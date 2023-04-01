Son gelen bilgilere göre Apple, TSMC‘nin 2023’te fiyat artışı talebini reddetti Bu karar, iPhone satışlarının düşmesi ve Apple’ın yeni süreç ve teknoloji için fiyatları artırmasını haklı çıkarmasını zorlaştırması nedeniyle alındı. Apple, yeni süreç için zaten ödeme yaptığını ve hayal kırıklığı yaratan iPhone satış performansı göz önüne alındığında daha fazla fiyat artışının haksızlık olacağını düşünüyor. Apple A17 ve Apple M3 yonga setlerinin üretimi bu yüzden tehlikeye girdi.

TSMC’nin 3nm çip üretimiyle yaşadığı mücadeleler, Apple’ın yaklaşmakta olan üst düzey iPhone SoC için performans hedeflerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. TSMC’nin 3nm yongalarının tek müşterisi olan Apple, yarı iletken üretim devinin bir çözüm sunmasını bekliyor. Mevcut durum, iki şirket arasındaki uzun süredir devam eden işbirliği ilişkisini tehlikeye atabilir, çünkü Apple , iyileştirmeler yapılamazsa A17 çipinin performansından ödün vermek zorunda kalabilir.

Performans endişeleri, Apple’ın gelecekteki Mac bilgisayarlar için tasarlanmış M3 SoC’sini de kapsayabilir. TSMC’nin 3nm işlemi Apple’ın beklentilerini karşılayamazsa, M3 SoC benzer şekilde bir performans düşüşü yaşayabilir.

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Sektördeki uzmanlar, Apple’ın ham performans yerine A17 Bionic ve M3 yongaları için enerji verimliliğine öncelik vermeyi seçebileceğini düşünüyor. Bu, TSMC’nin 3nm süreciyle devam eden zorluklara yanıt olarak stratejik bir değişim olacaktır. Bununla birlikte, TSMC’nin mevcut verimliliği göz önüne alındığında, kısa vadede herhangi bir önemli değişiklik olası görünmemektedir.