Apple, AirTag Güvenlik Kılavuzunu Açıkladı

Apple, şirketin AirTag cihazlarıyla ilgili süregelen endişeler arasında güncellenmiş bir güvenlik kılavuzu yayınladı.

Şirket, güvenlik portalını pazartesi günü sessizce yayınladı. Kişisel Kullanıcı Güvenliği Kılavuzu, insanların kendilerini ve verilerini nasıl güvende tutabilecekleri konusunda tavsiyeler sunuyor.

AirTag’ler, Apple’ın güçlü ‘Find My’ ağını kullanarak kaybolan öğeleri bulmak için tasarlanmıştır. Anahtarlara veya cüzdanlara takılabilen küçük düğme şeklindeki parçalardır. Ancak birçok kuruluş daha önce AirTag’lerin insanları izlemek için kötüye kullanıldığına dair kanıtlar bulmuştu.

Apple’ın yeni Kişisel Kullanıcı Güvenliği Kılavuzu, “teknolojinin etkin olduğu suistimal, takip veya taciz konusunda endişe duyan veya bunları deneyimleyen” kişilere destek sunuyor. Kılavuz, kullanıcıların kendilerini nasıl koruyabileceklerine ilişkin “adım adım” talimatlar sunduğunu söylüyor.

AirTags bölümü, kullanıcılara istenmeyen bir AirTag (iPhone ekranında görünen bir bildirim) konusunda uyarılırlarsa ne yapmaları gerektiğini gösteriyor. Ayrıca size ait olmayan bir AirTag duyarsanız veya bulursanız ne yapmanız gerektiğini açıklıyor. Kılavuz, Android kullanıcılarına, kullanıcıları AirTag’lere karşı uyarmaya yardımcı olacak bir uygulamayı nasıl indirebileceklerini gösteriyor.

Geçen hafta, birkaç kadının AirTags’in bilgisi dışında onları takip ettiği bildirildi. Bir kadın, çantasının içine bantlanmış bir AirTag bulduğunu söyledi.

Electronic Frontier Foundation’da Siber Güvenlik Direktörü Eva Galperin şunları söyledi: “Çalınan öğeleri izlemek için yararlı bir öğe yaratırsanız, o zaman aynı zamanda takip için mükemmel bir araç yaratmış olursunuz”.

Apple, insanları korumak için birkaç güvenlik önlemi oluşturduğunu, ancak zaman içinde AirTag’leri daha da güvenli hale getirmenin yollarını aradığını söyledi. Tile gibi AirTag’lere benzer izleme ürünleri, insanları izlemeye karşı koruma sağlamaz. Ancak Tile bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Apple, Nisan 2021’de AirTag’i piyasaya sürdüğünde, “insanları değil öğeleri izlemek için” tasarlandıklarını açıkça belirtmişlerdi.

Kılavuz ayrıca kullanıcılara, aşağıdakiler dâhil olmak üzere Apple ürünlerinin gizliliği ve güvenliği korumak için nasıl kullanılabileceğini gösteriyor:

Birinin daha önce kendileriyle paylaşılan konum verilerine erişimi nasıl kaldırılır

Eve güvenli bir şekilde vardığınızda bir arkadaşınıza otomatik olarak nasıl haber verilir

Acil SOS nasıl devreye alınır

Bir Apple sözcüsü ise şunları söyledi: “Müşteri güvenliğini çok ciddiye alıyoruz ve AirTag’in gizliliğine ve güvenliğine bağlıyız”.