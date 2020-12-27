Genel
Apple Car için 2028 iddiası!
Apple’ın uzun süredir söylentilere konu olan “sonraki seviye” pil teknolojisine sahip Apple Car elektrikli aracının üretimi için 2024’ü hedeflediğini sizlerle paylaşmıştık. Ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2027’ye kadar bu olasılığın düşük olduğuna inanıyor.
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Apple Car projesi gecikecek
Kuo, bugün paylaştığı notunda, Apple Car spesifikasyonlarının henüz kesinleşmediğini belirterek, aracın lansman tarihinin 2028 veya daha sonrasına kadar uzamasına şaşırmayacağını söyledi.
Daha önceki raporlarda Apple’ın 2023–2025 arasında Apple Car’ı piyasaya süreceği tahmin ediliyordu. Ancak, son gelen bilgiler Apple Car’ın mevcut geliştirme programının net olmadığını gösteriyor. Eğer geliştirme bu yıl başlarsa ve her şey yolunda giderse Apple Car’ın en erken 2025–2027’de piyasaya sürülebileceği düşünülüyor.
Kuo Apple Car’ın başarı şansının olduğuna inanıyor. Ancak şirketin derin öğrenme/yapay zeka konusunda geride kalması nedeniyle Apple’ın otonom araç pazarında ne kadar rekabetçi olacağına dair belirsizlikler de olduğunu belirtiyor.
Sızıntı kaynakları, Apple’ın kendi kendine giden aracında, bataryadaki hücreleri tek tek toplayan ve batarya malzemelerini tutan modülleri ortadan kaldırarak, batarya paketinin içinde yer açan “tek hücreli” benzersiz bir tasarım kullanmayı planladığını ve bunun potansiyel olarak şarj başına daha uzun menzil sağlayacağını belirtmişti.
Tesla CEO’su Elon Musk geçtiğimiz günlerde Apple Car söylentilerine tepki göstererek tek hücreli bir pilin elektrokimyasal olarak imkansız olduğunu söylemişti. Musk ayrıca Model 3 üretiminin en zorlu günlerinde, Apple’ın Tesla’yı satın alma olasılığını tartışmak için Tim Cook’a ulaştığını iddia etti. Ancak Cook, görünüşe göre toplantıyı reddetti.
Sonuç olarak, Apple Car şu an için uzak bir gerçeklik olarak kalacak gibi görünüyor.
Genel
Halo: Infinite Xbox One sürümü iptal edilmedi!
Halo: Infinite Xbox One sürümünün iptal edilmediği öğrenildi. Yapımcı firma eski nesil konsol için herhangi bir iptal durumu düşünmüyor.
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Halo: Infinite Xbox One için sorunsuz bir şekilde çıkacak!
Halo: Infinite ertelemenin ardından hayranlarını bazı konularda şüphelere düşürdü. Özellikle Cyberpunk 2077‘nin çıkışından bu yana yapımcı firmaya yaşattıkları ve oyunculara beklenen performansı konsollar nezdinde sağlayamaması oyun dünyasında hareketlenmeye neden oldu. 2021 yılına ertelenen oyun, eski nesil konsol kullanıcılarını biraz endişelendirmişe benziyor. Konuyla ilgili 343 Industries firması topluluk yöneticisi John Junyszek‘e sorular soran hayranlar, aldıkları cevap ile birlikte bir nebze olsun nefes aldılar.
Genel
Epic Games günün ücretsiz oyunu: Night in the Woods
Epic Games Store, yıl sonu indirimi kapsamında, 33 TL değerindeki Night in the Woods oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.
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2020 yılının sonunda özel bir kampanya ile yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games Store’un bugünkü ücretsiz oyunu Night in the Woods oldu.
Infinite Fall tarafından geliştirilen ve Finji tarafından yayınlanan Nights in the Woods, bağımsız oyunlar arasından bir anda sıyrılmış ve 2017 yılının en çok oynanmış olan oyunlarından bir tanesi olmuştu. Kendine has görselliğinin yanı sıra içinde bulunduğumuz şirin ama bir o kadar da tanıdık evreni ile başarılı bir hikayeye de sahip olunca bir anda sivrilen yapım, birçok ödüle de layık görülmüştü.
Night In The Woods oyunu için minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel i5 Quad-Core
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD 4000
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 32-bit sistemlerde 2GB üzeri sanal bellek gerekiyor
Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Night in the Woods oyununu henüz indirmediyseniz 28.12.2020 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
Donanım
Samsung Galaxy Chromebook 2 fiyatı ve özellikleriyle sızdı
Samsung Galaxy Chromebook 2, fiyatı özellikleriyle ortaya çıktı. Ürün uygun fiyatlı rakiplerinin aksine fiyatıyla cepleri yakıyor.
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Chromebook, Google’ın öğrenciler ve bütçesi kısıtlı olan insanlar için ortaya çıkardığı bir bilgisayar projesiydi. Başlangıçta uygun fiyatlı olma hedefiyle yola çıkan ürün Samsung Galaxy Chromebook gibi ürünlerin ortaya çıkmasıyla, başka bir noktaya evirildi. Son gelen sızıntılara göre bu ürünün yeni bir versiyonu yolda. Fiyatıyla el yakan ürün, üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor. Dünya’nın ilk QLED ekranlı Chromebook’u Şubat ayında geliyor.
Samsung Galaxy Chromebook 2
WalkingCat isimli daha önce de benzer sızıntılar yapmış olan bir kaynağa göre Samsung Galaxy Chromebook, yeni versiyonuyla ortaya çıkmak üzere. Sızıntı ürünün fiyatı ve teknik özellikleri hakkında bilgiler içeriyor. WalkingCat’e göre Chromebook, 13,3 inç QLED ekrana, 10. nesil Intel işlemciye, önceki versiyondan %178 daha iyi olan üst düzey bir hoparlöre ve 12 saat üstünde performans sunan bir bataryaya sahip olacak. Dünyanın QLED ekran kullanan ilk Chromebook’u olacak olan bilgisayar, gerçekten de teknik özellikleriyle göz dolduruyor. Bu teknik özellikler kullanıcıların dikkatini çekecek bir seviyede olsa bile, almayı düşünenleri üzecek detay ise fiyatı. Ürünün 699 dolar olacağı iddia ediliyor. Başta fiyatı yüksek gözükse bile, bir önceki neslin 999 dolar etiketle satışa çıktığını düşünürsek, fena değil bile diyebiliriz.
— WalkingCat (@_h0x0d_) December 23, 2020
Bu fiyatlar Chromebook için pahalı bulunuyor
Samsung Galaxy Chromebook 2, önceki nesle göre uygun fiyatlı kabul edilse bile, üstün özelliklerine rağmen Chromebook’lar hala oldukça kısıtlı bir kullanım sunuyor. Günün sonunda ofis, ödev ve içerik tüketimi amaçları dışında başka kullanım alanları olmayan bu cihazlar, iPad ile kıyaslandıklarında bile yetersiz kalıyor. Çıktıkları fiyat bandında fiyat performans anlamında Windows ve Mac cephesinde oldukça dişli rakipleri olan bu ürünleri, tüketiciler pahalı buluyor. Bakalım Samsung’un yeni Galaxy Chromebook 2, laptopu başarılı olacak mı? yoksa satış olarak tam bir hayal kırıklığı mı olacak?
Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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