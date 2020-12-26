Apple
Apple, App Store komisyon oranlarını düşürmeye başladı!
Apple, %15’e indirilen App Store komisyon oranının, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe gireceğini belirten e-postaları ilgili kişilere göndermeye başladı.
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Apple, geliştiricileri teşvik ediyor
Kısa süre önce Apple, uygulama satışlarından ve uygulama içi satın alımlarından her yıl 1 milyon dolara kadar net gelir elde eden geliştiriciler için App Store komisyon oranını %15’e düşüren Küçük İşletme Programı’nı duyurmuştu. 1 milyon dolar eşiğini aşan geliştiriciler için ise hala Apple’ın standart %30 komisyon oranı geçerli olacak.
Bu haftanın başlarında Apple, şartlara uyan geliştiricilere programa kabulleri hakkında e-posta göndermeye başladı ve %15’e indirilen komisyon oranının 1 Ocak 2021’de yürürlüğe gireceğini belirtti. Buradan da anlaşıldığı gibi Apple, komisyon değişikliği yapmak için uzun süre beklemeyecek. Hatta şu an bazı geliştiriciler kazançlarına uygulanan %15 oranını görmeye başlamış durumda.
İndirimli oran üzerinden komisyon vermeye başlayan geliştiricilerden arasında, iPhone için Tesla araç uygulamasının geliştiricisi Nikola ve Mac için fotoğraf düzenleme uygulaması olan ImageFramer’ın yapımcısı Jacob Gorban bulunuyor.
Fortnite’ın üreticisi Epic Games, geçtiğimiz aylarda geliştiricilerden oldukça fazla komisyon aldığını iddia ederek Apple’a dava açmıştı. Suçlamaların ortasında kalan Apple tamda bu sırada App Store uygulamaları üzerindeki komisyon baskını azaltmak için Küçük İşletme Programı’nı duyurmuştu.
Apple, programın App Store geliştiricilerinin “büyük çoğunluğuna” fayda sağlayacağını söylüyor. Detaylı bilgi için Apple’ın web sitesine giderek, geliştiricilerin kayıt sürecini de başlatabilecekleri Küçük İşletme Programı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Apple
iCloud kullanıcıları, oturum açma ve etkinleştirme sıkıntısı yaşıyor!
Son günlerde herhangi bir Apple cihazı aldıysanız ve kurulum esnasında sıkıntı yaşıyorsanız, muhtemelen yalnız değilsiniz. iCloud sisteminde yaşanan bir hata, kullanıcıların oturum açmasına ve yeni cihaz etkinleştirmesine izin vermiyor. Apple kanadından ise henüz hatayla ilgili bir açıklama yapılmış değil.
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iCloud üzerinden cihaz etkinleştirmesi yapılamıyor
Noel ya da Yılbaşı hediyesi olarak herhangi bir Apple cihaz alanlar, aldıkları cihazların kurulumu esnasında sıkıntı yaşıyor. Cihazlarını sıfırlamak isteyenler de benzer servis hatasından muzdarip. iCloud tarafında meydana gelen hata nedeniyle 26 Aralık sabah saatlerinden bu yana sisteme giriş yapmak ve yeni cihaz etkinleştirmek bazı kullanıcılar için imkansız görünüyor.
AppleInsider tarafından da merceğe alınan hatayla alakalı ise resmi bir açıklama şimdilik yok. Birkaç saattir süren hata için ise Apple Destek sayfasında ‘bazı kullanıcılar etkilenebilir’ şeklinde bir bilgilendirme mesajı paylaşıldı. iPhone kullanıcılarından HomePod sahiplerine kadar farklı kullanıcılar hatayla alakalı sosyal medya platformlarında paylaşımlarda bulunuyor. Ancak henüz etkilenen cihaz sayısı ya da hatanın nedeni bilinmiyor. Apple Destek ise sorun yaşayan kullanıcılara bekleyip daha sonra tekrar denemelerini öneriyor.
Diğer servis özelliklerinde aksaklık yok
Aktivasyon ve oturum açma haricinde herhangi bir iCloud servisinde ise hata bulunmuyor. TechRadar, hatanın meydana gelmesiyle alakalı olarak son dönemde tanıtılan Apple cihazlarının artması ve aktivasyon ile etkinleştirme isteklerindeki yoğunluğunu işaret ediyor.
Akıllı Telefonlar
Apple, yeni gizlilik uyarısının denemelerine başladı
Apple, biraz sessiz ve ani sayılabilecek bir şekilde, son zamanların oldukça tartışılan yeni özelliğinin denemelerine başladı.
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Yakın zamanda duyurulan yeni özellikle birlikte iOS, farklı uygulamalara karşın kullanıcılara gizliliklerini daha kapsamlı bir şekilde korumalarına olanak sağlayacaktı. Bu karar, kullanıcının bunu istemediğini açıkça belirtmesi gerektiğini savunan Facebook ve başka şirketlerle arasında bazı gerginliklere sebep olmuş olsa da; bu konuda onay alınması gerektiğini savunan Apple planlarından geri adım atmamışa benziyor.
