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Apple, Eski Çalışanını Suçluyor
Apple, eski çalışanını ticari sırları çalmak ve bu bilgileri medyaya sızdırmakla suçluyor. Apple, şirket içindeki konumunu, Apple’dan “hassas ticari sır bilgileri” çalmak için kullandığı iddia edilene eski çalışanına dava açtı. Şirket çalışanı olan Simon Lancaster‘ın suçu ise bilgileri bir gazeteciye sızdırmak. Aynı zamanda söylenti makalelerinde yayınlamak.
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Apple Çalışanı Simon Lancaster Şirketin Bilgilerini Medyaya Sızdırdı!
Lancaster, on yıldan fazla süredir Apple’da çalışmış. Kıdemli bir çalışan olan Lancaster, bulunduğu kıdemi şirketin toplantılarında bulunmak için kullanıyor ve Apple’ın “işinin sorumluluklarının kapsamı dışında” olduğunu söylediği belgelere erişmek için kullanıyor. Elde ettiği bu bilgileri Apple’da bir kaynağa atıfta bulunan medya makalelerinde yayınladı. Sızdırılan bu bilgiler karşılığında Lancester, temas olduğu medyadan yatırım yaptığı bir başlangıç şirketiyle ilgili olumlu haberler sağlamak gibi şeyler istedi.
1 Kasım 2019’a kadar Lancaster, birden fazla donanım projesinde yer aldı. Bu projelerde Gelişmiş Malzemeler Lideri ve Ürün Tasarım Mimarı olarak istihdam etti. Rolü, gelecekteki donanım cihazları için malzemeleri değerlendirmek ve yenilikleri prototip oluşturmaktı. 29 Kasım 2018‘de kısa mesajlar, e-postalar ve telefon görüşmeleri yoluyla medya iletişimine ayrıntıları sızdırmaya başladı.
Lancaster, bir süre sonra şirketten istifa etti. Daha sonra, konuştuğu muhabir ile ilişkisini derinleştirdi. Ayrıca Lancaster’ın istifa ettikten sonra iade ettiği şirket cihazları da inceleme altında. Cihazların bazılarında “Belirli Apple ticari sırları” ile ilgili belgeler olduğu ortaya çıktı. Bu incelemeler sonucunda Lancaster’ın son zamanlarda birçok Apple bilgisini bilgisayarına indirdiği de ortaya çıktı. Apple’daki çalışması için sağladığı cihazların adli incelemesinde Lancaster ve muhbirin koordine oldukları da ortaya çıkıyor. Muhabir, pek çok kez, Lancaster’dan belirli Apple ticari sır belgelerini ve bilgilerini almasını talep etmiş. Lancaster daha sonra birçok durumda, Apple’ın sahip olduğu aygıtları kullanarak, talep edilen gizli materyallerin bir kısmını Muhabir’e göndermiş. Diğer durumlarda Lancaster, talep edilen gizli Apple bilgilerini sağlamak için Muhabir ile şahsen görüşmüş.
Apple’a göre, Lancaster’ın paylaştığı bilgiler piyasaya sürülmemiş donanım ürünleriydi. Aynı zamanda mevcut donanım ürünlerinde duyurulmamış özellik değişiklikleri ve gelecekteki ürün duyurularının ayrıntılarını içeriyordu.
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Apple, HomePod Mini için HomePod’u durdurdu
Apple, HomePod Mini için tam boyutlu HomePod‘u durdurdu. Apple, yalnızca HomePod mini’ye odaklanmak için standart HomePod’u durdurduğunu bildirdi.
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Apple Homepod Mini, HomePod’a fark attı
HomePod, ilk olarak dört sene önce kullanıcıyla buluşmuştu. Apple’ın daha büyük olan HomePod’u, çoğu zaman yüksek satış sağlayamadı. Bunun nedeni sahip olduğu fiyattı. Apple, tasarladığı HomePod’un rakip ürünlere göre bir avantaj sağlayacağını umuyordu. HomePod’un sahip olduğu yüksek ses kalitesi bu avantajı sağlayacaktı. Fakat HomePod satışları, piyasadaki çok daha uygun fiyatlı ürünlerin gerisinde kaldı. Özellikleri açısından ön planda olan HomePod, satış fiyatı yüzünden piyasada cansız kaldı. Apple HomePod’u 299 dolara satıyordu. Ancak başlangıçta 350 dolargibi bir fiyata sahipti. HomePod mini ise 99 dolara satılıyor. (HomePodmini’nin Türkiye fiyatı ise 399 Türk Lirası)
- HomePod Mini: Muhteşem bir ses kalitesine sahip güçlü akıllı hoparlör. HomePod mini, bir Apple aygıtı olan herkes için mükemmel akıllı hoparlördür. Müzik dinlemek, gelen aramaları yanıtlamak veya kişiselleştirilmiş dinleme önerileri sağlamak için iPhone ile mükemmel şekilde çalışıyor.
