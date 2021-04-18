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WhatsApp, 15 Mayıs’a kadar yeni kuralları onaylamayanları kısıtlayacak!
Popüler iletişim uygulaması WhatsApp, kullanıcıların hizmeti kullanmaya devam etmek için yeni kuralları kabul etmesi gerektiğini hatırlattı. Uygulamanın resmi destek sayfasında yayınlanan bir mesajda geliştiriciler, 15 Mayıs’a kadar yeni gizlilik politikasını kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarına ne olacağı hakkında bilgiler verdi.
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15 Mayıs’a kadar WhatsApp gizlilik politikasını kabul etmeyen hesaplara ne olacak?
Yayınlanan duyuruda, “Değişikliklere aşina olmanız amacıyla yeni kuralların benimsenmesi için verdiğimiz süreyi 15 Mayıs’a uzatmıştık. Verilen zamana kadar yeni politikaların kabul edilmemesi halinde WhatsApp hesabınız silinmeyecektir. Ancak değişiklikler kabul edilene kadar hesabınızın işlevselliği sınırlandırılacaktır. Kısa bir süre için bildirimleri ve aramaları alabileceksiniz. Fakat uygulamada mesaj okuyup gönderemeyeceksiniz.” sözlerine yer verildi. Bu da demek oluyor ki kullanıcılar, messenger özelliklerinden faydalanmak için yeni kuralları kabul etmek zorunda. Kullanıcılar, bu gelişmeyle birlikte eski mesaj ve hesap raporlarını 15 Mayıs’a kadar dışa aktarmalı. Aksi takdirde bu mesajlara hiç ulaşamama riski mevcut.
WhatsApp, hesaplarını silmek isteyen kullanıcıları bunun geri dönülemez olduğu konusunda uyardı. Herhangi bir silme işlemi, yedek, kopya ve tüm mesaj geçmişini kalıcı olarak silecektir. Bu nedenle bunun kararı iyi verilmelidir. WhatsApp’ı kullanmanın yeni şartı, bu uygulamanın Facebook ile veri alışverişi yapmasını onaylamaktan geçiyor. Başlangıçta, bu kuralların yılın başından itibaren getirilmesi planlanmaktaydı. Ancak bu haber, tüm dünyadaki kullanıcıların uygulamaya tepki göstermesine neden oldu. Hatta bazı kullanıcılar, diğer iletişim uygulamalarını yüklemeye başladı. Kullanıcıların bu tepkisi, gizlilik politikasındaki bu değişikliğin ertelemesine yol açtı. WhatsApp, 15 Mayıs tarihine kadar kullanıcılara süre verdi ve şimdi de bu süre dolmak üzere.
WhatsApp’ın tartışmalı gizlilik politikası nedeniyle kullanıcılar, bu uygulamaya alternatif yeni bir uygulama arayışına girdiler. Bu arayış içinde, WhatsApp’a en iyi alternatif uygulamalardan biri de Signal’dir. Bu uygulama, WhatsApp krizinin ardından Elon Musk tarafından da beğeni almıştı. Yoğun tartışmaların ardından WhatsApp, yeni gizlilik politikasının uygulanmasını 15 Mayıs tarihine erteledi. Ancak yakın tarihe geldiğimizde kullanıcılar, artık Signal’i her zamankinden daha fazla kullanmaya başladı. GulfNews’e göre Signal, yılın ilk çeyreğinde hem indirmeler hem de aylık aktif kullanıcı sayısı ile dünya çapında en hızlı büyüyen uygulama oldu.
Signal haricinde WhatsApp’a alternatif olan başka hangi uygulamalar var?
WhatsApp’a alternatif olarak kullanılan bir başka uygulama ise Telegram‘dır. Telegram, WhatsApp’tan daha zengin içeriğe sahip ancak WhatsApp kadar basit bir kullanıma sahip değil. Fakat Telegram’ın özelliklerine aşina olan kullanıcılar, bu özelliklerin ne kadar kullanışlı olduğunu biliyorlar. Telegram, yayınlanan rapora göre indirme sıralamasında üçüncü sırada. Bununla birlikte aktif kullanıcılar, Telegram platformu üzerinde çok daha fazladır. Paylaşılan analitiğe göre Telegram, aylık aktif kullanıcı sayısı sıralamasında dünya çapında ikinci sırada.
WhatsApp’ın düşüşe geçmesi halinde yeni lider hangi uygulama olacak?
