Apple
Apple’ın, Epic Games’i geliştirici sözleşmesi ile tehdit ettiği iddia edildi
Geçtiğimiz dakikalarda yayınlanan dava detaylarına göre Apple’ın, Epic Games’i, iOS içerisinde uygulama geliştirmeyi sağlayan araçlara erişimini durdurmakla ve geliştirici sözleşmesini iptal etmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.
Geçen hafta yaşanan Fortnite’ın gizlice komisyonsuz bir ödeme seçeneğini oyun içerisine eklemesiyle, ciddi bir ses getiren ve Google Play Store’a da sıçrayan skandal devam ediyor. Yaşanan bu hadiseye karşılık Epic’e bir ceza vermek isteyen Apple, firmayı Fortnite’ın yeniden kuralları kapsayan bir oyun olmaması halinde, Unreal Engine’i de kapsayan yıkıcı bir yanıt vermekle tehdit etmiş. Epic tarafından yapılan açıklamada, Apple’ın iOS uygulamalarının dağıtımına yasa dışı kısıtlamalar getirdiği iddia ediliyor. Ayrıca Apple tarafından Epic’e gönderilen bir postada, ihlallerin giderilmemesi halinde 28 Ağustos tarihinde Epic Games bünyesinde yer alan tüm uygulamalara geliştirici kiti desteğinin sonladırılacağı vurgulanmış.
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Bu durum sadece iOS içerisinde değil, Mac cihazlarda da Epic’in herhangi bir uygulamayı dağıtamamasını sağlayacak. Yani Apple bu hamleyle tüm ipleri eline almış olacak. Konu hakkında daha fazla yorumda bulunan Epic, Apple’ın eylemlerinin Fortnite kullanıcıları açısından onarılamayacak bir zarara sebep olacağını ve Unreal Engine’in geleceği için büyük bir felaket olacağını söylüyor. Henüz konu hakkında sadece Fortnite’ın ihlallerini düzeltmesi gerektiğini söyleyen Apple, son yaşanan olaylardan sonra sessiz kalmayı tercih etti.
Akıllı Telefonlar
Ekranlı arka kameraya sahip iPhone 12 konsepti!
Akıllı telefon sektöründe katlanabilir form faktörü ve çift ekranlı modeller sıkça görülmeye başladı. Apple cephesinde ise bu tarz devrimsel çalışmaları görmek her geçen yıl zorlaşıyor. Bağımsız bir iPhone konsept tasarımcısının son çalışması ise arka kamera bölümünü küçük bir bildirim alanına dönüştürüyor.
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iPhone 12 konsept çalışması, yenilikçi bir teknoloji barındırıyor!
Furkan Kasap adlı bağımsız tasarımcının oluşturduğu iPhone 12 konsepti, arka kamera alanında yaratıcı bir çözüm barındırıyor. “İnovatif Kamera Ekran” adlı hayali teknoloji, arka kameralar kullanılmadığı zaman lens camını bildirim alanına dönüştürüyor. Bu alanda saydam bir ekran kullanılarak oluşturulduğu belirtilen özellik sayesinde aynı anda 4 farklı pencereye kadar bildirim almak mümkün oluyor. Ayrıca bu alan dokunmatik olduğu için müzik oynatıcı gibi işlevler de ekran açılmadan kontrol edilebiliyor.
Arka kamera alanı bu kadar genişlemişken düşünülen saydam ekran çözümü oldukça yaratıcı görünüyor. Zira Samsung Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip gibi modeller, ekran açmadan bildirim göstermek için ayrı bir alanda ekstra ekran kullanıyor. Arka kamera alanına küçük bir ekran entegre edilmesi ise üreticilere önemli ölçüde yer tasarrufu sağlayabilir.
Bütün bunlara rağmen Apple’ın yakın gelecekteki iPhone modellerinde böyle bir çözümü görmemiz bir hayli zor. Çünkü marka, yakın gelecekte devrimsel olarak görülen teknolojilerin pazara çıkması konusunda önceliği rakiplerine bırakıyor. Hatta katlanabilir telefon formu tüketiciler tarafından tam olarak benimsenmeden Apple’ın bu pazara adım atmak istemediği de biliniyor.
Apple
Fortnite, #FreeFortnite etiketiyle Apple’a tepki gösteriyor
Fortnite, Apple’ın bugün aldığı mağazadan kaldırma kararına karşı sosyal medyada tepki göstermeye başladı.
