Kısa süre önce piyasaya sürülen AirPods Pro 2’nin başarısı sayesinde Apple, 2022 yılının 3. çeyreği için “Gerçek Kablosuz Stereo” ya da kablosuz kulaklıklar alanındaki liderliğini pekiştirmiş oldu. Apple çift haneli bir oranla pazara hakimken, Samsung üç kat daha düşük bir payla çok geride kaldı.

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Canalys’in yakın tarihli bir raporuna göre Apple, TWS kategorisinde yüzde 30,9’luk bir pazar payına sahip ve 2022’nin 3. çeyreği için toplam 23,8 milyon adet satış gerçekleştirdi. Etkileyici bir şekilde, şirketin AirPods Pro 2’si bu satışların %20’sini ya da 4,2 milyon cihazı oluşturdu. En yakın rakibi Samsung, teknoloji devinin 2021’in 3. çeyreğine kıyasla pazar payı ve sevkiyat hacmindeki kazancını yakalayamadı.

Samsung’un yüzde 9,6 pazar payı ile ikinci sırada yer alması, Apple’ın bu sektördeki hakim konumunu açıklamaya yardımcı oluyor. Özetle Apple şu anda, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yıllık büyümesi yüzde 12 oranında yavaşlayan Samsung’un üç katından fazla bir pazar payına sahip. Bu süre zarfında Koreli dev 7.4 milyon cihaz teslim etti.

Apple’ın AirPods’u standart kablosuz kulaklıklar yerine, iPhone ya da iPad’e hızlı ve sorunsuz bir şekilde bağlanarak olası sıkıntıları ortadan kaldıran özel çipler kullanıyor.