Signal, fotoğraflarınızı kırpmanıza ve çevirmenize olanak sağlayan yerleşik bir görüntü düzenleme aracına sahiptir. Uygulamanın modern görünmesini sağlayan ve kullanıcı deneyimine olumlu etki eden karanlık modun bulunması da oldukça önemli. Ayrıca uygulamanın genel hızına bakıldığında rakiplerine göre oldukça hızlı olduğu da söylenebilir. Uygulama, şu anda Google Play Store’da 4,5 yıldızla 50.000.000’dan fazla yüklemeye sahip. Öte yandan Telegram, WhatsApp’ın gizlilik politikası tartışmasından önce de kullanılmaktaydı. Dolayısıyla Signal’a göre çok daha popüler bir uygulama.
Telegram, 200.000’e kadar üye ile grup sohbeti yapılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca grupları yönetmek için kullanışlı olabilecek botlar da mevcut. Bununla birlikte Telegram‘da ilgi alanlarınızla ilgili gruplar ve topluluklar bulabilmeniz de mümkün. Bu iki uygulama arasından hangisinin kazanacağı belli değil. WhatsApp, liderliğini korumaya devam mı edecek? Yoksa katı politikasını sürdürmeye devam edip bu iki uygulamaya liderliği bırakacak mı? Bu sorunun cevabını 15 Mayıs tarihinde sona erecek gizlilik politikası süresi ile daha net bir şekilde göreceğiz.
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Dizi/Film/Kitap
Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti!
Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti. Firma Yüzüklerin Efendisi evrenin de geçen büyük bir çok oyunculu oyun ile hayranlarını karşılamak istiyordu. Ancak görünüşe göre planlar suya düştü. Bloomberg‘de ortaya çıkan habere göre firma, uzun yıllardır planladığı oyunu çıkarmaktan vazgeçti. Tencent ile anlaşamayan firma, oyuna devam etmeme kararı aldı. Böylelikle Amazon‘un oyun dünyasındaki kötü şansı da bir nevi devam etmiş oldu.
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Amazon Yüzüklerin Efendisi oyunundan vazgeçti!
Film dünyası ile video oyunları uzun bir süredir oldukça içli dışlı. Birbirlerinden içerikler alarak eser çıkartan bu iki sektör, hayranlarını karşısına bir süre daha yeni yapımlar çıkaracak gibi gözüküyor. Her ne kadar oyun dünyasında film dünyasından gelen içerik sayısı artsa da bazen işler yolunda gitmiyor. Uzun süredir oyun dünyasında yer edinmek isteyen Amazon, bir türlü hedeflerine ulaşamadı. Firma birçok farklı içerik ile oyun dünyasının içine girmeye çalışıyordu. Twitch ile oyun yayıncılığı konusunda çığır açan firma, en sonda Luna servisi ile, buluttan oyun oynatan platformlar arasında yer aldı. Ancak tüm bu geliştirmelere rağmen firma oyun dünyasının gerek şartı olan video oyunlarından da vazgeçmiş değil. Bugüne kadar dört adet oyun çıkaran firma, bir türlü istenileni veremedi. Kötü şansını kırmak için büyük bir işin altına imza atmaya hazırlanan firma, Yüzüklerin Efendisi oyunu ile oyuncuları karşılamak istiyordu. Ancak görünüşe göre firma bu konuda da eli boş dönecek.
Bloomberg’de yer alan habere göre, Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti. Firma bilindiği üzere oyunu, Leyou Technologies firması ile geliştiriyordu. Ancak LeyouTechnologies’in Tencent tarafından satın alınması işleri aksattı. Konuyla alakalı Tencent ile görüşen Amazon, istediği sonucu alamadı ve merakla beklenen oyun iptal oldu. Bloomberg‘e konuşan Amazon yetkilisi, görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle, projeyi devam ettiremezdik dedi. Ayrıca ismi açıklanmayan yetkili, Tencent‘in Leyou Technologies ile yapılan anlaşma şartlarına uymak istememesinin sorun oluşturduğunu açıkladı. Tabi ki konuşulan şartlar açıklanmazken, iki firmanın anlaşamaması Yüzüklerin Efendisi hayranlarını üzdü. Zira son dönemlerde film serisi ile alakalı büyük bütçeli oyun piyasaya çıkmadı. Projenin iptalinin ardından Amazon, Yüzüklerin Efendisi oyununu geliştiren ekibi de farklı projelere yönlendirdi.
