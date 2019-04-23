Beyonce önce Netflix’i sonra Spotify ve Apple Music’i kasıp kavurdu!

Netflix , Beyonce ‘un festival görüntülerinden oluşan belgeselinden sonra, küçük bir servet daha ekleyerek iki yeni proje için ünlü şarkıcıyla anlaştı.

İlginizi çekebilir: Apple, Samsung ve Huawei’nin katlanır ekranlarını test ediyor!

Beyonce bu sene, eşi Jay-Z ile birlikte kurdukları grup olan The Carters adına aldığı Grammy Ödülü ile yeniden gündeme gelmiş oldu. Çıkış yaptığı dönemden beri pek çok ödül töreninde boy gösteren başarılı şarkıcı, şimdi de Netflix ile yaptığı işbirlikleri ile karşımıza çıkıyor.

2018 Coachella Valley Müzik ve Sanat Festivali‘ndeki performanlarının bulunduğu belgesel Homecoming ‘in ardından, yetenekli sanatçı Netflix ile iki anlaşma daha imzaladı. Netflix, toplamda üç farklı yapım için Beyonce ‘a 60 milyon dolar değerinde yatırım yapmış oldu. Belgeselin ardından, canlı performanslarından oluşan albümü de müzik platformlarında dinleyicilere sunuldu. Şarkıcı aynı zamanda, The Lion King’in yeni versiyonunda Nala karakterini canlandıracak.

Netflix işbirliği ve Grammy ödülleri ile zaten dolu bir yıl geçiren Beyonce; 2016’da piyasaya çıkış yapmış ve dönemin en çok satan ödüllü albümü olan Limonade’in, Spotify ve Apple Music’te yayına açılmış olması sanatçının yıldızının tekrar parladığını kanıtlıyor.