Farklı şirketler tarafından oldukça yaygın olarak kullanılan bu uygulama, kullanıcılar hakkında farklı kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte onların detaylı profillerinin oluşturulmasına yardımcı oluyordu. Yeni gelen özellik ise iOS uygulamalarının, kullanıcıyı diğer uygulamalarda arayabilmek ve takip edebilmeleri için izin istemelerini gerektirecekti. Ancak bu yeni özelliğin ne zaman işleme sokulacağı tam olarak bilinmiyordu. Şimdiye kadar.
MacRumors tarafından gelen bilgilere göre Apple, bu işlevin denemelerine başladı. İlk gelen bildiriler ise özelliğin iOS 14.4 beta sürümünde denendiği yönünde. Bununla beraber bazı iOS 14.3 versiyonu kullanıcıları da böyle bir uyarı aldıklarını ve seçim yapabildiklerini bildiriyorlar.
Buradan görülebilecek en önemli şeylerden birisi Apple’ın bu uygulamaya hız vermiş olması. Böylelikle muhtemelen bir ay içerisinde iOS 14.4 çıkışı ile beraber bu işlevi görebiliriz. Ki hatırlanacağı üzere Apple, iOS 14.3 versiyonunda da uygulamaların kullanıcıların hangi bilgilerini kullanacağını göstermelerini zorunlu kılmıştı.
Apple firmasının aslında bu yeni güncellemeleriyle birlikte bilgi toplanmasını herhangi bir şekilde engellemek istemediğini söyleyebiliriz. Sadece bunun kullanıcıya bildirilmesi ve onlardan izin alınmasını savunup buna yönelik önlem alıyorlar. Bu önlemler dolayısıyla da kullanıcıların izin vermemesi durumunda şirketler bu uygulamalarına devam edemeyecekler gibi gözüküyor.
Apple
Apple, AirPods Max spor versiyonunu 2021 ortasında çıkaracak!
Apple ile ilgili sağlam bilgiler sızdırmasıyla bilinen @a_rumors1111 kullanıcı adlı Twitter hesabına göre, marka önümüzdeki yılın ortalarında AirPods Max’in spor versiyonunu piyasaya çıkaracak. Fiyatıyla adından oldukça söz ettiren AirPods Max’in yeni versiyonunun detayları haberimizin devamında.
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Bilgiyi sızdıran hesabın söylediğine göre, yeni AirPods Max yine kulak üstü bir tasarıma sahip olacak. Bu yeni kulaklığın materyalinin, orijinal AirPods Max’ten farklı olarak silikon olması bekleniyor. Biliyorsunuz ki şu an piyasada olan AirPods Max’in kafa bandında konfor sağlaması için özel bir örgü materyal kullanılıyor. Bu materyal değişikliğinin fiyatlandırmaya da yansıması mümkün.
Apple, fiyat konusundaki eleştirileri dikkate aldı
AirPods Max pazara ilk sürüldüğünde fiyatı nedeniyle çokça eleştiri almıştı. Aynı sınıftaki benzer kulaklıklarla kıyaslanmış; gerek fiyat, gerekse ses kalitesi anlamında, teknoloji severler tarafından olumsuz yorumlar yapılmıştı. Şu an ülkemizde 5.699 TL’ye satılan orijinal AirPods Max’in Amerika’daki fiyatı 550 Amerikan doları. Yeni çıkacak olan AirPods Max Sport’un fiyatının ise 400 Amerikan doları civarında olması bekleniyor. Güncel kur baz alındığında, yeni kulaklığın şu an için 4.200 TL civarında olacağını tahmin edebiliriz.
Materyal ve fiyatlandırmanın dışında, Twitter kullanıcısının söylediğine göre, yeni kulaklıkta ağırlık olarak da değişikliğe gidiliyor. Piyasadaki AirPods Max, 384 gram bir ağırlığa sahipken, yeni AirPods Max Sport’un 290 gram olması bekleniyor. Ağırlıktaki bu büyük farkın kulaklığın kulak üstündeki kısımlarının küçülmesinden kaynaklanacağı söyleniyor.
İşte Apple AirPods’un tarihçesi
AirPods kulaklıklar ilk olarak 2016 yılının sonunda, 1. jenerasyonuyla hayatımıza girmişti. Daha sonra ise 2019 yılının Mart ayında, kablosuz şarj özelliğine sahip kutusu da bulunan 2. nesil AirPods’la tanışmıştık. Yine 2019’un Ekim ayında AirPods Pro satışa çıkmıştı. AirPods ailesinin en yeni üyesi AirPods Max ise Aralık 2020’de çıktı.
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