Amazon oyun dünyasında bir türlü tutunamıyor!
Amazon‘un geliştirmeyi planladığı Yüzüklerin Efendisi oyunu çok oyunculu olacaktı. MMO kategorisinde yer alması planlanan oyun, iptal olmasının ardından, hayranları üzdü. Beklentinin yüksek olduğu oyunun birden iptal olması da oyun dünyası genelinde şaşkınlıkla karşılandı. Bununla birlikte Amazon’un da oyun dünyasında işleri yolunda gitmiyor. Firma özellikle çok oyunculu oyunlarda bir türlü bekleneni veremiyor. 2018 yılında Breakaway oyunu ile oyuncuları karşılamak isteyen firma, ne yazık ki bu oyunu da iptal etmek zorunda kalmıştı. Ardından Crucible isimli oyunu geliştiren firma, oyunu çıkartmayı başarsa da, daha sonradan aldığı negatif yorumlar nedeniyle oyunu olduğu gibi bıraktı. An itibariyle New World isimli bir diğer çok oyunculu yapımı geliştiren Amazon, bu oyunu da erteleme kararı aldı. 2014 yılında kurulan Amazon Games Studio, bu zamana kadar hala büyük bir oyun geliştirebilmiş değil. Firma büyük yatırımlara rağmen çıkardığı bir oyunu da iptal etti. Şimdi gözler yakında çıkması planlanan New World isimli oyunda. Firma önümüzdeki süreçte oyun dünyasına düzgün bir şekilde girmeyi hedefliyor. Bakalım bu yönde atılan adımlar olumlu sonuç verecek mi merakla takip ediyor olacağız.
Oyun dünyasında başarılı olamayan Amazon, Yüzüklerin Efendisi film serisi için başka içerikler geliştirmeye devam ediyor. Firma aynı evrende geçecek dizi için çalışmalarını sürdürüyor. Oldukça büyük beklentileri olan yapım, tarihin en pahalı dizisi olacak. Amazon, dizi için şu ana kadar 465 milyon dolar harcadı. Tabi bu harcamanın içerisinde 250 milyona alınan Yüzüklerin Efendisi film hakları da yer alıyor. Daha önceki rekor ise 100 milyon dolar ile Game of Thrones‘a aitti. OrtaDünya’da geçecek olan dizi bu yıl içerisinde izleyicisinin karşısına çıkacak. Ayrıca Amazon Prime üyeleri diziyi ilk günden itibaren sorunsuzca izleyecekler. Bakalım merakla beklenen dizi beklentilerin üzerine çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Sosyal Medya
Feels karşınızda | Bildiğiniz flört uygulamalarını unutun!
Feels özellikle son dönemlerde oldukça popüler olan flört uygulamalarından biri. Aynı zamanda bildiklerimizden oldukça farklı bir tarza sahip. Yaratıcılık ve hayal gücünüzle yönetebildiğiniz bir hesaba sahisiniz. Sağlıklı ve baskısız etkileşimler sunmayı amaçlıyor. Feels, sağa sola kaydırmalı klasik flört görünümü sunmuyor. Bunun yerine hikaye kartlarından oluşan bir profil karşımıza çıkıyor.
Her şeyden önce artık çoğu sosyal medya uygulaması birbirinden izler taşıyor. Temelinde buluşma–flört uygulaması olarak görünse de kullanım tarafında Feels farklılıklar sunuyor. Bunlardan en önemlisi Instagram ve Tinder’da gördüğümüz kaydırmalı profil geçişleri tarafındaki farklılıklar. TikTok ya da Snapchat tarzına daha çok benzeyen uygulama şu ana kadar 100.000 kullanıcıya ulaşmış durumda. Odak noktası olarak Fransız pazarı olsa da uygulama daha geniş bir piyasayı hedefliyor.
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Farklı hissettiren uygulama Feels
Kendisini “buluşma karşıtı uygulama” olarak şekillendiren Feels temelinde bir flört uygulaması. Profillere tepki verebiliyorsunuz ve elbette sohbet edebiliyorsunuz. Elbette kafanıza uygun bulduğunuz insanlarla randevuya çıkabilmeniz mümkün. Buradaki fark Feels’in uygulama arayüzünde yatıyor. Fotoğraflar, videolar ve önceden yazılmış sorulara verilen yanıtlardan oluşan bir profiliniz olacak. Ekranın sol veya sağ tarafına dokunarak bir profile göz atabileceksiniz. Henüz fotoğraf ve video tarafında yeterince düzenleme aracı olmasa da yakın zamanda bu sorun aşılabilir.
