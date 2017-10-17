Apple, Google ve Microsoft, Krack Yüzünden Seferber Oldu

Wi-Fi için WPA2 protokolü ıuzun bir süredir güvenli olarak kabul ediliyordu ancak KRACK adı verilen açıkdan dolayı durumun öyle olmadığı ortaya çıktı.

KRACK adı verilen Key Reinstallation Attack ile neredeyse modern modemlerin hepsi tehlike altında. Apple, Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri yaptıkları açıklamalar ile gönüllere su serpiyor gibi gözüküyor.

Microsoft yaptığı açıklamada açığın önüne geçmeye çalıştıklarını belirtti. Şirket ayrıca yapılan değişikliklerin uzun bir listesini yayınladı. Küçük bir güncelleme ile Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızı ya da herhangi bir cihazınızı koruyabilirsiniz. Şirket 10 Ekim tarihinde yayınladığı güncelleme ile bu açığın önüne geçmeyi başardı.

Apple ise bugün yaptığı açıklama ile iOS, tvOS, watchOS ve macOS işletim sistemlerinin son beta sürümlerine gerekli güncellemeyi yaptıklarını ve yakın zamanda bu güncellemelerin bütün kullancılara geleceğini duyurdu.

Google, CNET’e yaptığı açıklamada bu açık üzerinde çalıştıklarını ve gelecek haftalarda yayınlanacak güncelleme ile bu problemin önüne geçeceklerini duyurdu. Wi-Fİ ürünlerinin güvenliğini sertifikalayan, Wi-Fi Alliance ise açığın üzerinde standart çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve testlere başladığını duyurdu. Birlik ayrıca yaptığı açıklamada bu açığın yazılım güncellemesi ile önüne geçilebileceğini belirtti.