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Fortnite, sosyal medyada #FreeFortnite akımı başlattı
Apple’ın App Store satın alma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fortnite’ı mağazasından kaldırma kararına şirket kanadından oldukça sert tepkiler geliyor.
Epic Games tarafından geliştirilen popüler battle royale oyunu Fortnite, şu an tüm resmi sosyal medya platformlarında adeta bir akım başlatmış durumda. Karara karşı dava açtıklarını da belirten şirket, #FreeFortnite etiketiyle; Instagram, Twitter, Facebook ve Twitch de dahil bütün platformlarda Apple’ın kararına tepki gösteriyor.
Ayrıca Fortnite ekibi, resmi sitesinden yaptığı açıklamada; “Tüm oyuncular ödeme seçeneklerinde %20 indirime sahip olmalıdır ancak Apple, sizin önünüzdeki ödeme seçeneklerini sınırlıyor. #FreeFortnite etiketiyle sosyal medyada mücadelemize katılın.” çağrısında bulundu.
Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.— Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020
Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK
Ne olmuştu?
Epic Games, Fortnite içindeki para birimi olan V-Bucks’ı önceden sadece App Store üzerinden satıyordu. Ancak son aldığı kararla birlikte bu para birimini doğrudan oyunun kendi içinden, 2 dolar daha ucuza satmaya başlamıştı. Ancak bu durum Apple’ı rahatsız etmiş olacak ki, satın alma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fortnite’ı hemen App Store’dan kaldırma kararı almıştı.
Anlaşılan Epic Games, Apple’ın hem bir geliştirici olarak kendilerine, hem de kullanıcılara yönelik kısıtlamalarından oldukça şikayetçi. Önümüzdeki günlerde Epic ile Apple arasındaki gerilimin hangi boyutlara ulaşacağı belli değil ancak kriz, uzun vadede çözüme kavuşturulamayacak gibi görünüyor.
Apple
Fortnite, App Store’dan kaldırıldı
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Apple, Fortnite’ı mağazadan kaldırdı
Popüler mobil battle royale oyunu Fortnite, satın alma yönergelerini ihlal ettiği gerekçesiyle App Store’dan kaldırıldı. Apple’ın bu kararı almasının altında yatan sebebin ise, oyunun kullanıcılara sunduğu yeni ödeme seçeneği olduğu ifade ediliyor.
Bilindiği üzere geliştirici firma Epic Games, oyunun para birimi olan V-Bucks’ı artık doğrudan Fortnite’ın kendi içerisinden satma kararı almıştı. Ancak Apple, kural gereği uygulama içi satın almalarda yalnızca kendi ödeme sistemini kullanmayı şart koştuğundan dolayı, Fortnite’ın bu tutumunu kural ihlali olarak algıladı ve oyunu App Store’dan kaldırdı.
Epic Games, V-Bucks para birimini App Store’da $9,99; Fortnite içinde ise $7.99 fiyatla satıyor. Fiyatlar arasındaki bu çakışma ise anlaşılan Apple’ın hoşuna hiç gitmemiş. Ayrıca benzer bir hamlenin Google tarafından da geldiğini belirtelim. Google, mağaza kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fortnite’ı Play Store’dan kaldırdı.
Apple sözcüsü, kararla alakalı The Verge sitesine yaptığı açıklamada; “Epic, uygulamasında Apple tarafından incelenmeyen veya onaylanmayan bir özelliği hayata geçirerek, dijital hizmetler satan her geliştirici için geçerli olan uygulama içi ödemelerle ilgili App Store yönergelerini ihlal etti.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Apple, krizi çözmek için Epic ile anlaşmaya hazır olduklarını ancak şirkete bu noktada herhangi bir taviz vermeyeceklerini de vurguladı.
Fortnite karara tepki gösterdi
Fortnite, Apple’ın kararına tepki amacıyla tüm resmi yayın kanallarında #FreeFortnite etiketiyle yayınlar yapmaya başladı. Örneğin Twitch hesabında açtığı yayında, App Store’dan kaldırılmasına tepki olarak ekranda çeşitli bilgilerin yer aldığı görülüyor.
Aynı zamanda şirket Instagram hesabında da #FreeFortnite etiketiyle paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
An itibariyle telefonunda Fortnite yüklü olan iPhone kullanıcıları hala oyuna girmeye devam edebiliyorlar. Ancak yeni yüklemek isteyenler ise, kriz çözülene kadar Fortnite’ı App Store’da bulamayacak.