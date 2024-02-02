Apple CEO’su Tim Cook, şirketin yapay zeka (AI) odaklı gelişmelerine dair nadir bir açıklama yaparak, gelecek projeler ve stratejilere ışık tuttu. Cook, bu yılın sonlarında açıklanacak olan çalışmalarının detaylarını paylaşmaktan heyecan duyduklarını belirtti. Bu açıklama, Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde tanıtılması beklenen iOS 18’in, Apple AI ile geleceğinin sinyallerini verdi.

Apple, iOS 18’in şimdiye kadarki en büyük güncellemelerinden biri olacağına inanıyor ve bu güncelleme, büyük ölçüde Apple AI teknolojilerinin sistem genelinde derin entegrasyonunu içerecek. Önceki iOS 17.4 kod referansları, Apple’ın kendi büyük dil modeli olan Ajax kod adını taşıyan yapay zeka teknolojilerini test ettiğini göstermişti.

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Cook, kazanç açıklamasında yaptığı konuşmada, “Geleceğimizi şekillendiren bu ve diğer teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Buna, yapay zeka da dahil olmak üzere muazzam miktarda zaman ve çaba harcıyoruz ve bu yılın sonlarına doğru bu alandaki çalışmalarımızın ayrıntılarını paylaşmaktan heyecan duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler, Apple’ın, Microsoft ve Google gibi rakiplerine karşı AI özellikleri konusunda geride kaldığı eleştirilerine karşı bir yanıt olarak algılandı. Apple’ın sesli asistanı Siri’nin önemli bir güncelleme geçirmesi bekleniyor. Siri’nin modernize edilmiş bir sürümü olan ‘Siri 2.0’, büyük dil modellerine dayanarak yeni ve gelişmiş deneyimler sunabilir.

Apple, aynı zamanda Mesajlar, Apple Music ve diğer uygulamalar aracılığıyla kullanıcılara akıllı yanıtlar ve öneriler sunacak genel AI özelliklerini de genişletmeyi planlıyor. Cook’un yaptığı açıklamalara göre, bu yenilikler ve güncellemeler, iOS, iPadOS, macOS, watchOS ve tvOS’un bir sonraki ana sürümlerinde Haziran ayındaki geliştirici konferansında duyurulacak.

Cook’un belirttiği gibi, bu duyuruların ardından işletim sistemi güncellemeleri sonbaharda kullanıcılara sunulacak. Henüz açıklanmayan WWDC etkinliğinden bahsedilmese de, Cook’un “bu yılın sonlarına doğru” açıklaması, WWDC’nin bu tarih aralığında gerçekleşmesi ihtimalini güçlendiriyor. Apple, teknoloji dünyasındaki liderliğini sürdürme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.