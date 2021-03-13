Apple, HomePod Mini için HomePod’u durdurdu

Apple, HomePod Mini için tam boyutlu HomePod‘u durdurdu. Apple, yalnızca HomePod mini’ye odaklanmak için standart HomePod’u durdurduğunu bildirdi.

İlginizi Çekebilir: Apple, Almanya’da 1 Milyar Euro değerinde Ar-Ge merkezi açıyor

reklam

Apple Homepod Mini, HomePod’a fark attı

HomePod, ilk olarak dört sene önce kullanıcıyla buluşmuştu. Apple’ın daha büyük olan HomePod’u, çoğu zaman yüksek satış sağlayamadı. Bunun nedeni sahip olduğu fiyattı. Apple, tasarladığı HomePod’un rakip ürünlere göre bir avantaj sağlayacağını umuyordu. HomePod’un sahip olduğu yüksek ses kalitesi bu avantajı sağlayacaktı. Fakat HomePod satışları, piyasadaki çok daha uygun fiyatlı ürünlerin gerisinde kaldı. Özellikleri açısından ön planda olan HomePod, satış fiyatı yüzünden piyasada cansız kaldı. Apple HomePod’u 299 dolara satıyordu. Ancak başlangıçta 350 dolargibi bir fiyata sahipti. HomePod mini ise 99 dolara satılıyor. (HomePodmini’nin Türkiye fiyatı ise 399 Türk Lirası)

reklam

HomePod Mini: Muhteşem bir ses kalitesine sahip güçlü akıllı hoparlör. HomePod mini, bir Apple aygıtı olan herkes için mükemmel akıllı hoparlördür. Müzik dinlemek, gelen aramaları yanıtlamak veya kişiselleştirilmiş dinleme önerileri sağlamak için iPhone ile mükemmel şekilde çalışıyor.

HomePod Mini birçok özelliğe sahip. HomePod’un tüm özelliklerini alan Mini, daha küçük ve daha ucuz bir pakette her şeyi sunuyor. Aynı zamanda Homepod Mini, Siri entegrasyonuna, Apple Music desteğine ve HomeKit kontrollerine de sahip. HomePod Mini’yi deneyimleyen ve inceleyen çoğu kullanıcı, boyutuna göre ses kalitesini oldukça övdüler. Aynı zamanda ses kalitesi açısından herhangi bir sorun yaşamadıklarını da eklediler. Fakat HomePod ile kıyaslandığında Mini’nin biraz geride kaldığını belirttiler. Şirket, yaptığı açıklamada, HomePod‌’un, sarf malzemeleri Apple Online Store ve Apple perakende mağazalarında satışa devam edeceğini söyledi.

Perşembe günü, birçok teknoloji sitesi, tam boyutlu uzay grisi ‌HomePod‌’un Amerika Birleşik Devletleri’nde stokta kalmadığını fark etti. Ancak bu durum satıcıları şaşırttı, çünkü normal şartlarda HomePod fazla satmıyordu. Satış mağazaları bu durumu, Apple’ın artık HomePod satmayacağı duyurusunu yapmasına bağladı. Daha fazla satışı olmayan HomePod, insanlar tarafından talep görüyordu.

Kullanıcılar, Uzay grisi HomePod’a büyük olasılıkla ulaşabilecekler. Üçüncü sınıf perakendeciler uzay grisi HomePod’u satmaya devam edecek gibi duruyor. Ancak şirket, artık satışını yapmamaktadır. Beyaz renkli HomePod’ ise hala satın alan kullanıcılar var.