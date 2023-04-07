Apple, iOS 16 işletim sistemine yönelik küçük bir güncelleme olan iOS 16.4.1‘i yayınladı. iOS 16.4.1, yeni Emoji, Safari Web Push bildirimleri, telefon görüşmeleri için Ses Yalıtımı ve daha fazlasını sunan bir güncelleme olan iOS 16.4’ün piyasaya sürülmesinden neredeyse iki hafta sonra gelen bir hata düzeltme güncellemesi olarak yayınlandı.

iOS 16.4.1’deki yenilikler nelerdir?

Ayarlar uygulamasına gidip Genel’i ve ardından Yazılım Güncelleme’yi seçerek iPhone’unuzu iOS 16.4.1’e güncelleyebilirsiniz. Güncelleme, iPhone 8 ve daha yeni modeller de dahil olmak üzere iOS 16’yı çalıştırabilen tüm iPhone’lar için kullanılabilir durumda.

İşte Apple’ın sürüm notları:

Apple, iOS 16.4 sürümünden kısa bir süre sonra iki özel hatayı düzeltmek üzere iOS 16.4.1’i kullanıcılara sundu.

Şirket 27 Mart’ta iPhone’u iOS 16.4’e güncellemiş ve diğer ürünleri için de yeni yazılım sürümleri yayınlamıştı. Yeni emojiler, iMessage’da Mastodon bağlantıları için zengin bağlantı desteği ve Kestirmeler’de yeni eylemler ekledi.

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Ancak bazı Apple kullanıcıları güncellemeyle birlikte hızla bazı sorunlarla karşılaştı. Özellikle bazı kullanıcılar Siri’nin yanıt vermesiyle ilgili sorunlar yaşadı. Bu ve bir emoji ile ilgili bir hata düzeltildi.

4 Nisan’da yayınlanan bir raporda Apple’ın iOS 16.4.1’i yakında yayınlayacağı belirtilmişti ve şimdi kullanıcılar yeni sürümü yükleyebilirler.