Apple, Eski Çalışanını Suçluyor

Apple, eski çalışanını ticari sırları çalmak ve bu bilgileri medyaya sızdırmakla suçluyor. Apple, şirket içindeki konumunu, Apple’dan “hassas ticari sır bilgileri” çalmak için kullandığı iddia edilene eski çalışanına dava açtı. Şirket çalışanı olan Simon Lancaster‘ın suçu ise bilgileri bir gazeteciye sızdırmak. Aynı zamanda söylenti makalelerinde yayınlamak.

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Apple Çalışanı Simon Lancaster Şirketin Bilgilerini Medyaya Sızdırdı!

Lancaster, on yıldan fazla süredir Apple’da çalışmış. Kıdemli bir çalışan olan Lancaster, bulunduğu kıdemi şirketin toplantılarında bulunmak için kullanıyor ve Apple’ın “işinin sorumluluklarının kapsamı dışında” olduğunu söylediği belgelere erişmek için kullanıyor. Elde ettiği bu bilgileri Apple’da bir kaynağa atıfta bulunan medya makalelerinde yayınladı. Sızdırılan bu bilgiler karşılığında Lancester, temas olduğu medyadan yatırım yaptığı bir başlangıç ​​şirketiyle ilgili olumlu haberler sağlamak gibi şeyler istedi.

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1 Kasım 2019’a kadar Lancaster, birden fazla donanım projesinde yer aldı. Bu projelerde Gelişmiş Malzemeler Lideri ve Ürün Tasarım Mimarı olarak istihdam etti. Rolü, gelecekteki donanım cihazları için malzemeleri değerlendirmek ve yenilikleri prototip oluşturmaktı. 29 Kasım 2018‘de kısa mesajlar, e-postalar ve telefon görüşmeleri yoluyla medya iletişimine ayrıntıları sızdırmaya başladı.

Lancaster, bir süre sonra şirketten istifa etti. Daha sonra, konuştuğu muhabir ile ilişkisini derinleştirdi. Ayrıca Lancaster’ın istifa ettikten sonra iade ettiği şirket cihazları da inceleme altında. Cihazların bazılarında “Belirli Apple ticari sırları” ile ilgili belgeler olduğu ortaya çıktı. Bu incelemeler sonucunda Lancaster’ın son zamanlarda birçok Apple bilgisini bilgisayarına indirdiği de ortaya çıktı. Apple’daki çalışması için sağladığı cihazların adli incelemesinde Lancaster ve muhbirin koordine oldukları da ortaya çıkıyor. Muhabir, pek çok kez, Lancaster’dan belirli Apple ticari sır belgelerini ve bilgilerini almasını talep etmiş. Lancaster daha sonra birçok durumda, Apple’ın sahip olduğu aygıtları kullanarak, talep edilen gizli materyallerin bir kısmını Muhabir’e göndermiş. Diğer durumlarda Lancaster, talep edilen gizli Apple bilgilerini sağlamak için Muhabir ile şahsen görüşmüş.

Apple’a göre, Lancaster’ın paylaştığı bilgiler piyasaya sürülmemiş donanım ürünleriydi. Aynı zamanda mevcut donanım ürünlerinde duyurulmamış özellik değişiklikleri ve gelecekteki ürün duyurularının ayrıntılarını içeriyordu.