HomePod Mini birçok özelliğe sahip. HomePod’un tüm özelliklerini alan Mini, daha küçük ve daha ucuz bir pakette her şeyi sunuyor. Aynı zamanda Homepod Mini, Siri entegrasyonuna, Apple Music desteğine ve HomeKit kontrollerine de sahip. HomePod Mini’yi deneyimleyen ve inceleyen çoğu kullanıcı, boyutuna göre ses kalitesini oldukça övdüler. Aynı zamanda ses kalitesi açısından herhangi bir sorun yaşamadıklarını da eklediler. Fakat HomePod ile kıyaslandığında Mini’nin biraz geride kaldığını belirttiler. Şirket, yaptığı açıklamada, HomePod’un, sarf malzemeleri Apple Online Store ve Apple perakende mağazalarında satışa devam edeceğini söyledi.
Perşembe günü, birçok teknoloji sitesi, tam boyutlu uzay grisi HomePod’un Amerika Birleşik Devletleri’nde stokta kalmadığını fark etti. Ancak bu durum satıcıları şaşırttı, çünkü normal şartlarda HomePod fazla satmıyordu. Satış mağazaları bu durumu, Apple’ın artık HomePod satmayacağı duyurusunu yapmasına bağladı. Daha fazla satışı olmayan HomePod, insanlar tarafından talep görüyordu.
Kullanıcılar, Uzay grisi HomePod’a büyük olasılıkla ulaşabilecekler. Üçüncü sınıf perakendeciler uzay grisi HomePod’u satmaya devam edecek gibi duruyor. Ancak şirket, artık satışını yapmamaktadır. Beyaz renkli HomePod’ ise hala satın alan kullanıcılar var.
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Renault logosunu değiştirdi
Fransız otomobil üreticisi Renault, gelecek yıl itibari ile kullanacağı logosunu duyurdu. Yeni logo, daha kaliteli ve daha zarif çizgileri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Otomobil sektörü son yıllarda elektrik motoruna yönelmeye başladı. Şirketler, bu tür motorlara sahip modelleri için de yeni bir marka algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda atılan ilk adımlardan bir tanesi de şirket logolarında yapılan değişiklikler olarak karşımıza çıkıyor.
Son dönemde Volkswagen, Kia, Opel ve Peugeot gibi bazı üreticilerin logo değişimine şahit olduk. Bu furyaya katılan son üretici de Renault oldu.
Otomotiv sektörünün en önemli üyelerinden birisi olan Renault, 1925’te tanıttığı logosundan esinlenerek oluşturduğu yeni logo ile karşımıza çıktı. Elmas formuna sahip olan ilk tasarımda yer alan yatay şeritler 1972’de kademeli olarak kaldırıldı.
Elektrikli araç üretimine de önem veren markanın yeni logosu bundan yalnızca birkaç ay önce Renault 5 olarak isimlendirilen konsept araçta ortaya çıkmıştı. Bahsi geçen lansmanda logoya dair herhangi bir açıklama yapmayan marka yetkilileri, sonunda haberi resmi ağızlardan doğrulayan bir açıklama yaptı.
Renault Tasarım Direktörü Gilles Vidal; ” Renault 5 modeli bizim için zorlu bir süreçti. Logo konusunda aldığımız olumlu geri dönüşler logo değişikliğinin hızlı ilerlemesini sağladı. Aldığımız tepkiler gerçekten motive ediciydi ” dedi.
Son olarak şirket bu konuda şimdiye kadar 8 kez değişime gitti. Yani bu, Renault tarafından düzenlenen 9. logo. Son güncellemenin ise 2015 yılında yapılmıştı. 2022 yılında kullanılmaya başlayacak yeni logo, 2024 yılına kadar Renault’un tüm araçlarında görülmeye başlayacak.
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Trendyol, en çok indirilen uygulamalarda ilk 10’da!
Mobil uygulama analiz platformları arasında yer alan App Annie, uygulama yayıncıları listelerini açıkladı. Tüm dünyadaki indirmeler üzerinden bir değerlendirme söz konusu. Özellikle Trendyol, EMEA merkezli alışveriş uygulamaları listesine Türkiye’den ilk 10’a giren tek şirket oldu.
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Liste, 2012 yılından bu yana en yaratıcı ve başarılı mobil uygulama yayıncılarını belirleyen App Annie tarafından App Store ve Google Play’deki uygulama indirme sayıları temel alınarak hazırlanıyor.
Türkiye’nin en çok indirilen alışveriş uygulaması oldu!
Trendyol, bugüne kadar 60 milyondan fazla indirilerek Türkiye’nin en çok indirilen e-ticaret uygulaması oldu. Üstelik Trendyol’da ziyaretlerin yüzde 93’ü mobil uygulamadan gerçekleştiriliyor. Ayrıca müşterilerin yüzde 85’i alışverişlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştiriyor.
Türkiye’nin en büyük e-ticaret şirketi olan Trendyol, moda, elektronik, ev & mobilya, market gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride 30 milyondan fazla ürünü Türkiye’nin dört bir yanındaki 20 milyon aktif müşterisiyle buluşturuyor. Ayrıca Trendyol, teknoloji ekibindeki yaklaşık 1.000 mühendisle birlikte yeni teknolojiler geliştiriyor. Beraberin de mobil uygulamasını ve platformunu her gün geliştirmeye devam ediyor.
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