Apple’ın, Epic Games’i geliştirici sözleşmesi ile tehdit ettiği iddia edildi

Fortnite, Apple’ın bugün aldığı mağazadan kaldırma kararına karşı sosyal medyada tepki göstermeye başladı.

Apple’ın App Store satın alma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fortnite’ı mağazasından kaldırma kararına şirket kanadından oldukça sert tepkiler geliyor.

Epic Games tarafından geliştirilen popüler battle royale oyunu Fortnite, şu an tüm resmi sosyal medya platformlarında adeta bir akım başlatmış durumda. Karara karşı dava açtıklarını da belirten şirket, #FreeFortnite etiketiyle; Instagram, Twitter, Facebook ve Twitch de dahil bütün platformlarda Apple’ın kararına tepki gösteriyor.

Ayrıca Fortnite ekibi, resmi sitesinden yaptığı açıklamada; “Tüm oyuncular ödeme seçeneklerinde %20 indirime sahip olmalıdır ancak Apple, sizin önünüzdeki ödeme seçeneklerini sınırlıyor. #FreeFortnite etiketiyle sosyal medyada mücadelemize katılın.” çağrısında bulundu.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.



Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK