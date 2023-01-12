Apple, işletme sayfalarındaki uygulamalara yeni fotoğraflar, tuşlar ve promosyonlar ekleyecek büyük bir Apple Haritalar güncellemesi duyurdu. Bu hareket, Apple Haritalar kullanıcılarını iş yerleriyle ilgili yeni bilgiler ve fotoğraflar sunarak yol tariflerinden daha fazlasını aramaya teşvik edecek. Bu, işletmelerin profillerini düzenlemesine ve profillerine bilgi eklemesine olanak tanıyan güçlü araçlara sahip olan Apple Haritalar ile Google Haritalar arasındaki rekabetin en son örneği oldu.

Kullanıcılar için uygulamada konum arattığınızda karşınıza çıkan işletme sayfaları daha etkileşimli özellikler sunacak. Örneğin, Apple Haritalar’daki işletmeler artık bir “Vitrini” veya fırsatları ve sınırlı süreli promosyonları öne çıkaran bir modülü görüntüleyebilir. Apple Haritalar ayrıca işletmelerin, insanların sipariş vermesine veya rezervasyon yapmasına izin vermek için profillerinin üst kısmına düğmeler eklemesine olanak tanıyacak. Ek harita bilgileri, Siri ve diğer Apple yazılımlarında da kullanılacak.

Apple Haritalar sayfalarını yöneten işletmeler için, Apple’ın duyurusu, işletmelerin konumlarını talep etmelerine, kredi kartı kabul edip etmedikleri gibi ayrıntıları düzenlemelerine, fotoğraf ve logoları güncellemelerine ve özel indirimler veya promosyonlar sunmalarına olanak tanıyan Business Connect adlı yeni bir web uygulamasını içeriyor.

İlginizi Çekebilir: Apple Kendi Ekranını Kendi Üretecek! Samsung Şokta!

Büyük şirketler genellikle dijital harita listelerini Yext veya Reputation gibi yazılımlarla yönetir ve bunlar Apple’ın yeni sistemiyle entegre olur. Apple ayrıca, arama motoru optimizasyonunu ölçmek için kullanılan panolara benzer şekilde, işletme sahipleri için müşterilerin Apple Haritalar sayfasına nasıl geldikleri ve nelerle etkileşim kurdukları gibi ölçümleri izleyen yeni bir gösterge tablosunu da kullanıma sunuyor. Özellikler işletmeler için ücretsiz ve Apple, haritalarda reklam birimleri satmıyor.

İçindekiler İşte Apple Haritalar uygulamasına gelen bazı değişiklikler

İşte Apple Haritalar uygulamasına gelen bazı değişiklikler

Saatlerin hemen altında büyük fotoğraflar ve kullanıcıların rezervasyon yapmasına olanak tanıyan bir düğme yer alacak. İşletmeler ayrıca “Hakkında” kısmını düzenleyebilecek ve Apple’ın iş sohbet yazılımıyla entegre edebilecek. Güncellenmiş liste bilgileri, Siri ve Mesajlar gibi Apple uygulamalarında açılabilir olacak.

Kullanıcılar bu güncellemeleri iPhone‘larında görebilecek. Ancak yeni özelliklerden bazıları, işletmelerin sayfalarını bireysel olarak yapılandırmasını gerektiriyor. İşletmeler, Apple Haritalar sayfalarını yeni bir web uygulaması aracılığıyla talep edebilir ve yönetebilir.