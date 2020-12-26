Apple, App Store komisyon oranlarını düşürmeye başladı!

Apple, %15’e indirilen App Store komisyon oranının, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe gireceğini belirten e-postaları ilgili kişilere göndermeye başladı.

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Apple, geliştiricileri teşvik ediyor

Kısa süre önce Apple, uygulama satışlarından ve uygulama içi satın alımlarından her yıl 1 milyon dolara kadar net gelir elde eden geliştiriciler için App Store komisyon oranını %15’e düşüren Küçük İşletme Programı’nı duyurmuştu. 1 milyon dolar eşiğini aşan geliştiriciler için ise hala Apple’ın standart %30 komisyon oranı geçerli olacak.

Bu haftanın başlarında Apple, şartlara uyan geliştiricilere programa kabulleri hakkında e-posta göndermeye başladı ve %15’e indirilen komisyon oranının 1 Ocak 2021’de yürürlüğe gireceğini belirtti. Buradan da anlaşıldığı gibi Apple, komisyon değişikliği yapmak için uzun süre beklemeyecek. Hatta şu an bazı geliştiriciler kazançlarına uygulanan %15 oranını görmeye başlamış durumda.

İndirimli oran üzerinden komisyon vermeye başlayan geliştiricilerden arasında, iPhone için Tesla araç uygulamasının geliştiricisi Nikola ve Mac için fotoğraf düzenleme uygulaması olan ImageFramer’ın yapımcısı Jacob Gorban bulunuyor.

Fortnite’ın üreticisi Epic Games, geçtiğimiz aylarda geliştiricilerden oldukça fazla komisyon aldığını iddia ederek Apple’a dava açmıştı. Suçlamaların ortasında kalan Apple tamda bu sırada App Store uygulamaları üzerindeki komisyon baskını azaltmak için Küçük İşletme Programı’nı duyurmuştu.

Apple, programın App Store geliştiricilerinin “büyük çoğunluğuna” fayda sağlayacağını söylüyor. Detaylı bilgi için Apple’ın web sitesine giderek, geliştiricilerin kayıt sürecini de başlatabilecekleri Küçük İşletme Programı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.