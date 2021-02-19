Apple
Apple bilgisayarların şarjını hazır tutacak bir yöntem geliştirebilir
Apple firması macOS BigSur sistemi üzerinde bazı çalışmalar yapıyor. Buna göre firma; kullanıcı MacBook bilgisayarını almadan önce işletim sistemini cihazı ona şarjı dolu verecek hale getirmeye çalışıyor.
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İşlev macOS Optimize Batarya Şarjı özelliğiyle bağlantılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu sistem ise sizin bilgisayarınızı nasıl kullandığınızı öğrenip cihazı doğru şekilde şarj etmeye çalışıyor. Örneğin sürekli bilgisayarınızı şarjda bırakan biri iseniz, cihaz pili sadece %80’e kadar yapılıyor. Öyle ki %100 dolulukta bir cihazı uzun süre bırakmak pil sağlığı açısından pek sağlıklı değil. Diğer taraftan da şarjdan çekip başka bir yere gidilmesi durumunda %100 şarj görülemeyebiliyor.
Dolayısıyla MacRumors’tan Steve Moser’ın macOS 11.3 ikinci betasında tespit ettiği bu özellikle ilgili söylediklerine göre; işletim sistemi planlanan olayları dikkate alıp batarya optimizasyonu yapacak. Mesela belli bir gün içerisinde bir görüşme varsa; macOS Big Sur laptopun görüşmeden bir süre önce %100 şarj olmasını sağlayacak. Özelliğin macOS işletim sistemi için oldukça yararlı olma potansiyeli var gibi duruyor.
Bununla birlikte betada görülen bu sistem kodlarının gerçek sistemde de kesin olarak yer alacağını söyleyemiyoruz. Sonuç olarak şu anda Apple firması özellik ile ilgili deneyler yapar halde. Diğer yandan özelliği işletim sisteminin 11.3 versiyonu yerine ileriki bir versiyonunda da görmemiz mümkün.
Yine mevcut Optimize Batarya Şarjı özelliğinin de kullanımınıza göre pil şarjını ayarlayan bir sistem olduğunu; istenmesi durumunda da Sistem Seçenekleri ve Pil kısımlarından kapatılabileceğini hatırlatalım.
Aksesuar
Apple, iPhone 12 için MagSafe pil paketi geliştiriyor!
Bloomberg’den Mark Gurman’ın son raporuna göre Apple, iPhone 12 için taşınabilen MagSafe pil paketi geliştiriyor. Bilindiği üzere önceki iPhone modellerinde Apple, iPhone’lara ekstra pil ve koruma sağlamak için Smart Battery Case’i piyasaya sürmüştü.
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MagSafe pil paketi nedir?
iPhone 12 nesli için, Apple henüz kendi pil kılıfını piyasaya sürmedi. Bloomberg’in raporu, Apple’ın bunu hiç bir zaman yapmayacağını öne sürüyor. Çünkü Apple bunun yerine iPhone 12‘nin arkasına manyetik olarak takılan pil paketi oluşturmak için iPhone’un arkasındaki MagSafe konektörünü kullanmayı planlıyor.
Bloomberg, aksesuarın tasarım açısından MagSafe özellikli Deri Cüzdan’a benzeyeceğini ve en az bir prototipin beyaz kauçuk bir kılıfla kullanılacağını söylüyor. Kullanılan malzeme ise önceki Smart Battery Case’lerde kullanılanlarla aynı çizgide olacak.
Bununla birlikte Bloomberg, aksesuarın yazılım sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ve telefonun aşırı ısındığını da bildirdi. Rapor, Apple’ın projeyi tamamen hurdaya çıkarabileceği konusunda da uyarıyor. Proje iptal edilirse, standart iPhone 12 Smart Battery Case’in piyasaya sürüp sürmeyeceği de net değil.
Taşınabilen MagSafe pil paketi fikri, MagSafe aksesuar ekosistemine sahip iPhone 12 serisiyle ortaya çıktı. Bir çok kullanıcı ve marka bunun örneklerini daha önceden gösterdi.
Apple’ın, AirPods, Apple Watch ve iPhone’un birbirlerini şarj edebilmeleri için çeşitli yollar araştırdığı da biliniyor.
iPhone 11 serisi piyasaya sürülmeden önce bile bununla alakalı güçlü söylentiler vardı. Hatta bazı sızıntı kaynakları iPhone 11 serisinin ters kablosuz şarj özelliğine sahip olacağını iddia etti. Böylece AirPods’ların cihazın arkasına yerleştirerek şarj edilebileceği söyleniyordu. Ancak bu özellik iPhone 12 serisinde bile gün yüzüne çıkmadı.
