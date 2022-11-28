En son Bloomberg raporuna göre, Çin’in Zhengzhou kentindeki Foxconn fabrikasında yaşanan son kargaşa, tahminen 6 milyon iPhone 14 Pro birimi açığıyla sonuçlanacak. Rakam, Apple’ın montaj işlemlerini bilen kişilere dayanmaktadır. Kesin sayı henüz belirlenmedi ve Foxconn’un durumu nasıl ele aldığına bağlı olarak bu sayı değişebilir. Foxconn’un Zhengzhou fabrikası, iPhone 14 Pro serisi modellerin birincil üretim tesisidir.

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Apple, bu ayın başlarında iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için sevkiyat gecikmelerini onaylayan resmi bir bildiri yayınladı. Best Buy gibi bazı perakendeciler, iPhone 14 Pro serisi birimlerin bu tatil sezonunda arz sıkıntısı yaşayabileceği konusunda müşterilerini zaten uyarmıştı. Normal iPhone 14 ve iPhone 14 Plus için üretim kapasitesi de, bu modellere yönelik düşük tüketici talebi nedeniyle 3 milyon adet düşürüldü.