Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 14 Pro serisi ile büyük bir sıçrama yaşamıştı. Ancak firmanın ana serisi maalesef ki beklenen etkiyi yaratmamıştı. iPhone 14 ve 14 Plus modellerinin çok satmaması, Cupertinolu firmanın gelirlerinin düşmesine neden olmuştu. Bu olumsuzluklara bir de üretim hattında yaşanan sorunlar ekleninde Apple 2023 yılına kötü başladı.

Son gelen bilgilere göre Apple’ın hisseleri yaklaşık %3,7 oranında bir düşüş yaşadı. Bu düşüş şirketin kapitalizasyonunun 2 trilyon doların altına düşmesine neden oldu. Apple hisselerinin maliyeti en son Mayıs 2021’de bu seviyedeydi. Koronavirüs pandemisinin etkilerini hala hisseden Apple’ın bu yıla kötü başlangıç yapması yılın böyle geçeceği anlamına gelmiyor.

Az önce bahsettiğimiz gibi son zamanlarda Apple yatırımcılardan onay almayan fikirleri ile bir dizi olumsuz faktörle karşı karşıya kaldı. Ayrıca Zhengzhou’daki salgın durumun ağırlaşması nedeniyle çok satan ancak piyasada bir tülü bulunmayan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’in tedarikindeki gecikmeler de Apple’ın kötü gidişatına bal sürdü diyebiliriz.

Nikkei Asia, Apple’ın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da artan enflasyonun arka planına yönelik zayıflayan talep nedeniyle 2023’ün ilk çeyreğinde AirPods, Apple Watch ve MacBook için bileşen üretiminde bir azalma olduğunu açıkladı.

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Yatırım firması Haitong International Securities analisti Jeff Pu tarafından bu hafta yapılan bir araştırmaya göre, tüm bu ürünlerin arzının 2023’te yıllık bazda azalması bekleniyor. Apple’ın öncelikle üretim hattındaki sorunları çözmesi gerekiyor. iPhone üreticisinin bu süreçte üretim hattını Hindistan’a taşıma planı da bulunuyor.