Apple
Apple, “Apple ile Giriş Yap” sorunuyla karşı karşıya!
ABD Adalet Bakanlığı, geliştiricilerin “Apple ile Giriş Yap” seçeneğiyle ilgili yaptıkları şikayetleri araştırdığını bildirdi.
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“Apple ile Giriş Yap” özelliği iOS 13 ile birlikte hayatımıza girdi. Özellik, bir kullanıcı adı oluşturmadan veya bir e-posta adresi paylaşmaya gerek kalmadan sadece Apple Kimliğiyle uygulamalara giriş yapmaya izin veriyor. Bu da doğrudan gizlilik odaklı bir kayıt seçeneği sağlıyor.
Ancak bazı geliştiriciler Apple’ın bu özelliğinden oldukça rahatsızlar. The Information’a göre, geliştiricilerin geçen yaz yaptığı şikayetler şu anda ABD antitröst denetçileri tarafından araştırılıyor. ABD Savunma Bakanlığı, Apple’ın oturum açma seçeneğini ve “kullanıcıların rakip bir cihaz üreticisine geçmesini zorlaştıran” App Store kurallarını nasıl kullandığını denetliyor.
Araştırma, Apple’ın “App Store” üzerindeki kontrolünü, geliştiricilere uyguladığı ücretleri ve Apple’ın konum izleme ve diğer izleme biçimlerindeki kısıtlamalara ilişkin şikayetleri inceliyor.
Apple sözcüsü Fred Sainz, antitröst soruşturması hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak Apple ile Giriş Yap özelliğini müşterilere gizlilik odaklı bir alternatif sunmak için tasarladıklarını söyledi.
ABD Adalet Bakanlığı, Apple’a dava açıp açmayacağına henüz karar vermedi. Ancak Apple gibi Facebook ve Google da antitröst davalarla boğuşuyor. İki şirkete de izinsiz bilgi erişimi ve haksız rekabet sebebiyle açılan davalar hala sürüyor.
Apple ayrıca Avrupa Birliği, Avustralya, Rusya, Almanya ve İtalya’dan antitröst soruşturmalarıyla da karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda Fransa ve Güney Kore tarafından da para cezasına çarptırıldı.
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Apple
MacBook Pro 2021 yılında HDMI ve SD kart girişlerini geri alabilir
Tanındık bir analist olan Ming-Chi Kuo’nun yatırımcılarla yaptığı konuşmadaki öngörülerine göre; en az iki MacBook Pro 2021 modelinde HDMI ve SD kart girişinin geri gelmesi muhtemel.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
MacBook Pro cihazlarda bu girişler en son 2015 yılında görülmüşlerdi. O zamandan beri ise yerlerine USB-C ve Thunderbolt 3 girişlerini görmüştük. Sonrasında ilk olarak Bloomberg, SD kart ve HDMI girişinin geri geleceğiyle alakalı ipuçları vermişti. Şimdi de Kuo tarafından gelen bilgilerle sızıntılar daha da pekişiyor.
Bu sızıntıları ilk olarak Apple’ın 2021 ikinci yarısında yeniden düzenlenen iki MacBook Pro cihazı çıkaracağı dedikodularına ek olarak duymuştuk. Bu versiyonlar M1 çipli bilgisayarların yükseltilen versiyonları olarak karşımıza çıkıyorlar. Yine Apple’ın tartışılan Touch Bar özelliğini kaldıracağı ve MagSafe şarj aletini geri getireceği de konuşuluyor. Bu özelliklerin yeni bilgisayarlarla mı geleceği yoksa bir seçenek olarak mı sunulacakları ise henüz bilinmiyor.
Kuo’nun ilettiği diğer bilgilere göre; gelecek MacBook Pro modellerindeki SD kart okuyucularını Tayvanlı Genesys Logic firması tedarik edecek. Firmanın Apple’ın diğer ürünlerinde de önemli rol oynaması ihtimal dahilinde.
Bu öngörüler bazı eleştirilere de neden olmuş durumda. Bu tip girişlerin tekrar dahil edilmesi teknolojik gelişmelerden ötürü bazı kişilere göre yanlış bir hamle. Öyle ki artık birçok monitör USB-C girişi destekler halde. Hatta daha ileri seviye cihazlarda daha gelişmiş girişler de mevcut.
Bununla beraber diğerlerine göre daha basit kullanım sağlayan HDMI ve SD kart girişine ihtiyacı olanlar için bunun iyi bir haber olduğunu da söyleyebiliriz. Bütün bu sızıntıların doğruluğunu ise yeni MacBook Pro cihazlar çıkınca veya Apple bir açıklama yaptığı takdirde öğrenebileceğiz gibi duruyor.
Apple
Apple M1 MacBook bilgisayarları Android uygulamalarını açabilecek
BlueStacks uygulaması ARM tabanlı bilgisayarlara vereceği desteği açıkladı. Böylelikle görünüşe göre Android uygulamaları M1 işlemcisiyle çalışan yeni MacBook ve Mac cihazlara geliyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Apple geçtiğimiz yıl Intel işlemcilerinden vazgeçip MacBook ve Mac cihazlarına ARM tabanlı M1 işlemcilerini yerleştirmişti. Böylelikle Apple M1 MacBook cihazlarının iOS uygulamalarını çalıştırması daha kolay hale gelmişti. Çünkü iPhone ve iPad cihazları da benzer bir ARM yapısını barındırıyorlardı. Dolayısıyla Mac cihazları geniş bir kütüphane imkanına sahip olmuş oldu. Şimdi ise bu kütüphane çok daha genişlemek üzere.
