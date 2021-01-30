Apple gelecek saatlerde dokunsal mekanizma olarak pili kullanabilir

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi tarafından belgelenen bir patentte görülene göre; Apple akıllı saatleri için yeni bir arayış içerisinde gibi.

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Öyle ki firma görünüşe göre gelecek saatlerini çok daha ince bir hale getirmek için uğraşıyor. Bunu ise dokunsal geri bildirim mekanizmasını cihazlardan tamamen kaldırarak yapmayı planlıyor.

Ancak dokunsal geri bildirimin akıllı saatler için ne kadar temel bir özellik olduğunu düşünürsek; firma bunun için başka bir yola başvuracak ve bu işlevin rolünü pile yükleyecek. Bununla alakalı olmak üzere dokunsal geri bildirim verebilen ve “hareket edebilen bir batarya bileşeni” açıklamasının yapıldığı da görülebiliyor.

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Apple, bu hamleyle cihazlarında yer açacak

Titreme mekanızmasını cihazlardan kaldıracak olmasıyla firmanın saatlerinde belli bir miktar yer açması muhtemel. Buna paralel olarak batarya kapasitesinin de artması ve böylelikle daha uzun bir pil ömrü sunulması olası. Ancak üretici firmanın açılacak olan bu yeri kullanmak için başka düşünceleri de olabilir.

Son olarak bu bilgilere bir ekleme yapacak olursak, patentte görülen bilgilerin ve patentin bize verdiği fikirlerin hayata geçirilmemesi ve akıllı saatlerin son hallerinde yerlerini almamaları da ihtimaller arasında. Dolayısıyla firmanın buradan nasıl bir yol izleyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.