Apple Card ağustos ayında kullanıma sunulacak

Apple 25 Mart tarihinde tanıtımını gerçekleştirdiği Apple Card servisinin ağustos ayında kullanıma sunulacağını açıkladı.

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ABD merkezli teknoloji devi Apple mart ayında gerçekleştirdiği etkinlik ile yeni kredi konsepti uygulaması Apple Card’ı tanıtmıştı. Kredi kartı numarası ve güvenlik numarası gibi detayların var olmadığı servis NFC ile birlikte kolay alışveriş imkanını kullanıcılara sunuyor. Geri ödeme avantajlarının bulunduğu Apple Card ağustos ayı ile beraber kullanıcıların kullanımına sunulacak. Apple CEO’su Tim Cook servisin kullanımına açılması ile ilgili olarak “Binlerce Apple çalışanı Apple Card Beta’sını kullanıyor ve ağustos ayı ile birlikte bu servisi kullanıma sunacağız.” dedi.

Geleneksel kredi kartlarının aksine 16 haneli kart numarası, güvenlik kodu ve son kullanma tarihi bulunmayan servis dijital ve titanyum kart formunda kullanılabiliyor. Kredi kartı numarası kullanmayan servis bunun yerine her alışverişte rastgele olarak bir numarayı otomatik olarak alışveriş sitesine iletiyor. Cihazında özel olarak üretilen numara için Apple, ABD’nin önemli yatırım bankası Goldman Sachs ile anlaşmaya vardı. MasterCard ile birlikte yürütülen serviste, ortaklar sizin nereden, ne zaman, ne satın aldığınızı takip edemeyecek. Kredi kartının yeni konsepti olan servisi kullananlar önemli avantajlara da sahip olacak. Servisi kullanan tüketiciler her alışverişte %2, Apple hizmet veya ürünlerinde %3 geri ödeme alabilecek. Uygulama içinde yalnız fiziksel kredi kartı kullanılır ise %1 oranında geri ödeme sağlanacak.