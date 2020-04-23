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Apple

Apple 2021 Mac cihazlarında ARM işlemci kullanmayı planlıyor!

Apple

     Apple, 2021′den itibaren Mac cihazlarında ARM işlemcileri kullanmayı planlıyor. Yeni ARM işlemcilerinin enerji tasarruflu ve düşük maliyetli olması bekleniyor.

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     ARM işlemcileri neler sunuyor?

      Apple2021 yılında ilk ARM işlemcili Mac cihazını çıkartmayı planlıyor. Şirketin şu anda “Kalamata projesi” kapsamında, bu yıl çıkarttığı telefonlarında kullanılan A14 çipsetini baz alan, üç farklı Mac işlemcisi geliştirdiği bilinmekte. Raporlara göre bu üç farklı işlemcinin birincisi, “Firestorm” adı verilen 8 adet yüksek performans ve “Icestorm” adı verilen 4 adet enerji verimliliği çekirdeği olmak üzere toplamda 12 çekirdekli bir CPU‘ya sahip olacak.
    Apple
     Uzun süredir, “Apple‘ın Mac cihazlarında kullandığı Intel işlemcilerinin yerini ARM chipsetleri alacak” şeklinde bir söylenti vardı. Son olarak analist Ming-Chi Kuo, 2021 Mac cihazlarında ARM işlemcilerinin kullanılacağı raporunu doğruladı. Ancak COVID-19 salgınının devam etmesi Apple‘ın planlarını ertelemesine sebebiyet verebilir. Bu değişim, Intel‘in her yeni nesil donanımda performans artışı sunmak için mücadele ettiği bir dönemde, Apple‘ın kendi donanımına sahip olması, markanın kontrolü elinde tutmasına olanak sağlayacaktır.
      Şu anki ARM işlemciler daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor ve bu durum pil ömrüne olumlu yansıyacaktır. Ayrıca Apple‘ın ARM işlemcilerine geçmesi markanın işlemci maliyetlerini %40 ile %60 arasında azaltacaktır. Bu durumun markanın ürün fiyatlarına yansıyıp yansımayacağını zaman içerisinde göreceğiz.
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İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okuyorum. Yarı zamanlı olarak prodüktörlük ve Hardware Plus çatısı altında freelance yazarlık yapıyorum. HWP'de olmak harika :)

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Akıllı Telefonlar

iPhone SE 2020, AnTuTu puanı ortaya çıktı!

23 Nisan 2020

Yazan:

Apple‘ın yeni cihazı iPhone SE 2020 oldukça hareketli günler yaşatmıştı akıllı telefon piyasasına. Cihazın ayrıca AnTuTu test sonuçları da ortaya çıktı.

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iPhone SE 2020’den iddialı sonuçlar!

iPhone SE 2020, bir çok açıdan Apple hayranları için sevilen bir telefon olacakmış gibi gözüküyor. Eski tarz tasarım anlayışının geri dönmesi ve boyut olarak da küçük olması sebebiyle çok övülen cihaz bizlere yeni detaylar vermeye devam ediyor. AnTuTu platformunda teste sokulan yeni iPhone, aldığı puan ile ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. 492 bin puan alan cihaz, iPhone XS Max modelini geride bıraktı. A13 Bionic işlemcisinin yer aldığı cihazın bu sonuçlara ulaşması tabi ki anormal değil. Ancak Apple‘ın bir nevi fiyat performans cihazını bu kadar güçlü yapması da dikkatlerden kaçmadı. 3 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip olan cihazın teste tabi tutulduğu afişte de görüldü.

iPhone SE

iPhone 11 ailesine oldukça yakın puanlar alan cihaz, kendinden konuşturmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ülkemizde de satışı bulunan cihazın 64 GB depolama seçenekli hali 5299 TL‘lik bir fiyat etiketine sahip. Hali hazırda yeni gelen bilgilere göre Plus modelinin de beklendiği serinin 2020 bu yıl akıllı telefon rekabetinde çok etkili olacağa benziyor. Bakalım cihaz dünyada olduğu gibi ülkemizde de sevilen bir cihaz haline gelecek mi, bekleyip göreceğiz.

