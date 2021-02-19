Apple bilgisayarların şarjını hazır tutacak bir yöntem geliştirebilir

Apple firması macOS BigSur sistemi üzerinde bazı çalışmalar yapıyor. Buna göre firma; kullanıcı MacBook bilgisayarını almadan önce işletim sistemini cihazı ona şarjı dolu verecek hale getirmeye çalışıyor.

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İşlev macOS Optimize Batarya Şarjı özelliğiyle bağlantılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu sistem ise sizin bilgisayarınızı nasıl kullandığınızı öğrenip cihazı doğru şekilde şarj etmeye çalışıyor. Örneğin sürekli bilgisayarınızı şarjda bırakan biri iseniz, cihaz pili sadece %80’e kadar yapılıyor. Öyle ki %100 dolulukta bir cihazı uzun süre bırakmak pil sağlığı açısından pek sağlıklı değil. Diğer taraftan da şarjdan çekip başka bir yere gidilmesi durumunda %100 şarj görülemeyebiliyor.

Dolayısıyla MacRumors’tan Steve Moser’ın macOS 11.3 ikinci betasında tespit ettiği bu özellikle ilgili söylediklerine göre; işletim sistemi planlanan olayları dikkate alıp batarya optimizasyonu yapacak. Mesela belli bir gün içerisinde bir görüşme varsa; macOS Big Sur laptopun görüşmeden bir süre önce %100 şarj olmasını sağlayacak. Özelliğin macOS işletim sistemi için oldukça yararlı olma potansiyeli var gibi duruyor.

Bununla birlikte betada görülen bu sistem kodlarının gerçek sistemde de kesin olarak yer alacağını söyleyemiyoruz. Sonuç olarak şu anda Apple firması özellik ile ilgili deneyler yapar halde. Diğer yandan özelliği işletim sisteminin 11.3 versiyonu yerine ileriki bir versiyonunda da görmemiz mümkün.

Yine mevcut Optimize Batarya Şarjı özelliğinin de kullanımınıza göre pil şarjını ayarlayan bir sistem olduğunu; istenmesi durumunda da Sistem Seçenekleri ve Pil kısımlarından kapatılabileceğini hatırlatalım.