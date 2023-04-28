Yayınlanan son raporlar, TSMC’nin en büyük müşterisi olan Apple’ın 3nm yonga talebini karşılamakta zorlandığını gösteriyor. Apple cephesinin bu yıl için TSMC’nin tüm 3nm üretimini tamamen kendine ayırdığı ve 3nm A17 Bionic yonga setlerini iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra ile piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor. Bu, diğer telefon üreticilerinin en son teknolojiyi elde etmek için mücadele edebileceği anlamına geliyor! Bu sene Android telefon üreticileri eski işlemcileri kullanmak zorunda kalabilir!

Üretim İçin Hat Başına 20.000 Dolar Fiyat Biçiliyor! TSMC ve Apple Çaresiz!

Geçtiğimiz günlerde sizlerle iPhone 15 serisinin fiyatlarında yüzde 20’ye varan artış yaşanabileceği bilgisini paylaşmıştık. Twitter’daki bir sızıntı, iPhone 15 Pro modellerinin üretim maliyetinin iPhone 14 Pro modellerine kıyasla yüzde 20 oranında artmasının beklendiğini belirtmişti.

Ayrıca, standart iPhone 15 modellerinin üretim maliyetinin de yüzde 12 oranında artacağı iddia edildi. Dünya genelinde artan enflasyon ve TSMC’nin üretim sürecinde yaşadığı zorlukların Apple’a pahalıya patlayacağı söylenmişti.



Görünen o ki, bu iddialar doğruymuş. Öyle ki, eski üretim sürecinden 3nm üretim sürecine geçmek için firmalar TSMC’ye hat başına 20.000 dolar ödemek durumunda kalacak. Bu da eskiye kıyasla önemli oranda bir fiyat artışı olduğu anlamına geliyor. Maliyetlerde artış olması, eğer fiyat markalar tarafından isteyerek sabit tutulmazsa, akıllı telefon fiyatlarda bir artış olabileceği anlamına geliyor.

Peki neden herkes 3nm çipler için yanıp tutuşuyor? Üretim süreci geliştikçe, bir çipin içine o kadar fazla transistör sığabiliyor. Bu da çipi daha güçlü ve enerji açısından daha verimli hale getiriyor. A17 Bionic’in 20 milyardan fazla transistör içerebileceği bildiriliyor. Bu da 16 milyar transistör sayısına sahip 4nm A16 Bionic yonga setine kıyasla önemli bir sıçrama anlamına geliyor.

Her ne kadar 3nm üretim süreci önemli iyileştirmeler sağlasa da, görünen o ki Apple bu yıl parayı bastırarak TSMC’nin 3nm üretim sürecini tamamen kapatmış. Yani, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra, bu yıl 3nm çip kullanan tek modeller olabilir.

Ancak Apple’ın 3nm üretim sürecini kapatmak için ödediği dudak uçuklatan rakamlara rağmen, 2023 yılı TSMC için iyi bir yıl olarak şekillenmiyor ve gelir on yıldan beri ilk kez bu yıl düşebilir. TSMC cephesi bu yıl sonuna kadar gelirlerinde bir düşüş bekliyor. Bununla birlikte, TSMC sermaye harcamalarının 32 milyar ila 36 milyar dolar aralığında kalmasını bekliyor ve bu da şirketin gelecekteki teknolojiye yatırım yapmaya devam ettiğini gösteriyor.

Eğer TSMC Apple için çip üretiminde sınıfta kalırsa, çip üretimindeki üstünlüğü de önemli ölçüde sarsılacaktır. Bizler de TSMC’nin Apple’ın siparişlerine nasıl yetişeceğini merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TSMC Apple’ı yarıyolda bırakacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!