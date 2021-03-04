Genel
Apple, “Çocuklar için Apple” portalını başlattı
Apple bugün, destek web sitesine yeni bir “Çocuklar için Apple” portalı ekledi. Ebeveynlere çocuklarının Apple cihazlarına, hizmetlerine ve platformlarına yerleştirmek ve kullanımlarını yönetmek için tek noktadan bir merkez sunuyor.
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Apple, geliştirdiği portal sayesinde güvenliği sağlıyor!
Birçok kullanıcı çocuğuna aldığı teknolojik aletlerde çeşitli sorunlar yaşıyor. Bu bölüm, aile grubunuzu yönetmek ve çocuğunuzun şifresini unutması gibi sorunları çözmek için bulunuyor. Aynı zamanda çocukların mağazadan yanlışlıkla bir şey satın alması gibi sorunları da bünyesinde barındırıyor. Geliştirilen bu hizmet bu tarz genel sorunları çözmek için hızlı bağlantılar içerir. Aynı zamanda bu sorunları çözmenizi sağlar.
Sayfanın daha alt kısmında, Aile Paylaşımı‘nı kurmak veya bir iPhone, iPad, iPod touch veya Mac‘e bir çocuk kullanıcı yerleştirmek isteniyorsa yetişkinleri doğru yönlendiren bir kurulum alt bölümü içeriyor. Ayrıca, Aile Kurulumunu kullanarak birçok kurulumu nasıl yapacağınıza dair ayrıntıları da içinde barındırıyor.
ABD’deki 13 yaşın üzerindeki kullanıcılar, Apple Kimliği doğum tarihlerini nasıl güncelleyeceklerini gösteren bağlantıları da bulabilirler. Apple, 13 yaş altındaki bir kullanıcısının bilgileri yanlışsa, ebeveynlerin bunu düzeltmesini öneriyor. Yanlış olan bilgiler ebeveynler tarafından kolayca düzelebiliyor. Aile üyelerinden biri Apple Destek ile iletişime geçerek bu sorunu halledebilirler. Bu durum ülke ve bölgeye göre değişkenlik gösterebiliyor. (yaş sınırı ve kullanım)
Ebeveynler, sayfanın ilerleyen kısımlarında “Satın Almak İçin Sor” seçeneğinin nasıl çalıştığına dair bilgileri de görebilirler. Geliştirilen bu seçenek ebeveynlerin çocukların herhangi bir satın alma işlemi yaparken ebeveynlerden izin alır. Bu izini Aile Düzenleyicisinden sağlar. Son alt bölüm, çocukların uygulama içi satın alma işlemlerini engellemenin yollarını tanıtır. Aynı zamanda ekran süresi ile sınırlar belirlemenin ve bir çocuğun cihazında ebeveyn denetimlerini kullanmanın yollarını tanıtır. Bu özellik küçük kullanıcıların sınırsız oyun oynama isteği için kolaylık sağlıyor.
Bu portal birçok aileye hem kolaylık hem de güvenlik sağlayacak. Özellikle “Satın Almak İçin Sor” platformu kullanıcıları birçok sorumluluktan kurtarıyor. Yaş sınırlamalarının değişkenlik gösterdiği diğer ülkelerde bu durum da farklılık gösterebiliyor. Kullanıcıların bu yeni portalı deneyimlemeleri sonucunda yapacakları yorumlar ise merak konusu.
Genel
WhatsApp, masaüstünde görüntülü görüşmeyi artık destekliyor!
WhatsApp, masaüstü uygulamasında artık görüntülü ve sesli görüşmeyi destekliyor. Aralık ayında sınırlı sayıda kullanıcıya bunu sundu ve artık diğer kullanıcılar da bu özelliğe erişebilecek.
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WhatsApp yeni özelliğiyle kullanıcıları şaşırtıyor!
Şirket, WhatsApp’ın Mac ve PC için masaüstü uygulamasının bugün sesli ve görüntülü aramaya başladığını duyurdu. Aynı zamanda, hem bilgisayarlarda hem de mobil cihazlarda diğer uygulama kullanıcılarına da aramalar sunduğunu duyurdu. Yapılan aramalar uçtan uca şifreli şekilde gerçekleşecek.
Birçok kullanıcıya sahip uygulama için sesli ve görüntülü aramalar yeni bir fikir değil. Kullanıcılar daha önce Android ve iOS için mobil cihazlardan bu aramaları zaten gerçekleştiriyordu. Bununla birlikte uygulama, masaüstü arama özelliğini geçen yılın sonunda küçük bir kullanıcı grubuna sunmaya başladı. Ancak şirket, bugün yapmış olduğu lansmanda, bu özelliğin tüm kullanıcıların bu özelliğe erişebileceğini söyledi. Bu da tüm kullanıcıların cihazlarında WhatsApp aramalarının daha yaygın hale geleceğini söylüyor.
