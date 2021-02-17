Apple bilgi kaybına neden olan ciddi macOS Big Sur hatasını çözdü

Geçen hafta bazı Mac sahipleri macOS güncellemesi sırasında veri kaybı yaşadıklarını bildirmişti. Şimdi gelen bilgilere göre ise; Apple tarafından macOS Big Sur için sessizce yayınlanan 11.2.1 güncellemesi bu sorunu çözüyor. Böylelikle güncelleme artık alan olmadığı zamanlarda işletim sistemini kurmaya çalışmayacak.

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Mr.Macintosh’un söylediğine göre Kasım 2020 civarından beri kullanıcılar bu sorundan şikayetçiydiler. Öyle ki konuyla alakalı bazı veri kurtarma çözümleri kullanılsa da birçok kullanıcı işletim sistemini yeniden kurmak durumunda kalmıştı. Dolayısıyla yedeklenmemiş her türlü bilgi kayboluyordu.

Soruna sistemin toplamda 48.5 GB boyutlu güncellemeyi kurmadan önce boş alan kontrolü yapmaması yol açıyordu. Böylelikle boş yer olmayan ve hata veren sistemde bazı hatalar görülmesi olası hale geliyordu. Bu durumda sıkışan işletim sistemi takılı kalıyor ve sonuç olarak veri silme yoluna gidiyordu. Sonuç olarak da diskin tamamının silindiğini bile görebiliyorduk.

Yayınlanan macOS Big Sur 11.2.1 (20D75) versiyonu ise cihazda yeterli alan olmaması durumunda kurulumu durduracak. Ancak ne yazık ki bu durum daha öncesinde indirmeyi denemiş ve şu anda Mac cihazı çalışmayan kişiler için bir değişiklik oluşturmayacak.

Durumdan etkilenen kişiler için bir çözümün gelip gelmeyeceği hakkında ise Apple tarafından bir bilgi yok. Ama bu durum için Mr.Macintosh blogu üzerinden kayıp dosyaların geri alınabileceği ve cihazların tekrar çalıştırılabileceği birkaç çözüm yolu (İngilizce) mevcut durumda. Diğer taraftan en azından veri kaybına uğrayan kişilerin artık bu sorunla muhtemelen karşılaşmayacak olmaları önemli.