Samsung Galaxy S20 Ultra, DxOMark testinde görüntülendi!

Samsung Galaxy S20 Ultra, nihayet DxOMark tarafından değerlendirildi. Cihazın kamerası ile ilgili tam bir inceleme yayınlandı ve skoru belli oldu. Samsung, mart ayında piyasaya sürülen cihaza kamera performansını arttırmak için bir dizi güncelleme yayınladı. Bu da DxOMark testinde biraz daha iyi bir skor almasına sebep olmuş olabilir.

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Samsung Galaxy S20 Ultra, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?

Galaxy S20 Ultra, fotoğraf tarafında 132 puan alarak oldukça iyi bir skor aldı. Video tarafında ise 102 puan aldı ve genel skoru 122 olarak belirlendi. Bu puan ile genel sıralamada 6. olan S20 Ultra, bu sıralamayı Honor V30 Pro ile paylaşıyor. DxOMark‘a göre Galaxy S20 Ultra, canlı renkler, geniş dinamik aralık ve gürültü kontrolü konusunda oldukça iyi işler çıkarmış. Ayrıca geniş açılı kamerasının sınıfının en iyilerinden olduğu da belirtilmiş.

Samsung Galaxy S20 Ultra, düşük ışıkta otomatik netleme konusunda ise sınıfta kaldı. (Samsung S20‘de bulunan Dual Pixel AF, S20 Ultra‘nın 108 MP kamerasında bulunmuyor.) Cihazın dinamik aralığı geniş olsa da, Huawei P40 Pro‘nunki kadar iyi değil. Ve S20 Ultra, keskinlik konusunda ise Xiaomi Mi 10 Pro’nun gerisinde kaldı. Cihazın beyaz dengesi ise çok kötü olmamakla birlikte eksik tarafları bulunuyor. Video tarafında, düşük ışıkta bazı detayları kaybetmesi ise bir başka eksi özellik olarak belirtildi.