- Geçtiğimiz aylarda WhatsApp’ın gizlilik politikası birçok kullanıcıyı endişeye sokmuştu. Sosyal medyada çokça yer alan bu politikanın, WhatsApp kullanıcılarının konuşmalarını, görüntülerini ve bilgilerini aldığı hakkındaydı. Bu bilgiler doğrultusunda birçok kulanıcı uygulamayı kullanmayıp başka uygulamalar tercih etmişti. Sonrasında gelen bilgiler ışığında kullanıcılar WhatsApp’ı kullanmaya devam ettiler. Bazı kullanıcılar hala bu uygulamayı tercih etmiyor.
Lansmanda yer alan mevcut görüntülü arama özelliği gibi, yeni masaüstü araması da aynı şekilde uçtan uca şifrelemeyi vaat ediyor. Yaptığınız aramalar- sesli veya görüntülü- Whatsapp ve Facebook tarafından görüntülenemiyor ya da duyulamıyor.
Şirketin sunduğu bu özelliğin en eksik yanı, yaptığınız aramaların grup halinde olmaması. Yani masaüstü uygulamasında aramalarınız grup aramaları değil de tek kişilik aramayı destekliyor. Şirket, grup arama özelliğinin masaüstü uygulamasına ne zaman geleceğini söylemese de, grup sesli ve görüntülü görüşmeler için destek içerecek şekilde genişleyeceğine söz verdi.
Yeni gelen görüntülü arama özelliğini kullanmak için, WhatsApp masaüstü uygulamasını Mac veya PC’nize kurmanız gerekiyor. Bunun için de mobil cihazlarınızda WhatsApp’ın olması ve bir kullanıcı olmanız gerekiyor. Uygulamayı bilgisayarınıza yükledikten sonra kullanıcılar, masaüstü uygulamasında oturum açmak için bi QR kodu tarayacak ardından normal şekilde uygulamayı kullanabilecekler.
Genel
4K destekli yeni Nintendo Switch konsolları bu yıl gelebilir!
Nintendo Switch oyun konsolu 4K desteğine kavuşuyor. Samsung‘un yeni nesil konsollara OLED ekran ürettiği iddia ediliyor.
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OLED ekranlı ve 4K destekli Nintendo Switch Pro modeline hazır olun!
Nintendo oyun dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Switch oyun konsolu ile başarılı işlere imza atan firma, yeni bir versiyon için kolları sıvadı. Hali hazırda yeni bir oyun konsolu çıkartmayacaklarını daha önceden açıklayan firma, kararından dönmüş gibi gözüküyor. İlginç işlere imza atan Japon devi oyun konsolunda yükseltme yapmayı planlıyor. Bloomber‘de ortaya atılan iddiaya göre, Nintendo Switch Pro geliyor. Hem de OLED ekranlı ve 4K destekli olarak.
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Söylentilere göre Samsung‘un üreteceği yeni nesil OLED ekranlar, Nintendo Switch Pro modelinde yer alacak. Bu sayede firma kullanıcılarına el konsolu olarak daha net ve canlı bir görüntü vadedecek. Ayrıca oyun konsolunun TV‘ye bağlandığı anda 4K desteğine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. 7 inçlik ekranı ile piyasaya çıkması beklenen oyun konsolunun Haziran 2021‘de piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bakalım Nintendo son anda karar değişikliği yapacak mı bekleyip göreceğiz. Ayrıca konsolun “yeni nesil” olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A72 4G Google Play Console’da ortaya çıktı!
Samsung Galaxy A72 4G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Merakla beklenen akıllı telefon Google Play Console‘da ortaya çıktı.
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Akıllı telefon Snapdragon 720G ile piyasaya çıkacak!
Samsung akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Piyasadaki güçlü isimlerden biri olan Güney Kore devi, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için kolları sıvadı. An itibariyle Galaxy A72 serisi için geri sayıma geçen firma, yakında cihazı kullanıcılarının beğenisine sunacak. Bununla birlikte serinin 4G özellikli üyesi de Google Play Console platformunda ortaya çıktı. Detaylı teknik özellikleri ortaya çıkmayan cihazın çıkışının yakın olduğuna dair söylentiler arttı.
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Snapdragon 720G işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Ayrıca Samsung Galaxy A72 4G FullHD+ ekran ile geleceği de kesin olarak belli oldu. Google Play Console dışında bazı söylentilere göre akıllı telefon 6.7 inçlik delikli ekran ile gelecek. Ayrıca cihazın bir adet ön ve üç adet arka olmak üzere toplamda dört adet kamera ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bunların yanı sıra akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu batarya da 25W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Martın ikinci haftasında bizleri karşılayacak akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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