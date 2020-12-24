iPhone 12 için en kullanışlı MagSafe aksesuarı piyasaya sürüldü!

Üçüncü parti aksesuar üreticilerinden biri olan Charge Fast markası, iPhone 12 için ilk MagSafe taşınabilir manyetik şarj cihazını piyasaya sürdü.

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MagSafe’in en kullanışlı hali!

Üçüncü taraf aksesuar üreticilerinin, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için yeni MagSafe aksesuarları oluşturması sabırsızlıkla bekleniyordu. Geçtiğimiz ay bununla ilgili, MagSafe pil paketi fikirlerinin ayrıntılarını içeren bir konsept de paylaşılmıştı. Şimdi ise gerçek ürünlerin hayata geçtiğini görmeye başlıyoruz.

Charge Fast’in MagSafe taşınabilir manyetik şarj cihazı, herhangi bir iPhone 12’ye kablosuz 15W , kablo ile bağlandığında ise 20W şarj etme imkanı sağlayacak bir ürün olarak tanıtıldı. Ürünün kendisi ise USB-C ile şarj oluyor.

Ürün, MagSafe özellikli Apple Deri Cüzdan’a çok benzer bir şekilde, iPhone 12’nin arkasına ve hatta iPhone 12 MagSafe özellikli kılıfın üstüne bile takılabiliyor. Piyasaya mavi,yeşil ve gri olmak üzere üç renkte sunulan cihaz tasarımı açıkça çelik bir bagaj çantasına benziyor ve oldukça kaygan görünüyor.

İlerleyen zamanda bunun gibi daha fazla MagSafe özellikli pil aksesuarının piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tabii bu özel pilin Apple onaylı olmadığını da unutmamak gerek. Yani ürünün uzun süreli kullanımı pil ömrünüzü etkileyebilir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, bu şu an için piyasada bulunabilen ilk MagSafe özellikli taşınabilir manyetik şarj cihazı. Ürün, Charge Fast’in web sitesinde 89,99 ABD doları fiyat etiketiyle satılıyor, ancak şu anda 54,99 ABD dolarından satışa sunulmuş durumda.