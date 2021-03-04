Apple, “Çocuklar için Apple” portalını başlattı

Apple bugün, destek web sitesine yeni bir “Çocuklar için Apple” portalı ekledi. Ebeveynlere çocuklarının Apple cihazlarına, hizmetlerine ve platformlarına yerleştirmek ve kullanımlarını yönetmek için tek noktadan bir merkez sunuyor.

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Apple, geliştirdiği portal sayesinde güvenliği sağlıyor!

Birçok kullanıcı çocuğuna aldığı teknolojik aletlerde çeşitli sorunlar yaşıyor. Bu bölüm, aile grubunuzu yönetmek ve çocuğunuzun şifresini unutması gibi sorunları çözmek için bulunuyor. Aynı zamanda çocukların mağazadan yanlışlıkla bir şey satın alması gibi sorunları da bünyesinde barındırıyor. Geliştirilen bu hizmet bu tarz genel sorunları çözmek için hızlı bağlantılar içerir. Aynı zamanda bu sorunları çözmenizi sağlar.

Sayfanın daha alt kısmında, Aile Paylaşımı‘nı kurmak veya bir iPhone, iPad, iPod touch veya Mac‘e bir çocuk kullanıcı yerleştirmek isteniyorsa yetişkinleri doğru yönlendiren bir kurulum alt bölümü içeriyor. Ayrıca, Aile Kurulumunu kullanarak birçok kurulumu nasıl yapacağınıza dair ayrıntıları da içinde barındırıyor.

ABD’deki 13 yaşın üzerindeki kullanıcılar, Apple Kimliği doğum tarihlerini nasıl güncelleyeceklerini gösteren bağlantıları da bulabilirler. Apple, 13 yaş altındaki bir kullanıcısının bilgileri yanlışsa, ebeveynlerin bunu düzeltmesini öneriyor. Yanlış olan bilgiler ebeveynler tarafından kolayca düzelebiliyor. Aile üyelerinden biri Apple Destek ile iletişime geçerek bu sorunu halledebilirler. Bu durum ülke ve bölgeye göre değişkenlik gösterebiliyor. (yaş sınırı ve kullanım)

Ebeveynler, sayfanın ilerleyen kısımlarında “Satın Almak İçin Sor” seçeneğinin nasıl çalıştığına dair bilgileri de görebilirler. Geliştirilen bu seçenek ebeveynlerin çocukların herhangi bir satın alma işlemi yaparken ebeveynlerden izin alır. Bu izini Aile Düzenleyicisinden sağlar. Son alt bölüm, çocukların uygulama içi satın alma işlemlerini engellemenin yollarını tanıtır. Aynı zamanda ekran süresi ile sınırlar belirlemenin ve bir çocuğun cihazında ebeveyn denetimlerini kullanmanın yollarını tanıtır. Bu özellik küçük kullanıcıların sınırsız oyun oynama isteği için kolaylık sağlıyor.

Bu portal birçok aileye hem kolaylık hem de güvenlik sağlayacak. Özellikle “Satın Almak İçin Sor” platformu kullanıcıları birçok sorumluluktan kurtarıyor. Yaş sınırlamalarının değişkenlik gösterdiği diğer ülkelerde bu durum da farklılık gösterebiliyor. Kullanıcıların bu yeni portalı deneyimlemeleri sonucunda yapacakları yorumlar ise merak konusu.