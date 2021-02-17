Apple
Apple bilgi kaybına neden olan ciddi macOS Big Sur hatasını çözdü
Geçen hafta bazı Mac sahipleri macOS güncellemesi sırasında veri kaybı yaşadıklarını bildirmişti. Şimdi gelen bilgilere göre ise; Apple tarafından macOS Big Sur için sessizce yayınlanan 11.2.1 güncellemesi bu sorunu çözüyor. Böylelikle güncelleme artık alan olmadığı zamanlarda işletim sistemini kurmaya çalışmayacak.
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Mr.Macintosh’un söylediğine göre Kasım 2020 civarından beri kullanıcılar bu sorundan şikayetçiydiler. Öyle ki konuyla alakalı bazı veri kurtarma çözümleri kullanılsa da birçok kullanıcı işletim sistemini yeniden kurmak durumunda kalmıştı. Dolayısıyla yedeklenmemiş her türlü bilgi kayboluyordu.
Soruna sistemin toplamda 48.5 GB boyutlu güncellemeyi kurmadan önce boş alan kontrolü yapmaması yol açıyordu. Böylelikle boş yer olmayan ve hata veren sistemde bazı hatalar görülmesi olası hale geliyordu. Bu durumda sıkışan işletim sistemi takılı kalıyor ve sonuç olarak veri silme yoluna gidiyordu. Sonuç olarak da diskin tamamının silindiğini bile görebiliyorduk.
Yayınlanan macOS Big Sur 11.2.1 (20D75) versiyonu ise cihazda yeterli alan olmaması durumunda kurulumu durduracak. Ancak ne yazık ki bu durum daha öncesinde indirmeyi denemiş ve şu anda Mac cihazı çalışmayan kişiler için bir değişiklik oluşturmayacak.
Durumdan etkilenen kişiler için bir çözümün gelip gelmeyeceği hakkında ise Apple tarafından bir bilgi yok. Ama bu durum için Mr.Macintosh blogu üzerinden kayıp dosyaların geri alınabileceği ve cihazların tekrar çalıştırılabileceği birkaç çözüm yolu (İngilizce) mevcut durumda. Diğer taraftan en azından veri kaybına uğrayan kişilerin artık bu sorunla muhtemelen karşılaşmayacak olmaları önemli.
Apple
Apple Music yeni özelliklere kavuşuyor
Bugün iOS 14.5‘in önceki sürümlerinde görülmeyen yeni bir özellik ortaya çıktı. Apple Music aboneleri artık şarkı sözlerini metin mesajı olarak gönderip, istedikleri şarkı sözlerin bulunduğu kısmı ses klibi olarak paylaşabiliyor.
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Apple Music yeni özelliği ortaya çıktı
Apple, iOS ve iPadOS 14.5 Beta 2 güncellemesini geliştiriciler için Salı günü yayınlamıştı. Önemli bazı yeni eklemeler olsa da, Beta 1’e göre çok büyük farklılıklar sunulmamıştı.
Aslında iOS 14.5 Beta 2 sürümünde Apple Music’te yapılan değişiklikler sadece küçük kozmetik ayarlar ve şarkıları sıraya koymak için ek arayüz hareketleriydi. Ancak bugün, geliştirici Federico Viticci iOS 14.5’in önceki sürümlerinde görülmeyen yeni bir özellik keşfetti. Keşfedilen özelliğe göre, Apple Music aboneleri artık şarkı sözlerini metin mesajı olarak gönderebiliyor. Bunun yanında istenilen şarkı sözlerinin bulunduğu kısmı ses klibi olarak da paylaşabiliyor.
Amazing feature in iOS 14.5 beta 2: you can now share lyrics from Apple Music.
Long-press any line in real-time lyrics to share. There is support for Instagram stories and even iMessage cards, which will play that specific part of the song in Messages. pic.twitter.com/LbsLK60Tr3
— Federico Viticci (@viticci) February 17, 2021
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Çalan bir şarkının sözlerini gerçek zamanlı olarak görüntülerken, şarkı sözünün olduğu satıra uzun süre basarak bunları Instagram Hikayeleri için Eylemler menüsü aracılığıyla paylaşmak da mümkün.
Viticci’ye göre, kullanıcılar iMessage üzerinden paylaşmayı tercih ederse, konuşmada bir “Apple Music” kartı beliriyor. Hatta alıcının bir oynatma düğmesi aracılığıyla Mesajlar’daki şarkının belirli bir bölümünü çalmasına izin veriyor.
Özel bir paylaşım ekranından beş satıra kadar şarkı sözü seçmek de mümkün. Bu sayede kullanıcılar, Instagram Hikayeleri ve iMessage’da kullanmak üzere daha uzun kartlar oluşturabiliyor.
Apple
Apple küçük telefon konusunda ısrarcı: iPhone 13 Mini yolda!
