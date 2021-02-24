Apple, “Apple ile Giriş Yap” sorunuyla karşı karşıya!

ABD Adalet Bakanlığı, geliştiricilerin “Apple ile Giriş Yap” seçeneğiyle ilgili yaptıkları şikayetleri araştırdığını bildirdi.

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“Apple ile Giriş Yap” özelliği iOS 13 ile birlikte hayatımıza girdi. Özellik, bir kullanıcı adı oluşturmadan veya bir e-posta adresi paylaşmaya gerek kalmadan sadece Apple Kimliğiyle uygulamalara giriş yapmaya izin veriyor. Bu da doğrudan gizlilik odaklı bir kayıt seçeneği sağlıyor.

Ancak bazı geliştiriciler Apple’ın bu özelliğinden oldukça rahatsızlar. The Information’a göre, geliştiricilerin geçen yaz yaptığı şikayetler şu anda ABD antitröst denetçileri tarafından araştırılıyor. ABD Savunma Bakanlığı, Apple’ın oturum açma seçeneğini ve “kullanıcıların rakip bir cihaz üreticisine geçmesini zorlaştıran” App Store kurallarını nasıl kullandığını denetliyor.

Araştırma, Apple’ın “App Store” üzerindeki kontrolünü, geliştiricilere uyguladığı ücretleri ve Apple’ın konum izleme ve diğer izleme biçimlerindeki kısıtlamalara ilişkin şikayetleri inceliyor.

Apple sözcüsü Fred Sainz, antitröst soruşturması hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak Apple ile Giriş Yap özelliğini müşterilere gizlilik odaklı bir alternatif sunmak için tasarladıklarını söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı, Apple’a dava açıp açmayacağına henüz karar vermedi. Ancak Apple gibi Facebook ve Google da antitröst davalarla boğuşuyor. İki şirkete de izinsiz bilgi erişimi ve haksız rekabet sebebiyle açılan davalar hala sürüyor.

Apple ayrıca Avrupa Birliği, Avustralya, Rusya, Almanya ve İtalya’dan antitröst soruşturmalarıyla da karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda Fransa ve Güney Kore tarafından da para cezasına çarptırıldı.