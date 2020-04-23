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Apple 2021 Mac cihazlarında ARM işlemci kullanmayı planlıyor!
Apple, 2021′den itibaren Mac cihazlarında ARM işlemcileri kullanmayı planlıyor. Yeni ARM işlemcilerinin enerji tasarruflu ve düşük maliyetli olması bekleniyor.
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ARM işlemcileri neler sunuyor?
Akıllı Telefonlar
iPhone SE 2020, AnTuTu puanı ortaya çıktı!
Apple‘ın yeni cihazı iPhone SE 2020 oldukça hareketli günler yaşatmıştı akıllı telefon piyasasına. Cihazın ayrıca AnTuTu test sonuçları da ortaya çıktı.
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iPhone SE 2020’den iddialı sonuçlar!
iPhone SE 2020, bir çok açıdan Apple hayranları için sevilen bir telefon olacakmış gibi gözüküyor. Eski tarz tasarım anlayışının geri dönmesi ve boyut olarak da küçük olması sebebiyle çok övülen cihaz bizlere yeni detaylar vermeye devam ediyor. AnTuTu platformunda teste sokulan yeni iPhone, aldığı puan ile ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. 492 bin puan alan cihaz, iPhone XS Max modelini geride bıraktı. A13 Bionic işlemcisinin yer aldığı cihazın bu sonuçlara ulaşması tabi ki anormal değil. Ancak Apple‘ın bir nevi fiyat performans cihazını bu kadar güçlü yapması da dikkatlerden kaçmadı. 3 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip olan cihazın teste tabi tutulduğu afişte de görüldü.
iPhone 11 ailesine oldukça yakın puanlar alan cihaz, kendinden konuşturmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ülkemizde de satışı bulunan cihazın 64 GB depolama seçenekli hali 5299 TL‘lik bir fiyat etiketine sahip. Hali hazırda yeni gelen bilgilere göre Plus modelinin de beklendiği serinin 2020 bu yıl akıllı telefon rekabetinde çok etkili olacağa benziyor. Bakalım cihaz dünyada olduğu gibi ülkemizde de sevilen bir cihaz haline gelecek mi, bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Yeni iPhone modelleri daha küçük çentiklerle gelecek
Son günlerde yayılan söylentilerle, Apple’ın iPhone 12 serisi için çok daha küçük çentikler sağlayacağını duymuştuk. Bugün ise sızıntılarıyla sık sık gündeme gelen iki araştırmacı tarafından, bu çentikleri ortaya çıkaran görseller paylaşıldı.
Apple, 2017 yılında iPhone X modelinden bu yana ürünlerinde aynı çentiği kullanıyor ve kullanıcılar, çentiğin küçülmesi gerektiği konusunda ciddi taleplerle bulunuyor. Görülen o ki Apple bu çağrılara sessiz kalmayacak. Firma Face ID sensörlerine daha fazla yer açmak için, cihaz üzerindeki hoparlörü çerçevenin kenarına doğru itecek ve mikrofonu da bu hoparlör ızgarasına entegre ederek bunu sağlayacak.
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Çentiğin küçülmesi bu yıl kesinlikle gerekli bir adım olarak görülüyor. Bunun nedeni Apple, iPhone 12 Pro modelinin arkasına bir LiDAR tarayıcı eklemeyi planlıyor. İlginç bir şekilde, yeni çentik tasarımı iPhone 11 Pro için dizayn edilen birkaç prototip üzerinde görülebiliyor, bu da firmanın uzun süredir yeni çentikler üzerinde çalıştığını doğruluyor.
Yüz tanıma için gereken TrueDepth kamera sisteminin çalışabilmesi için birçok sensöre ihtiyaç duyduğu bilinen bir gerçek, firmanın Face ID teknolojisi üzerinde halen ciddi çalışmalar sürdürdüğünü de düşünürsek, çentik değişiminin gerçekleşmesi çok olası görünüyor.
Akıllı Telefonlar
Apple, iPhone SE Plus modeli üzerinde çalışıyor olabilir
Apple geçtiğimiz hafta iPhone SE (2020) modelini satışa sunmuştu. Öncesinde yayılan sızıntılar sayesinde şaşırtıcı bir etki bırakmayan cihaz, 399$’lık yurtdışı fiyatının da ortaya çıkmasıyla birlikte hem Android hem Apple kullanıcıları arasında merak uyandırmıştı. Ülkemizde 64 GB versiyonu için 5.299,00 TL talep edilen cihaz, sosyal medyada da fiyatıyla gündem olmuştu.
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Son ortaya çıkan raporlar, Apple’ın ürün yelpazesini genişletmek adına yeni modeller duyuracağını ortaya koyuyor. Ünlü teknoloji analisti Jon Prosser’ın Twitter hesabı üzerinde paylaştığı yazıya göre, yakın zamanda iPhone SE serisi için bir Plus modelinin duyurulabileceği iddia ediliyor. Geçmişte sık sık Apple konusunda, tutarlı ve doğru sızıntılar paylaşan Jon, muhtemelen bu gönderisiyle birlikte yeni bir sızıntıda bulunuyor.
Should have some iPhone SE Plus news for you soon. 👀
— Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020
“Yakında sizler için, bazı iPhone SE Plus haberleri olabilir”
Yeni iPhone SE modeli, Apple logosunun daha merkezi bir konuma getirilmesi dışında iPhone 8 modeli ile neredeyse aynı görünüyor. Apple’ın geçen hafta yapılan lansmandan sonra iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin satışını durdurduğunu düşünürsek, iPhone 8 Plus’ın yerini doldurmak adına yeni bir modelin gelmesi olası.
Şirket iPhone SE Plus modelini piyasaya sürmeye karar verirse, normal modele kıyasla, Plus modelinde çift kamera ve 5.5 inç’e yakın bir ekran görmek mümkün olabilir. Modellerin en büyük benzerliği ise muhtemelen, iPhone 11 Pro Max’te de kullanılan A13 Bionic çipseti olacak.
iPhone SE (2020) Türkiye fiyatları;
64GB hafızalı iPhone SE: 5299TL
128GB hafızalı iPhone SE: 5749TL
256GB hafızalı iPhone SE: 6599TL