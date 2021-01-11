Apple eski cihazları için güncelleme yayınladı

Apple, eski iPhone ve iPad modelleri için iOS 12.5.1 güncellemesini kullanıcılara sundu. Söz konusu güncelleme koronavirüs salgını için bildirim özelliği ve bir takım iyileştirmeleri de beraberinde getiriyor.

İlginizi çekebilir: iQOO 7 modeli resmen duyuruldu

reklam

Apple, iOS 14’ü desteklemeyen iPhone ve iPad popüler modelleri için, yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Güncelleme ile COVID-19 maruziyet bildirimi kapsamına alan şirket, bazı güvenlik iyileştirmelerini de bu sürümle birlikte kullanıcılara sundu. Amerikalı teknoloji devi, geçtiğimiz aylarda eski cihazları için iOS 12.5 güncellemesini yayınlamıştı.

ABD’li şirket normal şartlarda eski telefonları için yayınladığı güncellemelerde herhangi bir özelliğe yer vermiyor. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan salgın için kullanıma sunulan COVID-19 Maruz Kalma Bildirimleri, iOS 12.5.1 ile eski modellere de getirildi. Yeni yayınlanan bu güncelleme ise bu özellikte tespit edilen bir hatayı çözüme kavuşturuyor.

Yeni güncelleme, COVID-19 mazuriyet bildirimi özelliğiyle salgının kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor. Apple, koronavirüse yakalanan bir kişi ile temas edilmesi durumunda kullanıcıları Bluetooth teknolojisi yardımıyla uyarıyor. Böylelikle kullanıcıların koronavirüse yakalanan kişiyle arasındaki sosyal mesafenin korunması sağlanıyor.

Apple tarafından iOS 12.5.1 güncellemesi alacak cihazların listesi

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPod touch 6. Nesil

Son olarak bu Apple cihazlardan birisine sahipseniz ve güncellemeyi yüklemek istiyorsanız tek yapmanız gereken Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip etmek.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!