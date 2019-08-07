Google “Görsel Arama” arayüzünü yeniledi!

Google, “Görsel Arama” sekmesini, bir görüntüyü büyük boyda görebilirken diğer görüntüler arasında gezinti yapmayı sağlayacak şekilde düzenledi.

İlginizi çekebilir: Huawei, Türkiye tablet pazarının lideri oldu



Görsel arama menüsünde yapılan bu değişiklik hakkında şirket, aranılan görsel ile diğerleri ile kıyaslama yapılmasını kolaylaştırdığını düşünüyor.

Yenilenen bu görünümün, alışveriş ve basın sitelerine fayda sağlayacağı şirket tarafından söyleniyor. Görsellerin altında bulunan açıklama kutularında daha fazla bilgi bulunması ve diğerleriyle daha kolay kıyaslama yapılabiliyor olması, potansiyel müşterilerin bilgi alabildiği siteden alışveriş yapmasını sağlıyor. Google, “Seçtiğiniz resmin altında ekli olan detaylı yazılar sayesinde, tıklamadan önce nereye gideceğinizi biliyorsunuz.” açıklamasını yaptı.

Bu yeni güncellemenin teknolojik iş dünyasına farklı bir katkı sağlayıp sağlamayacağı önümüzdeki zamanlarda anlaşılmış olacak.