BlueStacks Android emülatörü, bilgisayarlar üzerinde Android uygulamalarını açmayı sağlayan bir uygulama. Şimdilik sadece Intel ve AMD işlemcileriyle birlikte çalışan uygulamaya yakın zamanda ARM desteği de geliyor. Söylediğimiz gibi Android uygulamalarının ARM işlemcili cihazlarda çalışmaları için emüle edilmeleri gerekiyor. Ancak BlueStacks yetkilisi Sharad Agarwal’ın söylediğine göre; Android uygulamaları genelde ARM üzerinde çalıştığı için bu cihazlarda ikili çevirilere gerek duyulmayacak.
BlueStacks 5 ile beraber Android uygulamaları ARM tabanlı Windows 10 cihazlara da gelecek olsa da; şirket bu uygulamaları Mac cihazlara getirmeye daha çok odak veriyor gibi. Öyle ki Agarwal aynı zamanda Apple firmasının Mac cihazların akıllı telefon uygulamalarını çalıştırmasında vereceği destekle birlikte BlueStacks uygulamasının daha da genişleyeceğini düşündüklerini söylüyor.
BlueStacks 5 şimdilik beta aşamasında ilerliyor. Katacağı yenilikler arasında ise; uygulamalar için daha hızlı kurulum ve açılış süresiyle birlikte %40 daha az RAM kullanımı var. Bununla beraber saniye başı kare sayısının artması ve çoklu işlemler yapılırken işlemci kullanımını %80’e kadar azaltan “Eco Modu” da yeniliklerin içerisinde.
Halihazırdaki Mac ve iOS uygulamalarına eklenecek Android uygulamalarıyla birlikte, macOS Big Sur üzerindeki kütüphane böylelikle daha da büyük bir hale gelmiş olacak.
Apple
AirPods 3 görselleri sızdırılmış olabilir! İşte tüm detaylar
AirPods ailesi, çıktığı günden bu yana TWS (tam kablosuz kulaklık) pazarını domine ediyor. Bu ailenin her üyesi bugüne kadar kullanıcıları tarafından heyecanla karşılandı ve genelde satış rakamı olarak rakiplerini solladı. Görünüşe göre, serinin yeni üyesi yolda. İşte AirPods 3’ün sızdırılan görselleri ve özellikleri…
İçinde AirPods’un da bulunduğu, her bütçeye uygun seçenekler içeren TWS (tam kablosuz) kulaklık önerilerimize bu linkten ulaşabilirsiniz.
AirPods 3 yeni dizaynla geliyor!
52Audio’nun paylaştığı görsellere göre yeni nesil AirPods’un tasarımında büyük değişiklikler var. Aslında, 52Audio’nun daha önceki sızıntıları yanlış çıkmıştı. Ancak, bu güncel sızıntının doğru çıkma olasılığı çok yüksek. Çünkü Bloomberg’den gelen açıklamalar da sızıntıyı doğrular nitelikte. Görselde görüldüğü üzere, 3. nesil AirPods’lar yüksek oranda AirPods Pro’yu andırıyor. Gerek şarj kutusu, gerek kulaklıkların kendisi, neredeyse AirPods Pro’yla aynı tasarımda. Fakat, Pro ve yeni nesil AirPods arasında büyük bir fark var: AirPods severlerin beklentilerine rağmen, ne yazık ki, yeni nesil AirPods’lar ANC (aktif gürültü engelleme) ile gelmeyecek.
Diğer sızan özelliklerden bahsetmek gerekirse, belki de en güzel haber 3. nesil AirPods’ların tıpkı Pro’da olduğu gibi basınç azaltıcı sisteme sahip olacak olması. Buna ek olarak, bu sistem, tıpkı yine Pro’da olduğu gibi kulaklarınızdaki basıncı da dengeleyecek. Pro’yla benzeyen bir diğer özellik ise, yeni nesil AirPods’un dokunmatik kontrol yüzeyleri içerecek olması. Dahası, yine kullanıcıları çok sevindirecek bir diğer bilgi de kulaklıkların Pro’nun imza özelliği olan uzamsal ses ile gelmesi kuvvetle muhtemel.
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Görselde görüldüğü gibi, şarj kutusu Pro’ya göre bir tık daha küçük. Ek olarak, daha az dikdörtgen bir şekle sahip. Bunun yanında, ön tarafta LED şarj gösterge ışığı barındıracak. Batarya tarafında ise, sızıntılara göre, bir değişiklik olmayacak. AirPods 2. nesilden alışık olduğumuz 5 saatlik dinleme süresi, 3’te de cihaza eşlik edecek. Ancak, bu kesin bir bilgi değil. 52Audio’nun aksine, Bloomberg’den gelen bilgiler, Apple’ın batarya ömrünü uzatmak için çalışmalar yaptığı yönünde. Bu özelliklerin hangileri AirPods 3’e eşlik eder bilinmez ama Apple analistlerinn ortak görüşü yeni nesil AirPods’ların bu Mart’ta tanıtılacağı yönünde. Bakalım cihaz ikinci jenerasyon kullanıcılarını upgrade etmeye ikna edecek kadar cezbedici olacak mı…
Kaynak: MacRumors, 52Audio
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