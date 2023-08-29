Küresel akıllı telefon pazarındaki rekabet giderek artarken, markalar farklı cihazlarla ürün ekosistemlerini genişleterek daha fazla kullanıcı çekmeye çalışıyor. Bu bağlamda akıllı saatler de önemli bir rol oynuyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapor, Hintli akıllı saat markalarının büyüme konusunda önemli adımlar attığını gösteriyor. Apple gibi büyük şirketler ise akıllı telefon pazarında kan kaybetmeye başladı! Dengeler değişiyor mu?!

Hintli Akıllı Saat Markaları, Küresel Pazarda Büyümeye Devam Ediyor!

Counterpoint tarafından yayınlanan rapora göre, küresel akıllı saat sevkiyatları önceki çeyreklere göre, bu çeyrekte %11 oranında arttı. Bu artışın temel kaynağı ise Hindistan’daki satışlar oldu. Bölgedeki akıllı saat satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarak %34’lük bir pazar payına ulaştı. Ancak Kuzey Amerika, Çin ve diğer bölgelerde hafif düşüşler görüldü.

Rapora göre, Apple’ın pazar payı %27’den %22’ye düşerken, Huawei %10’luk pazar payı elde etti. Yine de Apple buradaki liderlik konumunda olmaya devam ediyor. Huawei’nin ise özellikle Çin pazarında gösterdiği büyüme dikkat çekici. Diğer bir dev Samsung ise %19’luk bir düşüş yaşadı. Samsung’un sevkiyatlarında yaşanan düşüş, Apple ve Huawei gibi rakiplerin artan rekabetine bağlanıyor.

Samsung için bu düşüş ilginç, zira firma kısa süre önce tanıtılan Galaxy Watch 6 serisiyle birçok sorundan arınmış bir seri ortaya koymuştu. Ancak görünen o ki, kullanıcılar pil konusunda sorun yaşayan tam teşekküllü akıllı saatler yerine, akıllı fitness takipçileriden hallice olan akıllı saatlere yöneliyor.

Bu süreçte Hint markaları ise inanılmaz bir pazar payına ulaşmış durumda. Özellikle Noise ve Fire-Boltt, yıllık bazda %86 ve %70 büyüme kaydetti. Fire-Boltt, uygun maliyetli akıllı saatlerle genişlemeye odaklanarak pazar payını artırdı. Bu markaların sunduğu çeşitli renk ve tasarımlardaki akıllı saatler, geniş bir tüketici kitlesine hitap ediyor.

Genel olarak, akıllı saatlerin pazarındaki bu büyüme, markaların farklı pazarlarda uygun fiyatlı ve çeşitli seçenekler sunarak kullanıcıları kendilerine çekme stratejisinin bir sonucu olarak görülüyor. Rekabetin artmasıyla birlikte, markaların farklılaşma ve yenilikçi özellikler sunma çabalarının sürmesi bekleniyor.

Bununla beraber, birçok firma her geçen gün akıllı saat pazarına yeni modeller sunuyor. Apple’ın, Eylül ayında iPhone 15’lerle beraber yeni Apple Watch Serires 9 ve Apple Watch Ultra’yı tanıtması beklenirken, Samsung kısa süre astronomi meraklıları için özelliştirişmiş Galaxy Watch 6 Classic modelini piyasaya sürdü. Oppo ise birkaç saat önce Oppo Watch 4 Pro modeliyle pazara bomba gibi düştü.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı saat pazarının geleceği parlak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!