şifrelemesi açık ise durum daha da kötüye gidebiliyor. Böyle bir durumda veriyi kurtarmanın yolu bilgisayarı başka bir Mac cihazına bağlamaktan geçiyor. Başka bir Mac bulmanın çok da kolay olmadığını düşününce bu da bir sorun teşkil edebiliyor. Diğer türlü güncel bir yedeklemeye sahip olanlar için ise en kolay yol macOS sistemini silip yeniden kurmaları gibi gözüküyor.
Apple henüz hataya tam olarak hakim olmuş değil. Ancak macOS Big Sur 11.3 betasında hatanın hala aktif olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bir süredir bu hatanın altının çizilmesiyle birlikte Amerikalı şirketin yakın zamanda konuyla ilgileneceğini tahmin ediyoruz.
Apple
Huawei CEO’su: iPhone 12, dünyanın en iyi akıllı telefonu
Huawei CEO’su ve kurucusu Ren Zhengfei, iPhone 12 hakkında demeç verdi. Açıklamasında iPhone 12’yi “dünyanın en iyi akıllı telefonu” olarak nitelendiren Ren, Apple’ın telefonlarının, Huawei’nin 5G teknolojisindeki başarısını kanıtladığını dile getirdi.
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Huawei’nin hâlihazırda CEO’luğunu yürüten Ren Zhengfei, bugün uluslararası basına açıklamalar yaptı. Açıklamasında ABD Hükûmeti ile Çinli teknoloji devleri arasındaki ilişkilerin düzelmesini istediğini söyleyen Zhengfei, aynı zamanda iPhone 12’yi de met etti.
Huawei CEO’suna göre, iPhone 12 dünyanın en iyi telefonu!
CEO Ren Zhengfei yaptığı açıklamada iPhone 12’nin, Huawei’nin 5G teknolojisini yaygınlaştırmasına yardımcı olduğunu kaydetti. Ayrıca iPhone 12’yi “dünyanın en iyi akıllı telefonu” olarak konumlandıran Zhengfei, şu ifadeleri kullandı:
“Avrupa’daki üst düzey müşteriler Apple’ı seviyor. [Huawei] artık premium telefonlara sahip olmadığından dolayı, Apple’ın telefonları Huawei’nin 5G teknolojisinin başarılı olduğunu kanıtlamamıza yardımcı oldu.”
“[Biden] ile telefon görüşmelerini memnuniyetle isterim”
Huawei CEO’su Ren Zhengfei, basına verdiği demeçte, Washington yönetiminin yaklaşık iki yıllık baskısının bitmesini ve bununla beraber Biden yönetiminden, telekomünikasyon devi Huawei’ye karşı daha yumuşak bir yaklaşım umduğunu söyledi. Gazetecilere verdiği demeçte ABD’nin ve Çin’in ekonomik büyümeye sahip olmak istediklerini söyleyen Ren, şunları kaydetti:
“Telefon görüşmelerini memnuniyetle isterim. Benim vermek istediğim mesaj, iki ulus arasındaki ortak çalışma ve başarılarımızdır. ABD ekonomik büyümeye sahip olmak istiyor. Aynı zamanda Çin de ekonomik büyümeye sahip olmak istiyor.
Huawei üretim kapasitesini genişletebilirse, ABD’li şirketler de tedarik noktasında daha fazla fırsata sahip olacaktır. Bunun karşılıklı olarak yararlı olacağına inanıyorum. Yeni yönetimin, yeni politikalarına karar vermek üzereyken bu tür ticari çıkarları dikkate alacağına inanıyorum.”
“Akıllı telefon operasyonlarımızı ‘kesinlikle’ satmayacağız”
Hatırlayacak olursanız Huawei, baskılar nedeniyle alt markası Honor’u satmak zorunda kalmıştı. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde de şirketin kendi akıllı telefon operasyonlarını satacağı iddia edilmekteydi. Fakat Huawei’nin CEO’su bu iddiaları sert bir dille yalanladı.
Huawei CEO’su Ren Zhengfei, açıklamasında, “Tüketicilere yönelik cihazlarımızı, akıllı telefon operasyonlarımızı kesinlikle satmamaya karar verdik.” ifadelerini kullandı.
Huawei, geçtiğimiz senelerde iPhone XS satın almak için sırada bekleyen müşterilere “Buna ihtiyacınız olacak” diyerek kendi powerbank’lerinden dağıtmıştı.
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