Bugün iOS 18, visionOS 2, iPadOS 18 gibi önemli tanıtımlara sahne olacak Apple etkinliği öncesinde Apple sitesi kapandı. Apple etkinliği öncesi sitenin kapanması zam habercisi mi? Apple zam yaptı mı? iPhone fiyatlarına zam mı geldi?

Apple Zam Yaptı mı? Apple Etkinliği Öncesi Apple Sitesi Kapandı

Bugün iOS 18, VisionOS 2, iPadOS 18 gibi önemli tanıtımlar olacak. Şu an sahnede canlı olarak iOS 18, visionOS 2, iPadOS 18 gibi yenilikler tanıtılıyor. Ancak etkinlik öncesi ilginç bir haber geldi. Apple etkinliği öncesinde Apple sitesi kapandı.

Genelde Apple sitesinin kapanması hayra alamet olmuyor. Özellikle ülkemizde sitenin kapanması genelde Apple zam yaptı haberi olarak kendini gösteriyor. Ancak bu sefer korkulan olmadı. Etkinlik öncesi Apple sitesi kapansa da, Apple zam yapmadı. Henüz sitede bir iPhone zam, iPad zam veya Mac zam gibi bir zam haberi görünmüyor ve site olması gerektiği gibi çalışıyor.

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Apple zam yaptı mı diye soranlar için güzel haber böylece gelmiş oldu. iPhone gibi ürünlerin fiyatları olması gerektiği gibi yerinde duruyor. Eğer etkinlik sonrası Apple fiyat konusunda bir değişiklik yaparsa haberimizi güncelleyeceğiz.