Hala profiller arasında geçiş yapmanız gerekiyor ancak kaydırma şeklinde değil. Farklı bir animasyon bizleri karşılıyor. Premium abonelik tarafında ise 9.49$ gibi bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Bu tarz bir uygulamanın popülaritesi kullanımına doğrudan etki ediyor. Ne kadar fazla kullanıcı olursa o kadar fazla yeni insan kazanabiliyor.
Rakiplerine göre şansı var mı?
Tinder, Bumble v Hinge gibi çok köklü rakiplere sahip olsa da Feels hem farklı tarzıyla hem de bulunduğu pazar itibariyle geleceği hedefliyor. Şu anda yalnızca iOS platformu üzerinde kullanıma açık olan uygulama yakın zamanda Play Store üzerinden de kullanılabilecek. Diğer yandan Tinder bu uygulamalar arasında en popüleri ve en çok duyduğumuz uygulama. Günde 1.6 milyar Tinder kaydırma işlemi yapılıyor ve yaklaşık 20 milyar eşleşme oluyor. Uygulama marketi istatistiklerine baktığımızda ise Premium hesap olarak yine üst sıralarda karşımıza çıkıyor. En çok Amerika’da kullanıcısı bulunuyor. 10 milyar $ üzerinde şirket değeri var ve ana şirketi olan Match Group 18.6 milyar $ değeri geçmiş durumda. Tüm bu istatistiklere baktığımızda Feels’in girdiği pazarın ne kadar büyük olduğu ortaya çıkıyor. Rekabet elbette kaçınılmaz. Rakiplerinizden farklı şeyler sunduğunuz ve kullanıcıların ilgisini çektiğiniz takdirde başarı kaçınılmaz oluyor.
Pandemi dönemiyle birlikte insanlar bu tarz uygulamalara eskiye göre daha sıcak bakmaya başladı. Bu durum yakın zamanda daha fazla randevu ve flört uygulaması göreceğimiz anlamına geliyor.
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Uzay - Bilim
SpaceX, 3 Milyar Dolar’lık NASA kontratını kaptı!
SpaceX, son yılların uzay denilince ilk akla gelen markalarından. Her ne kadar gündeme sık sık gelmesinde kurucusu Elon Musk’ın büyük payı olsa da, firmanın alanındaki başarısı da göz ardı edilemez. Zira, şirket, uzay yolculuğundan uydu fırlatmaya; roket ve uzay aracı üretimden çeşitli uydudan internet servislerine kadar geniş bir alanda hizmet veriyor. SpaceX’in bu seferki gündeme gelme sebebi ise büyük bir ihale. Öyle ki, şirket NASA’nın amacı Ay’a 50 yıl aradan sonra ilk kez insan taşımak olan Artemis Programının taşıyıcı araç ihalesini kazandı. NASA’nın SpaceX’e 3 Milyar ABD Doları ödeyeceği ihale ve Ay’a ilk kez kadın bir astronot indirecek Artemis programının tüm detayları haberimizin devamında…
SpaceX, Bezos’un Blue Origin’ini yendi ve ihaleyi kazandı
Aslında, devlerin yarışı geçtiğimiz sene başladı. Öyle ki, NASA, Ay’a 50 yılı aşkın aradan sonra insan götürecek Artemis projesinin taşıyıcı uzay aracı için üç finalisti açıklamıştı. Bu firmalar sektörün devleri Dynetics, Elon Musk’ın SpaceX’i ve Jeff Bezos’un Blue Origin’iydi. SpaceX, diğer iki firmadan da çok daha uygun bir teklif sunmuştu. Zira, Musk’ın şirketinin teklif Dynetics’in yarısı ve Bezos’un firmasının dörtte biriydi. Bu faktör NASA’nın dünkü kararına ne kadar etki etti bilinmez fakat SpaceX güçlü iki rakibini solladı ve yarışın kazananı oldu.
