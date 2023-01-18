iPhone üreticisi son gelen söylentilere göre bu yılın sonlarında doğru AR destekli bir kask piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak teknik zorluklar nedeniyle Apple AR gözlüklerinin geliştirilmesini durdurdu. Bloomberg’in raporuna göre AR/VR kulaklığın daha ucuz bir versiyonu piyasaya sürülebilir.

Yaklaşan karma gerçeklik kulaklığına ek olarak, Apple yeni AR gözlükleri de geliştiriyor. Bu gözlüklerin, sürükleyici VR özellikleri sunmak yerine bildirimleri görüntülemek gibi temel görevlere daha fazla odaklanması amaçlandı. Ancak, Apple’ın bu ürünle ilgili planları da değişmiş olabilir gibi görünüyor. Apple, AR ve VR’yi birleştiren karma gerçeklik kulaklığının piyasaya sürülmesinden sonra AR gözlüklerini piyasaya sürmeyi planlamıştı.

İlginizi Çekebilir: iPhone 14 Fiyatı Türkiye’de Zamlandı!

Bloomberg’in aktardığına göre; konuya aşina olan kişilere göre, şirket şimdi ilkinin piyasaya sürülmesinden sonra, 2024 veya 2025 gibi erken bir tarihte karma gerçeklik kulaklığın daha düşük maliyetli bir versiyonunu yayınlamaya karar verdi. Apple’ın karma gerçeklik kulaklığının, yüksek çözünürlüklü, sürükleyici bir deneyim sağlayacak iki adet 4K Micro-LED panele sahip olduğu söyleniyor.

Cihaz ayrıca birden fazla kamera ve LiDAR tarayıcısı gibi gelişmiş sensörlerin yanı sıra el hareketi algılama, göz izleme, iris tanıma, ses kontrolü, cilt algılama ve yüz ifadesi algılama özelliğine sahip olacak. Tasarımın AirPods ve Apple Watch‘tan ilham alması bekleniyor. Apple’ın 2026 yılına kadar AR/VR cihazlarının 10 milyon birimini gönderebileceği tahmin ediliyor.

Apple’ın ilk AR/VR kulaklığı henüz açıklanmadı. Ancak şirketin yüksek fiyatı konusunda endişeli olduğu bildiriliyor. İlk nesil cihazın yaklaşık 3.000 dolara mal olabileceğine dair söylentiler var. Teknolojiyi daha erişilebilir hale getirmek için Apple’ın, bir iPhone ile aynı maliyete sahip olmak amacıyla cihazın daha ucuz bir sürümünü planladığı söyleniyor.