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Apple
Clubhouse, App Store’daki çılgın yükselişine devam ediyor!
Son birkaç hafta içinde manşetlerde yer alan popüler sesli sohbet/podcast/konferans uygulaması olan Clubhouse uygulamasını muhtemelen şimdiye kadar duymuşsunuzdur. Hala bu uygulamanın gerçekten ne yaptığını ve platforma nasıl katılabileceğinizi merak ediyorsanız, yazımıza bakın ve bekleme listesine girin (veya bir arkadaşınızdan sizi davet etmesini isteyin). Ancak çabuk olun, çünkü uygulama şu anda gerçekten uçuşa geçmiş durumda.
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Clubhouse popülaritesi devam ediyor
Bi araştırma firması olan App Annie, uygulamayla ilgili elde ettiği verileri paylaştı. Alınan verilere göre Clubhouse’un kullanıcı tabanı Aralık 2020’den bu yana dört kattan fazla büyüdü. Clubhouse Nisan 2020’de yeniden açıldı ve Mayıs 2020’ye kadar sadece 1.500 kullanıcısı vardı. Elon Musk gibi büyük isimlerin platforma katılması uygulamaya olan dikkati bir anda artırdı. Bununla beraber kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı ve platformun popülaritesi tavan yaptı.
App Annie’den alınan veriler, Clubhouse’un App Store’da 8 milyondan fazla indirildiğini gösteriyor. Analistler bu eğilimin olumlu yönde artmaya devam edeceğini tahmin ediyor. Grafiğe baktığımızda, Ocak ortasından itibaren gerçekten dik bir eğri görebiliriz. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg de geçtiğimiz günlerde Clubhouse’a dahil oldu. Zuckerberg sadece platforma katılmakla kalmayıp aynı zamanda Facebook markası altında benzer bir uygulamanın geliştirilmesini de istediğinden, uygulama teknoloji dünyasında büyük dalgalanmalar yarattı.
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Aksesuar
Apple Watch Series 6 kalp yetmezliğini teşhis edecek!
The University Health Network bugün, kalp yetmezliğinin erken teşhisinde Apple Watch’un nasıl yardımcı olabileceğini bulmayı amaçlayan yeni bir çalışmanın başlatıldığını duyurdu.
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Apple Watch Series 6 sağlık için yeni özellikler peşinde
Kardiyolog Dr.Heather Ross, kalp yetmezliği olan hastalardan Apple Watch ile veri toplayacak. Sonrasında bu verileri kalp yetmezliği olan hastaların yaptırdığı testlerdeki verilerle karşılaştırmak için Apple ile çalışacak. Çalışma, Kanda Oksijen uygulaması dahil olmak üzere Apple Watch’taki sensörlerin erken uyarı sağlayıp sağlamayacağını belirleyecek. Aynı zamanda hastaların kendi evlerinde klinik temelli değerlendirmeler yapıp yapamayacağını gösterecek.
Sağlık kuruluşu, Kanda Oksijen uygulamasını destekleyen Apple Watch Series 6 ve bir iPhone kullanan her hastadan üç aylık aktif izleme çalışmasına katılmalarını isteyecek.
Apple’ın Sağlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sumbul Desai konuyla ilgili açıklamalarda yaptı. Desai, kalp sağlığı çalışmalarının Apple Watch’un gelişiminde önemli bir rolü olduğunu söyledi.
Çalışmaya liderlik eden Dr. Ross, Apple Watch’tan alınan biyometrik verilerin “geleneksel tanılamalara kıyasla kondisyon, prognostik belirteçler ve erken uyarı sinyallerinin karşılaştırılabilir, hassas ve doğru ölçümlerini sağlayabileceğine” inandığını söyledi.
Apple Watch, geçmişte de kalp ile ilgili birçok araştırmanın konusu olmuştu. Bunların içinde Apple Watch’un atriyal fibrilasyonu belirlemek üzere Stanford Medicine ile yaptığı çalışma da var.
Çalışma, Apple Watch’un düzensiz kalp ritimlerini gerçekten algılayabildiğini gösterdi. Aynı zamanda Apple Watch’un anormal bir kalpritmi algılandığında kullanıcıları uyaran bir özelliği olduğunu belirledi. Astım, kalp yetmezliği, COVID-19’un erken teşhisine odaklanan Apple Watch ile ilgili diğer çalışmalar devam ediyor.
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