Apple AirPower şarj istasyonundan vazgeçti!

Apple Airpower üretimini iptal ettiğini duyurdu. Teknoloji basınına bomba gibi düşen haberin, Apple hayranlarını üzdü. Teknolojinin gelişmesiyle, gündelik hayatta kullandığımız birçok ürünü şarj eder duruma geldik. Bu durum pek çoğumuzun hoşuna gitmese de hayatımızı kolaylaştırdığı düşüncesi hakim. Şarj edilecek bu kadar fazla ürün olunca, son dönemin gözdesi olan kablosuz şarj istasyonlarının üretimi de firmaların önceliği haline geldi.

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Apple AirPower şarj istasyonu hayal oldu

AirPower kablosuz şarj istasyonu, Apple hayranları tarafından uzun süredir bekleniyordu. Ancak yapılan açıklama ile hayaller bir kez daha suya düştü. Apple Airpower üretiminden vazgeçti. Aynı anda Iphone, Airpods ve Apple Watch şarj etmeyi bekleyen kullanıcılar, ya başka markaları tercih edecek ya da Apple’ın bu konudaki atılımlarını bekleyecek.

Apple’dan özür açıklaması

Apple AirPower hakkında yapmış olduğu açıklamada ; “AirPower için çok caba harcadıktan sonra yüksek beklentiyi karşılayamayacağını anlayıp, bu projeyi iptal etmeye karar verdik. Bu lansmanı dört gözle bekleyen müşterilerden özür dileriz.”

Apple bunu ilk kez yapmıyor

Apple tarafından yapılan “Özür açıklaması” yakında zamanda The Wall Street Journal’da yayımlanan makaleye göre Apple’ın MacBook’larda kullanılan kelebek klavyeleriyle ilgili güvenilirlik sorunlarına değinmediğini. Buna karşılık Apple, yine kullanıcılarından özür dilediğini akıllara getirmişti.

AirPower kablosuz şarj istasyonuna dönersek, Apple bu teknolojideki (kablosuz şarj istasyonu) atmış olduğu geri adım şüphesiz herkesi şaşırttı. Günümüzde yaşanan teknoloji devlerinin savaşında bundan sonraki adımları hem kendileri hem de kullanıcıları için büyük önem taşıdığını söylesek yanlış olmaz.