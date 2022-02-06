Apple Car, Değişken Opaklıkla Gelişmiş Sunroof’u Entegre Edebilir

Çok uzun zamandır Apple‘ın kendi elektrikli arabasını geliştirdiğine dair söylentiler duyuyoruz. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde şirketin, çok beklenen ve tamamen otonom olduğu söylenen elektrikli arabası için birden fazla patent başvurusunda bulunduğunu gördük. Şimdi, USPTO’da dosyalanan yeni bir patent, Apple arabasının, kullanıcı kontrolüne dayalı olarak şeffaflık seviyesini değiştirebilecek gelişmiş bir açılır tavan sistemini entegre edebileceğini ima ediyor. İşte detaylar.

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Değişken Opaklığa Sahip Sunroof Patenti Fark Edildi



Patent 1 Şubat’ta alındı ​​ve ilk olarak MotorTrend tarafından fark edildi. Araç içi bilgi-eğlence sistemi yardımıyla opaklık seviyesini değiştirebilecek bir otomobil için bir açılır tavan sistemini açıklar.

Şimdi, sunroof fikri otomobil endüstrisinde yeni bir şey değil. Çoğu üst düzey araç, bir çatı penceresi gibi isteğe bağlı olarak açabileceğiniz veya kapatabileceğiniz sürgülü bir sunroof’a sahiptir. Bununla birlikte, Apple‘ın patenti, sürücülerin veya yolcuların yalnızca açılır tavanın açılmasını veya kapanmasını değil, aynı zamanda şeffaflık seviyesini de kontrol etmelerine izin verecek özel bir açılır tavan tanımlamaktadır. Arabadaki ışık miktarına izin verebilecekler.

Patent “Açıklanan düzenlemelerin bir başka yönü, bir pencere ve pencere üzerinde tanımlanan değişken bir yarı saydamlık alanı içeren bir araçtır. Değişken yarı saydamlık alanı, pencereden istenen derecede ışık girişine izin vermek için kontrol edilebilir. Hareketli bir panel düzeneği, kapalı bir konum ile bir açık konum arasında hareket edebilir,” diye açıklıyor.

Bu yeni gelişmiş sunroof’un genel çalışmasıyla ilgili ayrıntılar bilinmezken, Apple‘ın CarPlay ile uyumluluğunu ve araç içi bilgi-eğlence sistemine entegrasyonunu beklemek suç olmayacaktır. Ayrıca patent, gelişmiş, değişken opaklığa sahip sunroof’un otomobilin yan camlarıyla sırayla açılıp kapanacağını öne sürüyor. Daha önceki bir patent, Apple otomobilinin yan camlarının üzerlerindeki çatlakları tespit edebileceğini ortaya çıkarmıştı.

Şimdi, Apple‘ın yakın geçmişte otomobille ilgili çeşitli patentler aldığını belirtmekte fayda var. Bu, şirketin proje üzerinde aktif olarak çalıştığını ima ederken, Apple otomobilinin ticari lansmanı şirket tarafından henüz onaylanmadı. Kendi kendini süren aracın 2024’te piyasaya sürüleceği söyleniyor, ancak pandemi nedeniyle çok iyi ertelenebilir.