WhatsApp, 15 Mayıs’a kadar yeni kuralları onaylamayanları kısıtlayacak!

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Popüler iletişim uygulaması WhatsApp, kullanıcıların hizmeti kullanmaya devam etmek için yeni kuralları kabul etmesi gerektiğini hatırlattı. Uygulamanın resmi destek sayfasında yayınlanan bir mesajda geliştiriciler, 15 Mayıs’a kadar yeni gizlilik politikasını kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarına ne olacağı hakkında bilgiler verdi.

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15 Mayıs’a kadar WhatsApp gizlilik politikasını kabul etmeyen hesaplara ne olacak?

Yayınlanan duyuruda, “Değişikliklere aşina olmanız amacıyla yeni kuralların benimsenmesi için verdiğimiz süreyi 15 Mayıs’a uzatmıştık. Verilen zamana kadar yeni politikaların kabul edilmemesi halinde WhatsApp hesabınız silinmeyecektir. Ancak değişiklikler kabul edilene kadar hesabınızın işlevselliği sınırlandırılacaktır. Kısa bir süre için bildirimleri ve aramaları alabileceksiniz. Fakat uygulamada mesaj okuyup gönderemeyeceksiniz.” sözlerine yer verildi. Bu da demek oluyor ki kullanıcılar, messenger özelliklerinden faydalanmak için yeni kuralları kabul etmek zorunda. Kullanıcılar, bu gelişmeyle birlikte eski mesaj ve hesap raporlarını 15 Mayıs’a kadar dışa aktarmalı. Aksi takdirde bu mesajlara hiç ulaşamama riski mevcut.

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WhatsApp, hesaplarını silmek isteyen kullanıcıları bunun geri dönülemez olduğu konusunda uyardı. Herhangi bir silme işlemi, yedek, kopya ve tüm mesaj geçmişini kalıcı olarak silecektir. Bu nedenle bunun kararı iyi verilmelidir. WhatsApp’ı kullanmanın yeni şartı, bu uygulamanın Facebook ile veri alışverişi yapmasını onaylamaktan geçiyor. Başlangıçta, bu kuralların yılın başından itibaren getirilmesi planlanmaktaydı. Ancak bu haber, tüm dünyadaki kullanıcıların uygulamaya tepki göstermesine neden oldu. Hatta bazı kullanıcılar, diğer iletişim uygulamalarını yüklemeye başladı. Kullanıcıların bu tepkisi, gizlilik politikasındaki bu değişikliğin ertelemesine yol açtı. WhatsApp, 15 Mayıs tarihine kadar kullanıcılara süre verdi ve şimdi de bu süre dolmak üzere.

WhatsApp’ın tartışmalı gizlilik politikası nedeniyle kullanıcılar, bu uygulamaya alternatif yeni bir uygulama arayışına girdiler. Bu arayış içinde, WhatsApp’a en iyi alternatif uygulamalardan biri de Signal’dir. Bu uygulama, WhatsApp krizinin ardından Elon Musk tarafından da beğeni almıştı. Yoğun tartışmaların ardından WhatsApp, yeni gizlilik politikasının uygulanmasını 15 Mayıs tarihine erteledi. Ancak yakın tarihe geldiğimizde kullanıcılar, artık Signal’i her zamankinden daha fazla kullanmaya başladı. GulfNews’e göre Signal, yılın ilk çeyreğinde hem indirmeler hem de aylık aktif kullanıcı sayısı ile dünya çapında en hızlı büyüyen uygulama oldu.

Signal haricinde WhatsApp’a alternatif olan başka hangi uygulamalar var?

WhatsApp’a alternatif olarak kullanılan bir başka uygulama ise Telegram‘dır. Telegram, WhatsApp’tan daha zengin içeriğe sahip ancak WhatsApp kadar basit bir kullanıma sahip değil. Fakat Telegram’ın özelliklerine aşina olan kullanıcılar, bu özelliklerin ne kadar kullanışlı olduğunu biliyorlar. Telegram, yayınlanan rapora göre indirme sıralamasında üçüncü sırada. Bununla birlikte aktif kullanıcılar, Telegram platformu üzerinde çok daha fazladır. Paylaşılan analitiğe göre Telegram, aylık aktif kullanıcı sayısı sıralamasında dünya çapında ikinci sırada.

WhatsApp’ın düşüşe geçmesi halinde yeni lider hangi uygulama olacak?

Signal, fotoğraflarınızı kırpmanıza ve çevirmenize olanak sağlayan yerleşik bir görüntü düzenleme aracına sahiptir. Uygulamanın modern görünmesini sağlayan ve kullanıcı deneyimine olumlu etki eden karanlık modun bulunması da oldukça önemli. Ayrıca uygulamanın genel hızına bakıldığında rakiplerine göre oldukça hızlı olduğu da söylenebilir. Uygulama, şu anda Google Play Store’da 4,5 yıldızla 50.000.000’dan fazla yüklemeye sahip. Öte yandan Telegram, WhatsApp’ın gizlilik politikası tartışmasından önce de kullanılmaktaydı. Dolayısıyla Signal’a göre çok daha popüler bir uygulama.

Telegram, 200.000’e kadar üye ile grup sohbeti yapılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca grupları yönetmek için kullanışlı olabilecek botlar da mevcut. Bununla birlikte Telegram‘da ilgi alanlarınızla ilgili gruplar ve topluluklar bulabilmeniz de mümkün. Bu iki uygulama arasından hangisinin kazanacağı belli değil. WhatsApp, liderliğini korumaya devam mı edecek? Yoksa katı politikasını sürdürmeye devam edip bu iki uygulamaya liderliği bırakacak mı? Bu sorunun cevabını 15 Mayıs tarihinde sona erecek gizlilik politikası süresi ile daha net bir şekilde göreceğiz.