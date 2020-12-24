Apple Car için yeni söylentiler gündemde!

Apple’ın kendi çığır açan pil teknolojisini de içerecek olan Apple Car elektrikli otomobilini 2024 yılına kadar üretmeyi hedeflediğini bildiren bir rapor yayınlandı. Rapora göre araç, kendi “tek hücreli” pil tasarımıyla beraber gelişmiş LiDAR sensörlerine sahip olacak.

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Apple Car, LiDAR ve yeni bir batarya teknolojisi amaçlıyor

Bir başka kaynak ise Apple’ın arabasının farklı mesafeleri taramak için birden fazla LiDAR sensörüne sahip olabileceğini söyledi. Bu kaynak aynı zamanda bazı sensörlerin Apple’ın dahili olarak geliştirilmiş LiDAR birimlerinden türetilebileceğini de belirtti. Bilindiği gibi Apple’ın bu yıl piyasaya sürülen iPhone 12 Pro ve iPad Pro modellerinin her ikisi de LiDAR sensörlere sahip.

Raporu yayınlayan Reuters kaynağı daha önce Apple’ın potansiyel LiDAR tedarikçileriyle görüştüğünü ancak aynı zamanda kendi sensörünü oluşturmayı amaçladığını da bildirmişti.

Otomobilin bataryasına gelindiğinde ise Apple’ın, bataryadaki hücreleri tek tek toplayan ve batarya malzemelerini tutan modülleri ortadan kaldırarak, batarya paketinin içinde yer açan “tek hücreli” benzersiz bir tasarım kullanmayı planladığı rapor ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde oldukça kabataslak bir rapor, Apple’ın ilk Apple Car elektrikli binek aracını 2021 sonbaharında piyasaya süreceğini iddia etmişti. Ancak Reuters tarafından ortaya konulan zaman çerçevesi çok daha gerçekçi görünüyor. Apple “tek hücreli” bir tasarım araştırırken, şirket aynı zamanda kaynakları LFP adı verilen bir bataryaya veya lityum demir fosfata yoğunlaştırıyor.

Başka bir kaynak ise, şu anda adı açıklanmayan elektrikli otomobili “bir sonraki seviye” olarak adlandırdı ve özellikle lansmanı için ilk iPhone’un çıkışında yaşanan heyecan ile aynı etkiyi yaratacağını söyledi.