 

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Akıllı Telefonlar

Yeni iPhone modelleri daha küçük çentiklerle gelecek

20 Nisan 2020

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iphone 12 centik yeni

Son günlerde yayılan söylentilerle, Apple’ın iPhone 12 serisi için çok daha küçük çentikler sağlayacağını duymuştuk. Bugün ise sızıntılarıyla sık sık gündeme gelen iki araştırmacı tarafından, bu çentikleri ortaya çıkaran görseller paylaşıldı.

Apple, 2017 yılında iPhone X modelinden bu yana ürünlerinde aynı çentiği kullanıyor ve kullanıcılar, çentiğin küçülmesi gerektiği konusunda ciddi taleplerle bulunuyor. Görülen o ki Apple bu çağrılara sessiz kalmayacak. Firma Face ID sensörlerine daha fazla yer açmak için, cihaz üzerindeki hoparlörü çerçevenin kenarına doğru itecek ve mikrofonu da bu hoparlör ızgarasına entegre ederek bunu sağlayacak.

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apple iphone 12 centik 1
Çentiğin küçülmesi bu yıl kesinlikle gerekli bir adım olarak görülüyor. Bunun nedeni Apple, iPhone 12 Pro modelinin arkasına bir LiDAR tarayıcı eklemeyi planlıyor. İlginç bir şekilde, yeni çentik tasarımı iPhone 11 Pro için dizayn edilen birkaç prototip üzerinde görülebiliyor, bu da firmanın uzun süredir yeni çentikler üzerinde çalıştığını doğruluyor.

Yüz tanıma için gereken TrueDepth kamera sisteminin çalışabilmesi için birçok sensöre ihtiyaç duyduğu bilinen bir gerçek, firmanın Face ID teknolojisi üzerinde halen ciddi çalışmalar sürdürdüğünü de düşünürsek, çentik değişiminin gerçekleşmesi çok olası görünüyor.

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Akıllı Telefonlar

Apple, iPhone SE Plus modeli üzerinde çalışıyor olabilir

19 Nisan 2020

Yazan:

iphone se plus 2020

Apple geçtiğimiz hafta iPhone SE (2020) modelini satışa sunmuştu. Öncesinde yayılan sızıntılar sayesinde şaşırtıcı bir etki bırakmayan cihaz, 399$’lık yurtdışı fiyatının da ortaya çıkmasıyla birlikte hem Android hem Apple kullanıcıları arasında merak uyandırmıştı. Ülkemizde 64 GB versiyonu için 5.299,00 TL talep edilen cihaz, sosyal medyada da fiyatıyla gündem olmuştu.

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Son ortaya çıkan raporlar, Apple’ın ürün yelpazesini genişletmek adına yeni modeller duyuracağını ortaya koyuyor. Ünlü teknoloji analisti Jon Prosser’ın Twitter hesabı üzerinde paylaştığı yazıya göre, yakın zamanda iPhone SE serisi için bir Plus modelinin duyurulabileceği iddia ediliyor. Geçmişte sık sık Apple konusunda, tutarlı ve doğru sızıntılar paylaşan Jon, muhtemelen bu gönderisiyle birlikte yeni bir sızıntıda bulunuyor.

Yakında sizler için, bazı iPhone SE Plus haberleri olabilir”

Yeni iPhone SE modeli, Apple logosunun daha merkezi bir konuma getirilmesi dışında iPhone 8 modeli ile neredeyse aynı görünüyor. Apple’ın geçen hafta yapılan lansmandan sonra iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin satışını durdurduğunu düşünürsek, iPhone 8 Plus’ın yerini doldurmak adına yeni bir modelin gelmesi olası.

Şirket iPhone SE Plus modelini piyasaya sürmeye karar verirse, normal modele kıyasla, Plus modelinde çift kamera ve 5.5 inç’e yakın bir ekran görmek mümkün olabilir. Modellerin en büyük benzerliği ise muhtemelen, iPhone 11 Pro Max’te de kullanılan A13 Bionic çipseti olacak.

iPhone SE (2020) Türkiye fiyatları;

64GB hafızalı iPhone SE: 5299TL

128GB hafızalı iPhone SE: 5749TL

256GB hafızalı iPhone SE: 6599TL

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