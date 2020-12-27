Apple Car için 2028 iddiası!

Apple’ın uzun süredir söylentilere konu olan “sonraki seviye” pil teknolojisine sahip Apple Car elektrikli aracının üretimi için 2024’ü hedeflediğini sizlerle paylaşmıştık. Ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2027’ye kadar bu olasılığın düşük olduğuna inanıyor.

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Apple Car projesi gecikecek

Kuo, bugün paylaştığı notunda, Apple Car spesifikasyonlarının henüz kesinleşmediğini belirterek, aracın lansman tarihinin 2028 veya daha sonrasına kadar uzamasına şaşırmayacağını söyledi.

Daha önceki raporlarda Apple’ın 2023–2025 arasında Apple Car’ı piyasaya süreceği tahmin ediliyordu. Ancak, son gelen bilgiler Apple Car’ın mevcut geliştirme programının net olmadığını gösteriyor. Eğer geliştirme bu yıl başlarsa ve her şey yolunda giderse Apple Car’ın en erken 2025–2027’de piyasaya sürülebileceği düşünülüyor.

Kuo Apple Car’ın başarı şansının olduğuna inanıyor. Ancak şirketin derin öğrenme/yapay zeka konusunda geride kalması nedeniyle Apple’ın otonom araç pazarında ne kadar rekabetçi olacağına dair belirsizlikler de olduğunu belirtiyor.

Sızıntı kaynakları, Apple’ın kendi kendine giden aracında, bataryadaki hücreleri tek tek toplayan ve batarya malzemelerini tutan modülleri ortadan kaldırarak, batarya paketinin içinde yer açan “tek hücreli” benzersiz bir tasarım kullanmayı planladığını ve bunun potansiyel olarak şarj başına daha uzun menzil sağlayacağını belirtmişti.

Tesla CEO’su Elon Musk geçtiğimiz günlerde Apple Car söylentilerine tepki göstererek tek hücreli bir pilin elektrokimyasal olarak imkansız olduğunu söylemişti. Musk ayrıca Model 3 üretiminin en zorlu günlerinde, Apple’ın Tesla’yı satın alma olasılığını tartışmak için Tim Cook’a ulaştığını iddia etti. Ancak Cook, görünüşe göre toplantıyı reddetti.

Sonuç olarak, Apple Car şu an için uzak bir gerçeklik olarak kalacak gibi görünüyor.