Apple, uygulama geliştiricilerinden belirli API’leri neden kullandıklarını tam olarak açıklamalarını isteyecek. Apple, uygulamalarının App Store’da onaylanması için geliştiricilerin atlaması gereken ek bir çember duyurdu. Yakında belirli API’leri kullanan uygulamaların geliştiricileri, bu uygulamaları gönderirken bunları kullanma nedenlerini netleştirmek zorunda kalacak.

Apple, burada bazı parmak izi hatalarını kapatmaya çalışıyor. Bu bağlamda “parmak izi” terimi bir cihaz veya kullanıcısı hakkında bilgi öğrenmek ve bunları ilgisiz birden çok uygulama veya web sitesinde izlemek için çeşitli teknikleri ifade eder.

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Bu, Apple’ın bir süredir iPhone uygulamalarında izin verilmediğini söylediği bir şeydi ve şirket 2021’de tartışmalı Uygulama İzleme Şeffaflığı girişimini başlatarak kullanıcılara mobil reklam ağları gibi şeylerin onları izleyip izleyemeyeceği konusunda bir seçenek sundu.

Bununla birlikte, kullanıcılar izlenmeyi seçseler bile, parmak izi almak için daha yaratıcı ve gizli bazı formlar o zamandan beri yasaklanmıştır ve bunlar burada söz konusu API’lerin kötüye kullanılmasını içerir.

Akıllı geliştiriciler, kullanıcıları izlemek için sundukları özellikleri, bilgileri veya araçları API’nin asıl amacı bu olmasa bile Apple’ın durdurmaya çalıştığı türden yöntemlerle kullanmanın yollarını bulabilir. Geliştiricilerin gerekçelendirmesi gereken API’ler diğerlerinin yanı sıra dosya zaman damgalarını görmek veya sistem önyükleme sürelerine bakmak gibi şeyler yapar. Apple’ın sözleriyle, bu uygulamalar “cihaz parmak izi olarak da bilinen cihazı veya kullanıcıyı tanımlamaya çalışmak için cihaz sinyallerine erişmek için kötüye kullanılabilir.

Tabii ki, geliştiriciler yine de teknik olarak yalan söyleyebilir ve bir API’yi aslında başka bir şey için kullanırken bir şey için kullandıklarını söyleyebilirler. Apple, “beyan edilen nedenlerin, uygulamanızın kullanıcılara sunulan işlevselliğiyle tutarlı olması gerektiği” şeklindeki biraz belirsiz bir politikayla bunu ele alıyor.

Mükemmel bir sistem olmayacak ancak muhtemelen Apple’ın en azından parmak izi uygulamasını azaltmasına izin verecek. Apple daha önce bu değişikliğin WWDC 2023 sırasında geleceğini belirtmişti ancak şirket bu hafta daha fazla ayrıntı ve belirli bir zaman çizelgesi ortaya koydu.

Kullanıma sunma yavaş olacak ve geliştiricilere, en azından uygulamalarını aktif olarak sürdürebilecek durumda olanlara yanıt vermeleri için bolca zaman tanıyacak. Bu sonbahardan itibaren, bu API’lerden birini kullanan bir uygulama veya uygulama güncellemesi yükleyen geliştiriciler, yakında bir neden belirtmeleri gerektiğine dair bir bildirim alacaklar.

2024 baharında, bunu yapmayan uygulamalar reddedilecek. Bazı geliştiriciler için uygulama gönderildikten sonra bir açılır menüden önceden onaylanmış bir liste seçmek kadar kolay olacaktır. Yine de, diğerlerinin daha önemli işler yapması gerekebilir; özellikle, bu boşluktan yararlananların, bir dava açamazlarsa, uygulamalarını değiştirmek için bazı geliştirme çalışmaları yapmaları gerekecektir. onaylanan sebeplerden biri geçerlidir. Önceden onaylanmış nedenlerin bir API kullanmak için kendi meşru, parmak izi olmayan nedenlerini eklemediğini düşünenler, yeni bir nedenin onaylanmasını talep etmek için bir form aracılığıyla Apple ile iletişime geçebilir.