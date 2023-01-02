Apple’ın bu yılın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 15 ailesi hakkında bilgiler gelmeye şimdiden başladı. iPhone 14 Pro serisinde yakaladığı başarıyı yeni modelleri ile de devam ettirmek isteyen Apple’ın yeni planları belli oldu. Son ortaya çıkan Apple’ın patent başvurusu, aksesuarları şarj etmek için gelecekteki bir iPhone’da yeni bir bimodal ters şarj sisteminin kullanıldığını ortaya koyuyor.

Apple’ın bimodal manyetik hizalama bileşenleri kullanan bir kablosuz şarj sistemi için patent başvurusu geçen Perşembe günü yayınlandı. Raporlara göre, gelecekteki iPhone’lar AirPods, Apple Watch ve diğer aksesuarlar için bir kablosuz şarj mekanizması içerebilir. Raporlar, Apple’ın 2024 için 11,1 inç ve 13 inç ekranlı OLED iPad Pro’lar üzerinde çalıştığını söylüyor.

Apple’ın yeni patentinin özeti; kablosuz şarj sistemlerinin elektronik cihazlara bağlantı olmadan güç sağlamak için elektromanyetik indüksiyon kullandığını belirtiyor. Ayrıca teknoloji ile bazı taşınabilir elektronikler, kablosuz şarj cihazının yüzeyine yerleştirerek şarj edilebilir.

Alternatif bir akım, bir verici bobinini şarj yüzeyinin altına iter. Bu, taşınabilir elektronik cihazın alıcı bobininde bir akımın akmasına neden olan zaman içinde değişen bir manyetik akı oluşturur.

Böylece taşınabilir bir elektronik cihaz, pilini indüklenmiş akımla şarj edebilir. Bazı taşınabilir elektronik cihazlar, aksesuar ürünleri gibi diğer cihazlara kablosuz olarak güç alabilir ve dağıtabilir.

Apple’ın açıklaması ayrıca kablosuz güç iletim verimliliğinin verici ve alıcı bobini hizalamasına bağlı olduğunu belirtiyor. Apple’ın bu teknolojiye Android üreticilerinden sonra yer vermesi oldukça düşündürücü. Ancak Cupertinolu teknoloji devi bu kadar geç kalmanın sonucunda rakiplerinden daha iyi bir teknoloji bizlere sunabilir.

iPhone üreticisinin almış olduğu bu patentin ne zaman uygulanacağını kestirmek güç. Eğer planlandığı gibi olmazsa ters kablosuz şarj teknolojisini 2024 yılında anca görürüz. Bakalım Cupertinolu dev bu yıl ne yapacak? Bekleyip göreceğiz.