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NASA, sözleşme karşılığı SpaceX’e 2.89 Milyar ABD Doları ödeyeceğini açıkladı. İhalenin sonucunun belli olmasından sonra konuşan NASA Keşifler Departmanı Başkanı Kathy Lueders, “Devletimizin parası için en iyi değeri sunan firmayı seçtik.” dedi. SpaceX ise bu ücretin karşılığında NASA’ya Artemis programı için bir adet Starship uzay aracı ve bu araçla iki yolculuk sağlayacak. Bu yolculuklardan ilki deyim yerindeyse insansız bir test sürüşü olacak. Starship’in denemesinin yapılacağı bu yolculukta, araç Ay’ın yüzeyine inip geri dönecek. İkinci yolculuk ise görevin kendisi olacak. Yani, Artemis Programının uzun bir aradan sonra Ay’a ilk insanı indireceği uçuş.
NASA neden Starship’i tercih etti? İhaleyi kazanan Starship’i yakından tanıyalım
SpaceX’ in Starship’ini, Dynetics ve Blue Origin gibi dişli rakiplerin karşısında ne öne çıkardı? NASA yetkililerinin açıklamalarına göre Starship’in rakiplerine göre birkaç önemli avantajı vardı. Bu avantajların en başta gelenleri ise astronotlar için geniş kabin alanı, iki adet airlock (hava hücresi) ve yüksek yük taşıma kapasitesi (kargo alanı). NASA’ya göre son madde özellikle önemliydi çünkü yüksek kapasite Ay’dan Dünya’ya birçok örnek getirebilmek anlamına geliyordu. Bunlara ek olarak, NASA, aracın inovatif dizaynını da beğendiğini söyledi. Tabi, her ne kadar NASA’nın ağzından duymasak da, fiyatın da önemli bir faktör olduğunu göz önüne almak lazım. Hatırlayacağınız üzere, yazımızın başında SpaceX’in çok daha uygun bir fiyat sunduğunu söylemiştik. Bunun üstüne, NASA’nın bütçe sıkıntılarından proje hedefini ertelediğini de düşününce, tercihte fiyatın etkili olduğunu söylemek mümkün.
İhalenin kazananı ,öyle ya da böyle, belli. Gelin devlerin savaşından galip çıkan Starship uzay aracını yakından inceleyelim. ‘Musk’ın gözbebeği’ diyebileceğimiz Starship beş yılı aşkın bir süredir geliştiriliyor. Hatta, Musk bu sürecin finansmanını dışardan destek almadan kendi sağlamakta. Starship’in var olma nedeni ise çok basit. Musk, bu aracı meşhur Mars’ta koloni kurma hayali için inşa ediyor. Ancak görünen o ki, Starship’in ilk yıldızlar arası yolculuğu Ay’a olacak. Tam anlamıyla bir “neye niyet neye kısmet” durumu. Teknik tarafta ise; Starship, tamamıyla tekrar kullanılabilir ve Super Heavy denilen sınıfta yer alan bir uzay aracı. İkinci aşamasında kargo alanı ve yolcu kabinini barındıran araç, hala geliştirme aşamasında. Bunlara ek olarak, Artemis programında aracın NASA için özel bir versiyonu yer alacak. Ayrıca, NASA’nın Orion sistemi de Starship’e görevde eşlik edecek.
Görevimiz, yeniden, ay: Artemis Programı
Aslında, Artemis Programı çok da eski değil. İki sene önce Trump yönetiminde açıklanan programın amacı Ay’a insan götürmek. Ayrıca, programın diğer bir amacı ise Ay’da bir merkez kurmak. Tabi, asıl hedefin bu yolculuktan deneyim edinip Mars’a gitmek olduğunu da ekleyelim. NASA, programda görev alacak 18 astronotu geçtiğimiz sene içinde seçti. Hatta, bu astronotlar bir yılı aşkın süredir NASA’nın Florida eyaletindeki tesislerinde eğitim görmekte. Programla belki de en güzel detaylardan biri ise Ay’a ayak basacak ilk kadın astronotu barındırması. NASA yetkilileri, bunun kadın hakları için önemli bir adım olduğunu düşünüyor.
Program açısından şu an için her şey yolunda gitse de, bazı sıkıntılar da yok değil. Öyle ki, program maddi açıdan biraz sıkıntıda. NASA, programın hedefi olan 2024 yılında Ay’a gitmek için bu sene itibariyle 3.3 Milyar ABD Dolar’ına ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ancak, devletten bu rakamın sadece dörtte birini alabildi. Bunun üzerine ise NASA’ya göre 2024 hedefi artık gerçekçi değil. Bakalım SpaceX’in de katılımıyla işler değişecek mi…
Kaynak: ArsTechnica, NPR
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