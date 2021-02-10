Apple, iOS 14.5 beta sürümüne Haritalar uygulamasının kullanım kalitesini artıracak özellikler ekledi. Yeni gelen özellikler sayesinde, artık yolda giderken güzergâhımızdaki kazaları görebileceğiz.

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Apple’ın iOS ve iPadOS işletim sistemleriyle uyumlu çalışan birden fazla navigasyon uygulaması yer alıyor. Apple’ın kendi Haritalar’ı ve Google Haritalar’ın da aralarında olduğu bu popüler uygulamaların başında Waze isimli navigasyon yazılımı geliyor. Waze’in popülaritesinin arkasında yatan en büyük neden ise, kullanıcılarına güzergâh boyunca kazaları, radarları ve tehlikeleri bildirebilmelerine imkân vermesi.

Apple Haritalar; kaza, tehlike ve hız kontrol radarlarını gösterecek

Bu yönüyle iOS’in en çok tercih edilen navigasyon yazılımlarından birisi haline gelen Waze’e Apple’dan rakip geliyor. Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, iOS 14.5 beta sürümünde Haritalar uygulamasına kaza, tehlike, hız kontrol radarı bildirme özellikleri ekledi. Şu anda geliştiricilere ve beta test kullanıcılarına açık olan Apple Haritalar’ın yeni sürümünde, yolda giderken güzergâhınız boyunca bildirilen kazaları görebiliyorsunuz.

Bununla birlikte de, isterseniz gittiğiniz yolda gördüğünüz kazaları da Haritalar’a ekleyebiliyorsunuz. Apple’ın iOS 14.5 beta işletim sistemini kullanıyorsanız, yeni Haritalar’a telefonunuzun uygulamalar menüsünden erişebilirsiniz. Dilerseniz Apple Haritalar uygulamasının arayüzünü yukarı kaydırarak güzergâhınızdaki tehlikeli durumları bildirebilir; aynı zamanda bildirilen tehlikeli durumları da bu menüden görebilirsiniz.

Bu arada güzergâhınızdaki tehlikeli durumları bildirmek için illa Haritalar’a manuel olarak girmenize gerek yok; eğer ki o an eliniz müsait değilse, bu işlemi Siri’ye de yaptırabiliyorsunuz. Yani “Hey Siri, yolda kaza var.” gibi bir cümle kurduğunuzda, Siri otomatikman onu Apple Haritalar’a bildiriyor.

Apple, Haritalar uygulamasındaki yeni özellikleri şimdilik yalnız ABD’de erişime açmış durumda. Türkiye ve diğer ülkelere ne zaman geleceğiyse bilinmiyor.