Apple, iPhone SE’lerle birlikte küçük boyutlu telefon pazarına giriş yapmıştı. Aslında, markanın pek de kalabalık olmayan bu pazar için telefon üretmesi şaşkınlıkla karşılansa da, Apple işi bir adım daha ileri taşıyıp geçtiğimiz sene iPhone 12 Mini’yi çıkarmıştı. 12 Mini, satış rakamları açısından şirket için hayal kırıklığı olmuştu. Ancak, görünen o ki, Apple bu konuda bildiğini okumaya devam edecek…
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Apple, 12 Mini’de istediğini bulamasa da 13 Mini için kolları sıvadı
Apple, geçtiğimiz sene herkesi şaşırtarak 5.4 inç ekran boyutlu, küçük bir telefon tanıtmıştı. Birçok kişinin çıktığı günden itibaren başarısından şüphe duyduğu telefon hakkında gelen ilk satış raporları da bunu destekler yöndeydi. Öyle ki, iPhone 12 mini, 12 jenerasyonu satışlarının sadece %6’sını oluşturmaktaydı. Bu nedenle, geçtiğimiz aylarda Apple’ın iPhone 12 mini üretimini durdurduğuna dair birçok rapor görmüştük. Hatta, bazı söylentiler 13 serisinde Mini bir telefon olmayacağını iddia ediyordu. Fakat, görünüşe göre, Apple Mini serisini devam ettirmekte ısrarcı. Öyle ki, ünlü Apple kaynağı Jon Presser’ın (Front Page Tech) söylediğine göre iPhone 13 mini yolda. Hatta, Apple Mini serisinin başarısından bu kez o kadar emin ki, 2021’de yeni bir SE modeli gelmeyecek. Kısacası, 2021’de yeni bir iPhone Mini görmemiz kuvvetle muhtemel.
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iPhone 12 Mini neden başarısız oldu?
Haberimizde daha önce de belirttiğimiz gibi, iPhone 12 Mini satışları Apple için bir hayal kırıklığıydı. Peki bu başarısızlığın arkasındaki hangi nedenler var? İlk olarak, uzmanlara göre bu başarısızlığın ana nedeni Covid-19 pandemisi. Salgın süresince evde geçirdiğimiz zaman arttığı için telefonlarımızda daha çok içerik tüketmeye başladık. Uzmanlar, bu durumun daha büyük ekranlı telefonlara yönelmemize neden olduğunu ve bunun da iPhone 12 Mini satışlarını kötü etkilediğini düşünüyor. Yani, kısaca bir ‘yanlış zaman’ durumu diyebiliriz. Ek olarak, analistlere göre kötü satışların diğer bir nedeni ise kanibalizasyon. Kanibalizasyon terimi firmanın bir ürünün diğerinin satışını kötü yönde etkilemesi demek. Bu durumu hemen iPhone 12 Mini’ye uyarlayalım. O halde, iPhone XR, iPhone SE 2020, ve iPhone 11 gibi telefonların uygun fiyatı 12 Mini’nin satışını engelledi diyebiliriz. Tabi ki, bu sadece bir iddia ve bunu destekleyen bir veri mevcut değil. Bakalım, Apple bu dezavantajları yok edip bu sefer Mini bir telefonla başarılı olabilecek mi…
Apple
Apple, watchOS 7.3.1 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler!
Apple, watchOS 7.3.1 güncellemesini pazartesi gününden itibaren Apple Watch kullanıcılarının beğenisine sundu. Yeni yazılım güncellemesi öyle major değişikliklerle gelmiyor; fakat bazı Apple Watch’lardaki Güç Koruma modu açıkken saatin şarj olmasını engelleyen ufak bir problemi gideriyor.
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Apple’ın akıllı saatler için geliştirdiği işletim sistemi watchOS, hata düzeltmeleri ve verimlilik geliştirmeleriyle sürekli güncellenmeye devam ediyor. İşletim sisteminin en son yayınlanan ana sürümü watchOS 7, bugün ek bir yamaya daha kavuştu. Apple, watchOS 7.3.1 güncellemesini resmen yayınladı.
Bugün itibarıyla yayınlanan watchOS 7.3.1, özellikle Apple Watch Series 5 ve Apple Watch SE kullanıcılarına hitap ediyor. Zira geçtiğimiz haftalarda bu iki model Apple Watch’un kullanıcıları, saatlerinde ilginç bir problem yaşadıklarını söylemişlerdi. Belirtilen probleme göre kullanıcılar, Güç Koruma modu açıkken saatlerini şarj edemiyorlardı.
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İşte watchOS 7.3.1 güncellemesi, Apple Watch Series 5 ile Apple Watch SE’deki bu problemi ortadan kaldırıyor. Bunun dışında güncelleme, Apple Watch kullanıcılarına herhangi bir yenilik yahut değişiklik getirmiyor. Dolayısıyla watchOS 7.3.1’in aslında güncellemeden çok, yama olduğunu söyleyebiliriz.
Peki watchOS 7.3.1 güncellemesini nasıl indirebiliriz?
Sizler de yeni güncellemeyi yüklemek isterseniz, aşağıdaki kısa rehberden faydalanabilirsiniz:
- iPhone’unuzu Wi-Fi’ye bağlayın ve Apple Watch uygulamasını açın.
- Apple Watch’unuzun en az %50 oranında şarj edildiğinden emin olun ve manyetik şarj cihazına bağlayın.
- Saatim sekmesine dokunun.
- Genel’e dokunun.
- Yazılım Güncellemesi üzerine dokunun.
- İndir ve Kur’a dokunun. Ardından, istendiğinde iPhone parolanızı girin.
- Hüküm ve Koşulları Kabul Et’e dokunun
- İndirmeye başlamak için Apple Watch’unuzda Devam Et’e dokunun.
- İstendiğinde Apple Watch şifrenizi girin.
Hemen akabinde yeni watchOS güncellemesi indirilecek ve Apple Watch’unuza aktarılacaktır. Ardından Apple Watch, güncellemeyi uygulamak için kendi kendini yeniden başlatabilir.
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