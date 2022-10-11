MacRumors‘a göre iPhone 5c, Apple tarafından 1 Kasım’da üretimden kaldırılacak. Mavi, yeşil, pembe, sarı ve beyaz olmak üzere çeşitli renklerde satışa sunulan ilk iPhone olan cihaz, plastik bir tasarıma sahipti.

Yayına göre, iPhone 5c’nin “emekliliğini” belirleyen aynı not, aynı tarihte, Ekim 2014’te 7.9 inç dokunmatik ekran ve hala çok güncel bir dizi özellik ile piyasaya sürülen üçüncü nesil iPad Mini’yi de eski cihaz olarak nitelendirdi.

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10 Eylül 2013’te piyasaya sürülen iPhone 5c, 5s ile birlikte iPhone 5’in yerini aldı, ancak 16GB ve 32GB sürümleri bir sonraki yıl durduruldu. Model, Eylül 2015’te üretimi durdurulana kadar daha basit 8GB versiyonuyla bir yıl daha hayatta kaldı.

Bir Apple ürününün modası geçtiğinde ne olur?

iPhone 5c’nin Ekim 2020’den bu yana zaten “eski ürün” olarak kabul edildiğini ve bu sınıflandırmanın beş yıldan uzun süredir üretilmeyen ancak yedi yıldan daha az süredir üretilen tüm Apple cihazlarını içerdiğini belirtmek önemlidir. Bu cihazlar, parça bulunması koşuluyla, resmi servislerde hala bir tür destek ve onarım almaktadır.

“Eski ürünler” yedi yıldan daha uzun bir süre önce üretimden kaldırılmış olanlardır. Bu durumda, şirket artık istisnasız olarak donanıma herhangi bir yardım sağlamamaktadır. Bu da yetkili satıcıların bu cihazlar için yedek parça siparişi dahi veremeyeceği anlamına geliyor.